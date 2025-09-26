ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐ และถ้อยแถลงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เฟด

ปฏิทินเศรษฐกิจปลายสัปดาห์
ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่จะประกาศในช่วงครึ่งหลังของวัน โดยจุดโฟกัสหลักอยู่ที่ PCE และรายได้ของผู้บริโภคสหรัฐ ซึ่งจะมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจของเฟดในอนาคต
รายละเอียดปฏิทินรายวัน
09:00 น. สเปน – ข้อมูล GDP
-
GDP (รายไตรมาส) (Q2): คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%
-
GDP (รายปี): คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%
14:30 น. สหรัฐ – รายงานการใช้จ่ายผู้บริโภค
-
การใช้จ่ายผู้บริโภค (MoM): คาดการณ์ 0.5%; ก่อนหน้า 0.5%
-
Core PCE (MoM): คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.3%
-
PCE (MoM): คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%
-
Core PCE (YoY): คาดการณ์ 2.9%; ก่อนหน้า 2.9%
-
PCE (YoY): คาดการณ์ 2.7%; ก่อนหน้า 2.6%
14:30 น. แคนาดา – ข้อมูล GDP
-
GDP เดือนกรกฎาคม: คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -0.1%
15:00 น. สหรัฐ – สุนทรพจน์โดยประธานเฟดริชมอนด์ (Tom Barkin)
16:00 น. สหรัฐ – รายงานมหาวิทยาลัยมิชิแกน
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: คาดการณ์ 55.4; ก่อนหน้า 58.2
-
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้น: คาดการณ์ 4.8%; ก่อนหน้า 4.8%
-
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว: คาดการณ์ 3.9%; ก่อนหน้า 3.5%
19:00 น. สหรัฐ
-
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน
-
สุนทรพจน์โดยผู้ว่าการเฟด (Michelle Bowman)