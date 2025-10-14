📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ — ฤดูกาลประกาศงบเริ่มแล้ว!

-
🏦 Fed/Data Blackout:
เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจยังคง “ว่างเปล่า” นักลงทุนจึงหันมาโฟกัสที่คำกล่าวของ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ซึ่งจะพูดในช่วงค่ำวันนี้
-
💼 Earnings Season Begins:
ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ โดยกลุ่มธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ จะประกาศก่อนเปิดตลาด ได้แก่
JP Morgan, Goldman Sachs และ Citigroup
-
🇬🇧🇩🇪 UK/German Data:
ช่วงเช้าของยุโรปมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่
-
อังกฤษ: ยอดขอรับสวัสดิการว่างงาน (Jobless Claims) และข้อมูลค่าจ้าง (Wage Data)
-
เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW Economic Sentiment Index
-
-
🏦 Fed/Data Blackout:
เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจยังคง “ว่างเปล่า” นักลงทุนจึงหันมาโฟกัสที่คำกล่าวของ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ซึ่งจะพูดในช่วงค่ำวันนี้
-
💼 Earnings Season Begins:
ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ โดยกลุ่มธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ จะประกาศก่อนเปิดตลาด ได้แก่
JP Morgan, Goldman Sachs และ Citigroup
-
🇬🇧🇩🇪 UK/German Data:
ช่วงเช้าของยุโรปมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่
-
อังกฤษ: ยอดขอรับสวัสดิการว่างงาน (Jobless Claims) และข้อมูลค่าจ้าง (Wage Data)
-
เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW Economic Sentiment Index
-
📆 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (Economic Outlook – Tuesday Session)
ตลาดเข้าสู่วันที่สองของสัปดาห์ท่ามกลาง การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (US Government Shutdown) ที่ยังคงดำเนินอยู่ ทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายตัวถูกเลื่อนการเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ช่วงค่ำของสหรัฐฯ ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญจาก เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลายท่าน โดยเฉพาะคำกล่าวของ เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ประธานเฟด ซึ่งนักลงทุนจับตาใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ (Earnings Season) ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการบนวอลล์สตรีท ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองจากประเด็นข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน
แม้บรรยากาศตลาดยังตึงเครียด แต่นักลงทุนในวอลล์สตรีทยังคงมีท่าทีสงบ ส่วนตลาดโลหะมีค่าทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง
🇬🇧🇩🇪 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (พร้อมประมาณการจาก S&P Consensus)
07:00 UKT – สหราชอาณาจักร
-
📊 การเปลี่ยนแปลงผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเดือนกันยายน (คาดการณ์: +10.3k | ครั้งก่อน: +17.4k)
-
💼 อัตราการว่างงานเดือนสิงหาคม (คาดการณ์: 4.7% | ครั้งก่อน: 4.7%)
-
💰 ค่าจ้างเฉลี่ยรวมโบนัส (YoY) เดือนสิงหาคม (คาดการณ์: 4.7% | ครั้งก่อน: 4.7%)
07:00 UKT – เยอรมนี
-
🧾 เงินเฟ้อ CPI ขั้นสุดท้ายเดือนกันยายน (YoY) (คาดการณ์: 2.4% | ครั้งก่อน: 2.2%)
10:00 UKT – เยอรมนี
-
📉 ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW เดือนตุลาคม (คาดการณ์: -75 | ครั้งก่อน: -76.4)
13:30 UKT – แคนาดา
-
🏗️ ใบอนุญาตก่อสร้าง (MoM) เดือนสิงหาคม (คาดการณ์: -0.7% | ครั้งก่อน: -0.1%)
17:20 UKT – สหรัฐฯ
-
🗣️ คำกล่าวของ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell)
18:00 UKT – สหรัฐฯ / อังกฤษ
-
🗣️ คำกล่าวของ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ แอนดรูว์ เบลีย์ (Andrew Bailey)
20:25 UKT – สหรัฐฯ
-
🗣️ คำกล่าวของ ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (Christopher Waller)
💼 ปฏิทินประกาศผลประกอบการ (ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ)
-
JP Morgan
-
Goldman Sachs
-
Wells Fargo
-
Citigroup
-
BlackRock
-
Johnson & Johnson (J&J)
-
Domino’s Pizza
DE40: ผลประกอบการดี หนุนความเชื่อมั่นแบบระมัดระวัง
IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลก หนุนโดยกระแสการลงทุนจากเทคโนโลยี AI 🔎
ข่าวเด่นวันนี้: พาวเวลล์ดึงตลาดฟื้นตัว! EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น
EURUSD พุ่งหลังคำกล่าวของ Jerome Powell! 💶📈