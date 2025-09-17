ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟด

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟด
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างแน่น แต่สำหรับตลาดส่วนใหญ่ มีเหตุการณ์สำคัญจริงๆ เพียงหนึ่งเดียว – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ย 25 bps มาหลายสัปดาห์ ดังนั้นจุดสนใจหลักวันนี้อยู่ที่ แถลงข่าวของ Jerome Powell ซึ่งจะกำหนดความคาดหวังของนักลงทุนต่อมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในสหรัฐฯ อย่างน่าสนใจ หากเกิดการปรับลดแบบ 50 bps อย่างไม่คาดคิด อาจกลับถูกมองเป็น “เชิงเข้มงวด” หากถ้อยคำของ Powell ชี้ว่าเป็นการปรับแบบ “ระมัดระวัง” เพียงครั้งเดียวเพื่อรับมือความไม่สมดุลหรือความเสี่ยง
เฟดไม่ใช่ธนาคารกลางเดียวที่เป็นไฮไลต์ วันนี้ ธนาคารแห่งแคนาดา (BoC) ก็ประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน ท่ามกลางเงินเฟ้อระดับปานกลางและตลาดแรงงานที่อ่อนแอผิดปกติ ความผันผวนที่ต่ำในตลาดฟอเร็กซ์และหุ้นอาจถูกกระตุ้นโดย ตัวเลขเงินเฟ้อยุโรป และ ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ รายงานของ EIA ก็มีแนวโน้มสร้างความเคลื่อนไหว
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (BST)
07:00 – อังกฤษ: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม
CPI รายปี: 3.8% y/y (คาด 3.8%)
CPI รายเดือน: 0.3% m/m (คาด 0.3%)
Core CPI รายเดือน: 0.3% m/m
Core CPI รายปี: 3.6% y/y (คาด 3.7%)
08:30 – ยูโรโซน: การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Lagarde
10:00 – ยูโรโซน: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม
CPI: คาด 2.1% y/y (ก่อนหน้า 2.0%)
CPI: คาด 0.2% m/m (ก่อนหน้า 0.0%)
Core CPI: คาด 2.3% y/y, 0.3% m/m
HICP ex-energy & food: คาด 2.3% y/y, 0.3% m/m
13:30 – สหรัฐฯ: ข้อมูลที่อยู่อาศัยและก่อสร้างเดือนสิงหาคม
Housing starts: ก่อนหน้า 5.2% m/m
Building permits: ก่อนหน้า -2.2% m/m
13:30 – แคนาดา: การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเดือนกรกฎาคม: ก่อนหน้า 9.04 พันล้าน
14:45 – แคนาดา: แถลงการณ์และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย BoC (คาด 2.50%; ก่อนหน้า 2.75%)
15:30 – แคนาดา: แถลงข่าว BoC
15:30 – สหรัฐฯ: รายงาน EIA (น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม)
16:30 – สหรัฐฯ: ข้อมูล GDP – Atlanta FED Nowcast Q3: คาด 3.4%
18:00 – เยอรมนี: สุนทรพจน์ของประธาน Bundesbank Nagel
19:00 – สหรัฐฯ: FOMC
Economic projections
Statement
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย: คาด 4.25%; ก่อนหน้า 4.50%
19:30 – สหรัฐฯ: แถลงข่าว Jerome Powell