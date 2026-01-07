อ่านเพิ่มเติม
15:44 · 7 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัว❓🇺🇸

ตลาดเฝ้ารอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญก่อนรายงานแรงงานสหรัฐฯ (NFP) วันศุกร์นี้ 🇺🇸

นักลงทุนจับตาข้อมูล ADP Private Employment Change และ JOLTS Job Openings ในสหรัฐฯ คาดว่าจะสะท้อนตลาดแรงงานที่เริ่มมีเสถียรภาพหลังการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ล่าสุด แม้ว่าความต้องการแรงงานใหม่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ปฏิทินวันนี้ยังมีข้อมูล ISM Services Activity และ New Manufacturing Orders

ในยุโรป นอกจากยอดค้าปลีกเยอรมนีแล้ว ยังมี ข้อมูลการจ้างงานเยอรมนี, UK Construction PMI และ ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซน (Eurozone CPI) เดือนธันวาคม
ปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นคาดว่าจะทำให้ความผันผวนในตลาด FX และดัชนีท้องถิ่นยังค่อนข้างจำกัด

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา GMT)

07:00, เยอรมนี – Retail Sales เดือนพฤศจิกายน

  • YoY: จริง 1.1% | ก่อนหน้า 2.1%

  • MoM: จริง -0.6% | คาด 0.2% | ก่อนหน้า 0.3%

08:55, เยอรมนี – Employment Data เดือนธันวาคม

  • German Unemployment Change: คาด 5K | ก่อนหน้า 1K

  • Unemployment Rate: คาด 6.3% | ก่อนหน้า 6.3%

  • German Unemployment: ก่อนหน้า 2.973M

  • German Unemployment n.s.a.: ก่อนหน้า 2.885M

09:30, UK – PMI เดือนธันวาคม

  • S&P Global Construction PMI: คาด 42.4 | ก่อนหน้า 39.4

  • Housing Equity Withdrawal: คาด -8.7B QoQ | ก่อนหน้า -16.1B QoQ

10:00, ยูโรโซน – Inflation เดือนธันวาคม

  • CPI: ก่อนหน้า -0.3% MoM

  • CPI: คาด 2.0% YoY | ก่อนหน้า 2.1% YoY

  • HICP ex Energy & Food: ก่อนหน้า -0.4% MoM | คาด 2.4% YoY | ก่อนหน้า 2.4% YoY

  • Core CPI: คาด 2.4% YoY | ก่อนหน้า 2.4% YoY | ก่อนหน้า -0.5% MoM

10:30, เยอรมนี – ประมูล 10-Year Bund

  • ก่อนหน้า 2.670%

13:15, US – Employment Data เดือนธันวาคม

  • ADP Nonfarm Employment Change: คาด 49K | ก่อนหน้า -32K

15:00, แคนาดา – Ivey PMI เดือนธันวาคม

  • คาด 49.5 | ก่อนหน้า 48.4

15:00, US – ISM เดือนธันวาคม

  • ISM Non-Manufacturing Prices: ก่อนหน้า 65.4

  • ISM Non-Manufacturing PMI: คาด 52.2 | ก่อนหน้า 52.6

  • ISM Non-Manufacturing New Orders: ก่อนหน้า 52.9

  • ISM Non-Manufacturing Employment: ก่อนหน้า 48.9

  • ISM Non-Manufacturing Business Activity: ก่อนหน้า 54.5

15:00, US – Durable Goods เดือนตุลาคม

  • Factory Orders ex Transportation: ก่อนหน้า 0.2% MoM

  • Factory Orders: คาด -1.1% MoM | ก่อนหน้า 0.2% MoM

  • Durables Ex Transportation: ก่อนหน้า 0.2% MoM

  • Durables Ex Defense: คาด -1.5% MoM | ก่อนหน้า -1.5% MoM

15:00, แคนาดา – Ivey PMI n.s.a.: ก่อนหน้า 44.5

15:00, US – JOLTS Job Openings เดือนพฤศจิกายน

  • คาด 7.610M | ก่อนหน้า 7.670M

15:30, US – EIA Data

  • Weekly Distillates Stocks: ก่อนหน้า 4.977M

  • Weekly Refinery Utilization Rates: ก่อนหน้า 0.1% WoW

  • Heating Oil Stockpiles: ก่อนหน้า 0.134M

  • Gasoline Production: ก่อนหน้า -0.352M

  • Distillate Fuel Production: ก่อนหน้า -0.076M

  • Crude Oil Imports: ก่อนหน้า -0.957M

  • EIA Refinery Crude Runs: ก่อนหน้า 0.071M WoW

  • Crude Oil Inventories: คาด -1.200M | ก่อนหน้า -1.934M

  • Gasoline Inventories: ก่อนหน้า 5.845M

  • Cushing Crude Oil Inventories: ก่อนหน้า 0.543M

21:10, US – FOMC Member Bowman พูด

00:30 (วันถัดไป), ออสเตรเลีย – Balance of Trade เดือนพฤศจิกายน

  • Imports: ก่อนหน้า 2.0% MoM

  • Exports: ก่อนหน้า 3.4% MoM

  • Trade Balance: คาด 5.550B | ก่อนหน้า 4.385B

