ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐ และถ้อยแถลงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เฟด

14:50 26 กันยายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจปลายสัปดาห์
ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่จะประกาศในช่วงครึ่งหลังของวัน โดยจุดโฟกัสหลักอยู่ที่ PCE และรายได้ของผู้บริโภคสหรัฐ ซึ่งจะมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจของเฟดในอนาคต

รายละเอียดปฏิทินรายวัน

09:00 น. สเปน – ข้อมูล GDP

  • GDP (รายไตรมาส) (Q2): คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%

  • GDP (รายปี): คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%

14:30 น. สหรัฐ – รายงานการใช้จ่ายผู้บริโภค

  • การใช้จ่ายผู้บริโภค (MoM): คาดการณ์ 0.5%; ก่อนหน้า 0.5%

  • Core PCE (MoM): คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.3%

  • PCE (MoM): คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%

  • Core PCE (YoY): คาดการณ์ 2.9%; ก่อนหน้า 2.9%

  • PCE (YoY): คาดการณ์ 2.7%; ก่อนหน้า 2.6%

14:30 น. แคนาดา – ข้อมูล GDP

  • GDP เดือนกรกฎาคม: คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -0.1%

15:00 น. สหรัฐ – สุนทรพจน์โดยประธานเฟดริชมอนด์ (Tom Barkin)

16:00 น. สหรัฐ – รายงานมหาวิทยาลัยมิชิแกน

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: คาดการณ์ 55.4; ก่อนหน้า 58.2

  • คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้น: คาดการณ์ 4.8%; ก่อนหน้า 4.8%

  • คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว: คาดการณ์ 3.9%; ก่อนหน้า 3.5%

19:00 น. สหรัฐ

  • จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน

  • สุนทรพจน์โดยผู้ว่าการเฟด (Michelle Bowman)

 

 

หุ้น:
26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
