ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟด

14:57 17 กันยายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟด

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างแน่น แต่สำหรับตลาดส่วนใหญ่ มีเหตุการณ์สำคัญจริงๆ เพียงหนึ่งเดียว – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ย 25 bps มาหลายสัปดาห์ ดังนั้นจุดสนใจหลักวันนี้อยู่ที่ แถลงข่าวของ Jerome Powell ซึ่งจะกำหนดความคาดหวังของนักลงทุนต่อมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในสหรัฐฯ อย่างน่าสนใจ หากเกิดการปรับลดแบบ 50 bps อย่างไม่คาดคิด อาจกลับถูกมองเป็น “เชิงเข้มงวด” หากถ้อยคำของ Powell ชี้ว่าเป็นการปรับแบบ “ระมัดระวัง” เพียงครั้งเดียวเพื่อรับมือความไม่สมดุลหรือความเสี่ยง

เฟดไม่ใช่ธนาคารกลางเดียวที่เป็นไฮไลต์ วันนี้ ธนาคารแห่งแคนาดา (BoC) ก็ประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน ท่ามกลางเงินเฟ้อระดับปานกลางและตลาดแรงงานที่อ่อนแอผิดปกติ ความผันผวนที่ต่ำในตลาดฟอเร็กซ์และหุ้นอาจถูกกระตุ้นโดย ตัวเลขเงินเฟ้อยุโรป และ ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ รายงานของ EIA ก็มีแนวโน้มสร้างความเคลื่อนไหว

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (BST)

07:00 – อังกฤษ: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม

  • CPI รายปี: 3.8% y/y (คาด 3.8%)

  • CPI รายเดือน: 0.3% m/m (คาด 0.3%)

  • Core CPI รายเดือน: 0.3% m/m

  • Core CPI รายปี: 3.6% y/y (คาด 3.7%)

08:30 – ยูโรโซน: การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Lagarde

10:00 – ยูโรโซน: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม

  • CPI: คาด 2.1% y/y (ก่อนหน้า 2.0%)

  • CPI: คาด 0.2% m/m (ก่อนหน้า 0.0%)

  • Core CPI: คาด 2.3% y/y, 0.3% m/m

  • HICP ex-energy & food: คาด 2.3% y/y, 0.3% m/m

13:30 – สหรัฐฯ: ข้อมูลที่อยู่อาศัยและก่อสร้างเดือนสิงหาคม

  • Housing starts: ก่อนหน้า 5.2% m/m

  • Building permits: ก่อนหน้า -2.2% m/m

13:30 – แคนาดา: การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเดือนกรกฎาคม: ก่อนหน้า 9.04 พันล้าน

14:45 – แคนาดา: แถลงการณ์และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย BoC (คาด 2.50%; ก่อนหน้า 2.75%)

15:30 – แคนาดา: แถลงข่าว BoC
15:30 – สหรัฐฯ: รายงาน EIA (น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม)

16:30 – สหรัฐฯ: ข้อมูล GDP – Atlanta FED Nowcast Q3: คาด 3.4%

18:00 – เยอรมนี: สุนทรพจน์ของประธาน Bundesbank Nagel

19:00 – สหรัฐฯ: FOMC

  • Economic projections

  • Statement

  • การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย: คาด 4.25%; ก่อนหน้า 4.50%

19:30 – สหรัฐฯ: แถลงข่าว Jerome Powell

หุ้น:
