ปฏิทินเศรษฐกิจ: สัปดาห์เริ่มต้นด้วยตารางประกาศข้อมูลเบา ๆ แต่ชวนติดตาม 📌

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ ไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางของตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
เนื่องจาก รัฐบาลสหรัฐฯ ยังอยู่ในภาวะชัตดาวน์ การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงถูกระงับชั่วคราว
สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ประกาศว่า รายงาน CPI (เงินเฟ้อผู้บริโภค) ที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธนี้ จะเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 24 ตุลาคม
ข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ภายใต้การดูแลของ BLS จะยังไม่เผยแพร่จนกว่ารัฐบาลจะกลับมาดำเนินการตามปกติ
ปฏิทินผลประกอบการรายบริษัท (Detailed Corporate Calendar)
ปฏิทินเศรษฐกิจรายวัน (Detailed Macro Calendar)
🕑 14:00 น. BST — เยอรมนี
🔹 รองประธานธนาคารกลางเยอรมนี (Bundesbank) — Buch กล่าวสุนทรพจน์
🕕 18:30 น. BST — เยอรมนี
🔹 สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางเยอรมนี — Balz กล่าวสุนทรพจน์
🕗 20:10 น. BST — สหราชอาณาจักร
🔹 สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางอังกฤษ — Mann กล่าวสุนทรพจน์
URGENT: ยอดขายและการผลิตค้าปลีกจากยุโรปสูงกว่าที่คาดการณ์! 📈
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อในยุโรป คำแถลงจากเฟด และผลประกอบการธนาคารเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: EUR/USD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนปรับขึ้นตามคาด 🇫🇷 🇪🇸
EURUSD พุ่งหลังคำกล่าวของ Jerome Powell! 💶📈