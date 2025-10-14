อ่านเพิ่มเติม
13:41 · 14 ตุลาคม 2025

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ — ฤดูกาลประกาศงบเริ่มแล้ว!

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก

  • 🏦 Fed/Data Blackout:
    เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจยังคง “ว่างเปล่า” นักลงทุนจึงหันมาโฟกัสที่คำกล่าวของ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ซึ่งจะพูดในช่วงค่ำวันนี้

  • 💼 Earnings Season Begins:
    ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ โดยกลุ่มธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ จะประกาศก่อนเปิดตลาด ได้แก่
    JP Morgan, Goldman Sachs และ Citigroup

  • 🇬🇧🇩🇪 UK/German Data:
    ช่วงเช้าของยุโรปมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่

    • อังกฤษ: ยอดขอรับสวัสดิการว่างงาน (Jobless Claims) และข้อมูลค่าจ้าง (Wage Data)

    • เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW Economic Sentiment Index

📆 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (Economic Outlook – Tuesday Session)

ตลาดเข้าสู่วันที่สองของสัปดาห์ท่ามกลาง การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (US Government Shutdown) ที่ยังคงดำเนินอยู่ ทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายตัวถูกเลื่อนการเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ช่วงค่ำของสหรัฐฯ ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญจาก เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลายท่าน โดยเฉพาะคำกล่าวของ เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ประธานเฟด ซึ่งนักลงทุนจับตาใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ (Earnings Season) ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการบนวอลล์สตรีท ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองจากประเด็นข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน

แม้บรรยากาศตลาดยังตึงเครียด แต่นักลงทุนในวอลล์สตรีทยังคงมีท่าทีสงบ ส่วนตลาดโลหะมีค่าทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง

🇬🇧🇩🇪 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (พร้อมประมาณการจาก S&P Consensus)

07:00 UKT – สหราชอาณาจักร

  • 📊 การเปลี่ยนแปลงผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเดือนกันยายน (คาดการณ์: +10.3k | ครั้งก่อน: +17.4k)

  • 💼 อัตราการว่างงานเดือนสิงหาคม (คาดการณ์: 4.7% | ครั้งก่อน: 4.7%)

  • 💰 ค่าจ้างเฉลี่ยรวมโบนัส (YoY) เดือนสิงหาคม (คาดการณ์: 4.7% | ครั้งก่อน: 4.7%)

07:00 UKT – เยอรมนี

  • 🧾 เงินเฟ้อ CPI ขั้นสุดท้ายเดือนกันยายน (YoY) (คาดการณ์: 2.4% | ครั้งก่อน: 2.2%)

10:00 UKT – เยอรมนี

  • 📉 ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW เดือนตุลาคม (คาดการณ์: -75 | ครั้งก่อน: -76.4)

13:30 UKT – แคนาดา

  • 🏗️ ใบอนุญาตก่อสร้าง (MoM) เดือนสิงหาคม (คาดการณ์: -0.7% | ครั้งก่อน: -0.1%)

17:20 UKT – สหรัฐฯ

  • 🗣️ คำกล่าวของ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell)

18:00 UKT – สหรัฐฯ / อังกฤษ

  • 🗣️ คำกล่าวของ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ แอนดรูว์ เบลีย์ (Andrew Bailey)

20:25 UKT – สหรัฐฯ

  • 🗣️ คำกล่าวของ ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (Christopher Waller)

💼 ปฏิทินประกาศผลประกอบการ (ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ)

  • JP Morgan

  • Goldman Sachs

  • Wells Fargo

  • Citigroup

  • BlackRock

  • Johnson & Johnson (J&J)

  • Domino’s Pizza

16 ตุลาคม 2025, 08:35

