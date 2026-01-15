ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

-
เยอรมนี: GDP ไตรมาสล่าสุด
สหรัฐฯ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (Jobless Claims)
สหรัฐฯ: การกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC
ความสนใจของนักลงทุนวันนี้: ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ + ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ 📊
แม้ความสนใจหลักจะอยู่ที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และฤดูกาลประกาศผลประกอบการ แต่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคก็ยังมีออกมาเพียบในวันนี้ (พฤหัสบดี)
ยุโรป
-
สหราชอาณาจักร: GDP เกินคาด แต่แรงหนุนจากการผลิตรถยนต์ของ Jaguar Land Rover อาจสะท้อนผลบนตัวเลขมากกว่าการฟื้นตัวที่แท้จริง ทำให้ปอนด์ตอบสนองเพียงเล็กน้อย (GBPUSD: -0.05%)
-
เยอรมนี: ไฮไลท์คือ GDP ประเมินปี 2025 ซึ่งในไตรมาสก่อนหน้าขยับใกล้ศูนย์
-
โซนยุโรป: ข้อมูลเงินเฟ้อหลายรายการ + การผลิตและการค้าส่งออกอาจส่งผลต่อ EURUSD และชี้แนวทาง ECB
โปแลนด์
-
ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายของเดือนธันวาคม พร้อมการประชุมผู้ว่าธนาคารแห่งชาติ คาดจะสร้างความผันผวนให้ PLN
สหรัฐฯ
-
ข้อมูลการค้าส่งออก การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC หลายคน
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
-
วันนี้มีรายงานผลประกอบการจาก Goldman Sachs, Morgan Stanley และ BlackRock
🚨ราคาทองเงินร่วง 1.5% — แนวโน้มขาขึ้นเสี่ยงถูกทำลายหรือไม่?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยุโรปและภาคการผลิตของสหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจ 📌
ข่าวเด่นวันนี้ 16 มกราคม