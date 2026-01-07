ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัว❓🇺🇸

ตลาดเฝ้ารอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญก่อนรายงานแรงงานสหรัฐฯ (NFP) วันศุกร์นี้ 🇺🇸
นักลงทุนจับตาข้อมูล ADP Private Employment Change และ JOLTS Job Openings ในสหรัฐฯ คาดว่าจะสะท้อนตลาดแรงงานที่เริ่มมีเสถียรภาพหลังการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ล่าสุด แม้ว่าความต้องการแรงงานใหม่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ปฏิทินวันนี้ยังมีข้อมูล ISM Services Activity และ New Manufacturing Orders
ในยุโรป นอกจากยอดค้าปลีกเยอรมนีแล้ว ยังมี ข้อมูลการจ้างงานเยอรมนี, UK Construction PMI และ ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซน (Eurozone CPI) เดือนธันวาคม
ปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นคาดว่าจะทำให้ความผันผวนในตลาด FX และดัชนีท้องถิ่นยังค่อนข้างจำกัด
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา GMT)
07:00, เยอรมนี – Retail Sales เดือนพฤศจิกายน
-
YoY: จริง 1.1% | ก่อนหน้า 2.1%
-
MoM: จริง -0.6% | คาด 0.2% | ก่อนหน้า 0.3%
08:55, เยอรมนี – Employment Data เดือนธันวาคม
-
German Unemployment Change: คาด 5K | ก่อนหน้า 1K
-
Unemployment Rate: คาด 6.3% | ก่อนหน้า 6.3%
-
German Unemployment: ก่อนหน้า 2.973M
-
German Unemployment n.s.a.: ก่อนหน้า 2.885M
09:30, UK – PMI เดือนธันวาคม
-
S&P Global Construction PMI: คาด 42.4 | ก่อนหน้า 39.4
-
Housing Equity Withdrawal: คาด -8.7B QoQ | ก่อนหน้า -16.1B QoQ
10:00, ยูโรโซน – Inflation เดือนธันวาคม
-
CPI: ก่อนหน้า -0.3% MoM
-
CPI: คาด 2.0% YoY | ก่อนหน้า 2.1% YoY
-
HICP ex Energy & Food: ก่อนหน้า -0.4% MoM | คาด 2.4% YoY | ก่อนหน้า 2.4% YoY
-
Core CPI: คาด 2.4% YoY | ก่อนหน้า 2.4% YoY | ก่อนหน้า -0.5% MoM
10:30, เยอรมนี – ประมูล 10-Year Bund
-
ก่อนหน้า 2.670%
13:15, US – Employment Data เดือนธันวาคม
-
ADP Nonfarm Employment Change: คาด 49K | ก่อนหน้า -32K
15:00, แคนาดา – Ivey PMI เดือนธันวาคม
-
คาด 49.5 | ก่อนหน้า 48.4
15:00, US – ISM เดือนธันวาคม
-
ISM Non-Manufacturing Prices: ก่อนหน้า 65.4
-
ISM Non-Manufacturing PMI: คาด 52.2 | ก่อนหน้า 52.6
-
ISM Non-Manufacturing New Orders: ก่อนหน้า 52.9
-
ISM Non-Manufacturing Employment: ก่อนหน้า 48.9
-
ISM Non-Manufacturing Business Activity: ก่อนหน้า 54.5
15:00, US – Durable Goods เดือนตุลาคม
-
Factory Orders ex Transportation: ก่อนหน้า 0.2% MoM
-
Factory Orders: คาด -1.1% MoM | ก่อนหน้า 0.2% MoM
-
Durables Ex Transportation: ก่อนหน้า 0.2% MoM
-
Durables Ex Defense: คาด -1.5% MoM | ก่อนหน้า -1.5% MoM
15:00, แคนาดา – Ivey PMI n.s.a.: ก่อนหน้า 44.5
15:00, US – JOLTS Job Openings เดือนพฤศจิกายน
-
คาด 7.610M | ก่อนหน้า 7.670M
15:30, US – EIA Data
-
Weekly Distillates Stocks: ก่อนหน้า 4.977M
-
Weekly Refinery Utilization Rates: ก่อนหน้า 0.1% WoW
-
Heating Oil Stockpiles: ก่อนหน้า 0.134M
-
Gasoline Production: ก่อนหน้า -0.352M
-
Distillate Fuel Production: ก่อนหน้า -0.076M
-
Crude Oil Imports: ก่อนหน้า -0.957M
-
EIA Refinery Crude Runs: ก่อนหน้า 0.071M WoW
-
Crude Oil Inventories: คาด -1.200M | ก่อนหน้า -1.934M
-
Gasoline Inventories: ก่อนหน้า 5.845M
-
Cushing Crude Oil Inventories: ก่อนหน้า 0.543M
21:10, US – FOMC Member Bowman พูด
00:30 (วันถัดไป), ออสเตรเลีย – Balance of Trade เดือนพฤศจิกายน
-
Imports: ก่อนหน้า 2.0% MoM
-
Exports: ก่อนหน้า 3.4% MoM
-
Trade Balance: คาด 5.550B | ก่อนหน้า 4.385B
Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา
BREAKING: 📈 เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น
สรุปข่าวเช้า