14:54 · 9 ธันวาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน ADP และ JOLTS อยู่ในความสนใจ

  • สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนตลาดจริงเปิดทำการ
  • อย่างไรก็ตาม ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง
  • ความสนใจจะมุ่งไปที่ข้อมูลจากสหรัฐฯ ได้แก่ รายงาน ADP และ JOLTS

การซื้อขายในตลาดการเงินระหว่างประเทศในวันอังคารดูค่อนข้างสงบ ท่ามกลางความคาดหวังว่าจะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในช่วงปลายสัปดาห์
บรรยากาศตลาดเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว โดยเฉพาะสัญญาฟิวเจอร์สยุโรปที่อ้างอิงดัชนีหุ้นหลัก

 

 

Source: xStation

หลังจากการประกาศดุลการค้าของเยอรมนี ปฏิทินเศรษฐกิจจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากยุโรปสำหรับตลาด
ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ การประกาศที่สำคัญที่สุดคือข้อมูล ADP รายสัปดาห์ และรายงาน JOLTS

ตารางกิจกรรมประจำวัน (เวลา GMT+1):

  • 10:00 – การกล่าวสุนทรพจน์โดย คาซูโอะ อุเอดะ แห่ง BoJ

  • 14:15 – ข้อมูล ADP รายสัปดาห์ของสหรัฐฯ

  • 16:00 – ข้อมูล JOLTS ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม

  • 18:00 – รายงาน WASDE ของสหรัฐฯ

  • 22:00 – รายงาน API เกี่ยวกับปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ

 

