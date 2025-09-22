อ่านเพิ่มเติม

การปฏิวัติควอนตัมเริ่มแล้วหรือยัง? Quantum Computing พุ่งขึ้น 25% 🚀

08:37 22 กันยายน 2025

Quantum Computing Inc. (QUBT.US) เป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้าน คอมพิวเตอร์ควอนตัม ซึ่งช่วงหลังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก วันนี้หุ้นพุ่งขึ้น 25% ทำราคาที่ $23 หลังประกาศสัญญาสำคัญกับ NASA และ NIST รวมถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อเทคโนโลยีควอนตัม

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หุ้น QUBT เพิ่มขึ้นรวม 3,000% สะท้อนการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทและความคาดหวังของตลาดต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในวงการคอมพิวเตอร์ควอนตัม

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนา ซอฟต์แวร์ควอนตัม และ ระบบควอนตัมเชิงโฟโตนิก มีโรงงานผลิตที่ Tempe, Arizona สำหรับผลิต วงจรควอนตัมล้ำสมัย เทคโนโลยีเหล่านี้มีศักยภาพประยุกต์ใช้ใน ปัญญาประดิษฐ์, การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ, และการสร้างโมเดลข้อมูล ซึ่งสร้างโอกาสเติบโตและการทำเชิงพาณิชย์ในอนาคตอย่างมหาศาล

 

Source: xStation5

แม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ ผลประกอบการทางการเงินของ Quantum Computing Inc. ยังน่าผิดหวังอยู่มาก ในไตรมาส 2 ปี 2025 บริษัทมีรายได้เพียง ราว $61,000 ขาดทุนสุทธิ $36.5 ล้าน นอกจากนี้ บริษัทยังออกหุ้นเพิ่มทุนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้มูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง และถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญสำหรับนักลงทุน

ตลาด Quantum Computing แข่งขันสูง โดยมีผู้เล่นสำคัญ เช่น IonQ, Rigetti, D-Wave, IBM และ Alphabet ลงทุนทรัพยากรอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้น แม้ Quantum Computing Inc. จะมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูงและมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ แต่การลงทุนในบริษัทนี้ยังมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากรายได้ยังไม่เสถียร มูลค่าบริษัทสูง และความไม่แน่นอนเรื่องความเร็วในการพาณิชย์

ไม่ต้องสงสัยว่า Quantum Computing เป็นบริษัทที่มี ความทะเยอทะยานสูง และนำเสนอแนวทางที่น่าสนใจในวงการควอนตัมคอมพิวเตอร์ การพุ่งขึ้น 25% ในวันนี้สะท้อนถึงความหวังที่นักลงทุนมีต่อเทคโนโลยีนี้ อย่างไรก็ดี ก่อนตัดสินใจลงทุน ควรพิจารณาทั้ง ศักยภาพ และ ความเสี่ยง อย่างรอบคอบ

 

หุ้น:
