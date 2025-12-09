ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน ADP และ JOLTS อยู่ในความสนใจ

- สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนตลาดจริงเปิดทำการ
- อย่างไรก็ตาม ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง
- ความสนใจจะมุ่งไปที่ข้อมูลจากสหรัฐฯ ได้แก่ รายงาน ADP และ JOLTS
การซื้อขายในตลาดการเงินระหว่างประเทศในวันอังคารดูค่อนข้างสงบ ท่ามกลางความคาดหวังว่าจะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในช่วงปลายสัปดาห์
บรรยากาศตลาดเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว โดยเฉพาะสัญญาฟิวเจอร์สยุโรปที่อ้างอิงดัชนีหุ้นหลัก
Source: xStation
หลังจากการประกาศดุลการค้าของเยอรมนี ปฏิทินเศรษฐกิจจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากยุโรปสำหรับตลาด
ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ การประกาศที่สำคัญที่สุดคือข้อมูล ADP รายสัปดาห์ และรายงาน JOLTS
ตารางกิจกรรมประจำวัน (เวลา GMT+1):
-
10:00 – การกล่าวสุนทรพจน์โดย คาซูโอะ อุเอดะ แห่ง BoJ
-
14:15 – ข้อมูล ADP รายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
-
16:00 – ข้อมูล JOLTS ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม
-
18:00 – รายงาน WASDE ของสหรัฐฯ
-
22:00 – รายงาน API เกี่ยวกับปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ
