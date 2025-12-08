ข่าวเด่น: เงินเฟ้อ PCE สหรัฐออกมาตรงตามคาด 🔎 ตัวเลข UoM (ประมาณการ) ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย

🇺🇸 ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE สหรัฐ (พฤศจิกายน)
PCE YoY: 2.8% (คาด 2.8%, ก่อนหน้า 2.7%)
PCE MoM: 0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%)
Core PCE YoY: 2.8% (คาด 2.8%, ก่อนหน้า 2.9%)
Core PCE MoM: 0.2% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.2%)
Real Personal Consumption MoM: 0.0% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.4%)
Consumer Spending MoM: 0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.6%)
Personal Income MoM: 0.4% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.4%)
ตัวเลข PCE ออกมาตรงตามคาดโดยรวม และเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE) ชะลอลงเล็กน้อย YoY → เป็นสัญญาณบวกต่อเส้นทางลดดอกเบี้ยของ Fed
📊 University of Michigan Sentiment (Prelim – ธ.ค.)
Sentiment Index: 53.3 (คาด 52, ก่อนหน้า 51.0)
Expectations: 55 (คาด 52.7, ก่อนหน้า 51.0)
Current Conditions: 50.7 (คาด 52.1, ก่อนหน้า 51.1)
5-Year Inflation Expectation: 3.2% (คาด 3.4%, ก่อนหน้า 3.4%)
1-Year Inflation Expectation: 4.1% (คาด 4.5%, ก่อนหน้า 4.5%)
ภาพรวม UoM ออกมาดีกว่าคาดในด้านความเชื่อมั่นและความคาดหวัง แต่ ความคาดหวังเงินเฟ้อทั้งระยะสั้นและยาวลดลง → สัญญาณเชิงบวกต่อภาวะเงินเฟ้อในอนาคต
