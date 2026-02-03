ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสหรัฐฯ บิดเบือนจากการปิดทำการบางส่วนของรัฐบาล

- อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสต่ำกว่าคาด: ดัชนี CPI ประจำปีปรับตัวลงเหลือ 0.3% ต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.6% สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ลดลงอย่างชัดเจนในเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของยูโรโซน
- ข้อมูลสหรัฐฯ ถูกบล็อก: การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลทำให้สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) หยุดดำเนินงาน ส่งผลให้รายงาน Non-Farm Payrolls วันศุกร์นี้ต้องเลื่อนออกไป
- ความสนใจของบริษัท: ตลาดจับตาผลประกอบการของ AMD คืนนี้ โดยคาดว่าผู้ผลิตชิปจะรายงานรายได้พุ่ง 27% แตะ 9.67 พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความคาดหวังสูงจากปัจจัย AI
กำหนดการเศรษฐกิจโลกสำหรับเซสชันยุโรปและอเมริกาเหนือค่อนข้างเบาหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญไปก่อนหน้านี้ ตลาดได้ย่อยผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สวนทางกับการคาดการณ์ของหลายธนาคารลงทุนที่คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยให้นานขึ้น ขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อจากฝรั่งเศสก็ยังคงน่าประหลาดใจในทางลดลง ดัชนี CPI รายปีของฝรั่งเศสชะลอลงเหลือเพียง 0.3% เทียบกับคาดการณ์ 0.6% และลดลงอย่างมากจาก 0.8% ก่อนหน้า ส่วนในเชิงรายเดือน ราคาปรับตัวลดลงถึง 0.3%
จุดสนใจหลักของนักลงทุนสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่ความชะงักงันของรัฐบาลสหรัฐฯ การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐทำให้หน่วยงานสำคัญหลายแห่ง รวมถึงสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) หยุดดำเนินงาน ส่งผลให้รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ที่รอคอยอย่างสูง ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่วันศุกร์นี้ ต้องเลื่อนออกไปอย่างเป็นทางการ
ในขณะที่ไม่มีข้อมูลการจ้างงานชั้นนำจากสหรัฐฯ กำหนดการวันนี้จึงเน้นไปที่คำพูดของธนาคารกลาง ข้อมูลสินค้าคงคลังภาคเอกชน และข้อมูลตลาดแรงงานของนิวซีแลนด์ นักลงทุนยังคงให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับรอบผลประกอบการของบริษัท โดย AMD มีกำหนดรายงานหลังปิดตลาดนิวยอร์ก
ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา GMT)
-
13:00 – การกล่าวของ Fed’s Barkin
-
14:40 – การกล่าวของ Fed’s Bowman
-
21:40 – API Weekly Crude Oil Stock Report
-
21:45 – ข้อมูลตลาดแรงงานนิวซีแลนด์ (Q4)
-
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน: คาด 0.5% q/q; ก่อนหน้า 0.5% q/q
-
ดัชนีต้นทุนแรงงาน: คาด 0.3% q/q; ก่อนหน้า 0.0% q/q
-
อัตราการว่างงาน: คาด 5.3%; ก่อนหน้า 5.3%
-
-
22:00 – Australia Services PMI: คาด 56; ก่อนหน้า 51.1
ผลประกอบการบริษัท
-
AMD (AMD.US) – หลังปิดตลาด
-
Merck (MRK.US) – ก่อนเปิดตลาด
-
PepsiCo (PEP.US) – ก่อนเปิดตลาด
-
Pfizer (PFE.US) – ก่อนเปิดตลาด
AMD คาดว่าจะรายงานรายได้ 9.67 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบปีต่อปี หากบริษัททำได้ตามเป้า จะต่อยอดความแรงจากไตรมาส 3 ที่รายได้เหนือความคาดการณ์ 5% EPS Consensus อยู่ที่ 1.32 ดอลลาร์ โดยประวัติของ AMD ช่วงแปดไตรมาสที่ผ่านมา รายได้มักเกินประมาณการโดยเฉลี่ยราว 2%
