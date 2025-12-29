อ่านเพิ่มเติม
17:32 · 29 ธันวาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันจันทร์หลังวันหยุดที่ค่อนข้างเงียบสงบ

US2000
ดัชนี
-
-
OIL.WTI
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ปฏิทินเศรษฐกิจหลังวันหยุดในวันจันทร์นี้ค่อนข้างเบาบางกว่าปกติ โดยมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ เพียง 3 รายการ ได้แก่ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales), ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตของเฟดสาขาดัลลัส และรายงานพลังงานจาก EIA ซึ่งหมายความว่าความผันผวนของตลาดอาจกระจุกตัวอยู่ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานเป็นหลัก โดยภาพรวมตลาดคาดว่าจะเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางความตึงเครียดก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ในวันพรุ่งนี้

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

11:00 GMT – ฝรั่งเศส

  • จำนวนผู้ลงทะเบียนหางาน เดือนพฤศจิกายน: ก่อนหน้า 3,150.8K

15:00 GMT – สหรัฐอเมริกา

  • ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เดือนพฤศจิกายน: คาดการณ์ +1.0% MoM; ก่อนหน้า +1.9% MoM

  • ดัชนียอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เดือนพฤศจิกายน: ก่อนหน้า 76.3

15:30 GMT – สหรัฐอเมริกา

  • ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิต เฟดสาขาดัลลัส เดือนธันวาคม: ก่อนหน้า -10.4

15:30 GMT – สหรัฐอเมริกา (ข้อมูลจาก EIA)

  • สต็อกน้ำมันดิบ: คาดการณ์ -2.000 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า -1.274 ล้านบาร์เรล

  • ปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบของโรงกลั่น: ก่อนหน้า +0.128 ล้านบาร์เรล WoW

  • การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า -0.719 ล้านบาร์เรล

  • สต็อกน้ำมันดิบที่คุชชิง: ก่อนหน้า -0.742 ล้านบาร์เรล

  • การผลิตน้ำมันกลั่น (Distillate): ก่อนหน้า -0.228 ล้านบาร์เรล

  • สต็อกน้ำมันกลั่นรายสัปดาห์: คาดการณ์ +0.500 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า +1.712 ล้านบาร์เรล

  • การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า +0.033 ล้านบาร์เรล

  • สต็อกน้ำมันทำความร้อน: ก่อนหน้า +0.267 ล้านบาร์เรล

  • อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่น: ก่อนหน้า +0.3% WoW

  • สต็อกน้ำมันเบนซิน: คาดการณ์ +1.100 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า +4.808 ล้านบาร์เรล

31 ธันวาคม 2025, 21:19

ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025
31 ธันวาคม 2025, 21:18

📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin
31 ธันวาคม 2025, 21:17

⏬ แพลตตินัมปรับตัวลดลง 7.5%
31 ธันวาคม 2025, 21:15

FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่ 📈 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักหนุนหุ้นอังกฤษ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก