ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันจันทร์หลังวันหยุดที่ค่อนข้างเงียบสงบ

ปฏิทินเศรษฐกิจหลังวันหยุดในวันจันทร์นี้ค่อนข้างเบาบางกว่าปกติ โดยมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ เพียง 3 รายการ ได้แก่ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales), ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตของเฟดสาขาดัลลัส และรายงานพลังงานจาก EIA ซึ่งหมายความว่าความผันผวนของตลาดอาจกระจุกตัวอยู่ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานเป็นหลัก โดยภาพรวมตลาดคาดว่าจะเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางความตึงเครียดก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ในวันพรุ่งนี้
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
11:00 GMT – ฝรั่งเศส
-
จำนวนผู้ลงทะเบียนหางาน เดือนพฤศจิกายน: ก่อนหน้า 3,150.8K
15:00 GMT – สหรัฐอเมริกา
-
ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เดือนพฤศจิกายน: คาดการณ์ +1.0% MoM; ก่อนหน้า +1.9% MoM
-
ดัชนียอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เดือนพฤศจิกายน: ก่อนหน้า 76.3
15:30 GMT – สหรัฐอเมริกา
-
ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิต เฟดสาขาดัลลัส เดือนธันวาคม: ก่อนหน้า -10.4
15:30 GMT – สหรัฐอเมริกา (ข้อมูลจาก EIA)
-
สต็อกน้ำมันดิบ: คาดการณ์ -2.000 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า -1.274 ล้านบาร์เรล
-
ปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบของโรงกลั่น: ก่อนหน้า +0.128 ล้านบาร์เรล WoW
-
การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า -0.719 ล้านบาร์เรล
-
สต็อกน้ำมันดิบที่คุชชิง: ก่อนหน้า -0.742 ล้านบาร์เรล
-
การผลิตน้ำมันกลั่น (Distillate): ก่อนหน้า -0.228 ล้านบาร์เรล
-
สต็อกน้ำมันกลั่นรายสัปดาห์: คาดการณ์ +0.500 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า +1.712 ล้านบาร์เรล
-
การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า +0.033 ล้านบาร์เรล
-
สต็อกน้ำมันทำความร้อน: ก่อนหน้า +0.267 ล้านบาร์เรล
-
อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่น: ก่อนหน้า +0.3% WoW
-
สต็อกน้ำมันเบนซิน: คาดการณ์ +1.100 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า +4.808 ล้านบาร์เรล
