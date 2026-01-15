อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

ประเด็นหลัก
  • เยอรมนี: GDP ไตรมาสล่าสุด

  • สหรัฐฯ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (Jobless Claims)

  • สหรัฐฯ: การกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC

ความสนใจของนักลงทุนวันนี้: ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ + ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ 📊
แม้ความสนใจหลักจะอยู่ที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และฤดูกาลประกาศผลประกอบการ แต่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคก็ยังมีออกมาเพียบในวันนี้ (พฤหัสบดี)

ยุโรป

  • สหราชอาณาจักร: GDP เกินคาด แต่แรงหนุนจากการผลิตรถยนต์ของ Jaguar Land Rover อาจสะท้อนผลบนตัวเลขมากกว่าการฟื้นตัวที่แท้จริง ทำให้ปอนด์ตอบสนองเพียงเล็กน้อย (GBPUSD: -0.05%)

  • เยอรมนี: ไฮไลท์คือ GDP ประเมินปี 2025 ซึ่งในไตรมาสก่อนหน้าขยับใกล้ศูนย์

  • โซนยุโรป: ข้อมูลเงินเฟ้อหลายรายการ + การผลิตและการค้าส่งออกอาจส่งผลต่อ EURUSD และชี้แนวทาง ECB

โปแลนด์

  • ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายของเดือนธันวาคม พร้อมการประชุมผู้ว่าธนาคารแห่งชาติ คาดจะสร้างความผันผวนให้ PLN

สหรัฐฯ

  • ข้อมูลการค้าส่งออก การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC หลายคน

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ

  • วันนี้มีรายงานผลประกอบการจาก Goldman Sachs, Morgan Stanley และ BlackRock

All times CET. Source: xStation5

