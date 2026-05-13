Quantum Computing: ผลประกอบการกระตุ้นความคึกคักในตลาด แต่ทั้งอุตสาหกรรมยังอยู่ในระยะเริ่มต้น

ผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของบริษัทในกลุ่มควอนตัมคอมพิวติ้งได้จุดกระแสความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง และผลักดันให้มูลค่าหุ้นในทั้งอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดตอบสนองในลักษณะที่มักพบในช่วงการเก็งกำไรของเทคโนโลยีระยะเริ่มต้น โดยมีความเชื่อมั่นสูง และให้ความสำคัญกับโมเมนตัมการเติบโตของรายได้ รวมถึงสัญญาเชิงพาณิชย์ระยะแรก ขณะที่มองข้ามระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ยังอยู่ห่างไกลจากความสมบูรณ์
รายงานที่โดดเด่นที่สุดมาจากบริษัท Quantum Computing Inc. ซึ่งรายงานรายได้ประมาณ 3.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับเพียง 39,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดหลายเท่า และยังสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ราว 3.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงขาดทุน โดยรายงานผลขาดทุนสุทธิประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ควบคู่กับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น แต่ถึงกระนั้น ราคาหุ้นตอบสนองในเชิงบวกอย่างรุนแรง โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 30% ในวันเดียว สะท้อนให้เห็นว่าตลาดให้น้ำหนักกับศักยภาพในอนาคตมากกว่าความสามารถในการทำกำไรในปัจจุบัน
ที่มา: xStation5
Rigetti Computing ก็แสดงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งเช่นกัน โดยในไตรมาสแรกของปี 2026 บริษัทมีรายได้ประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่า 200% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย
ผลขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 4 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในระดับสูงราว 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไตรมาส
ในขณะเดียวกัน Rigetti ปิดไตรมาสด้วยสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งประมาณ 569 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และแทบไม่มีหนี้สิน ซึ่งถือเป็น “กันชนทางการเงิน” ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาในระยะต่อไป
แม้ข้อมูลพื้นฐานจะออกมาในเชิงบวก แต่การตอบสนองของตลาดยังค่อนข้างผสมผสาน สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับ “คุณภาพของการเติบโต” มากกว่าความเร็วในการเติบโตเพียงอย่างเดียว
ที่มา: xStation5
D-Wave Quantum แสดงภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยรายได้รายไตรมาสอยู่ที่ประมาณ 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากฐานเปรียบเทียบที่อยู่ในระดับสูง
ในขณะเดียวกัน บริษัทรายงานการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ ยอดสัญญา (bookings) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากราว 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า สะท้อนการเติบโตแบบหลายเท่าของภาระผูกพันเชิงสัญญาในอนาคต
ตัวชี้วัดนี้ถูกตลาดให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะ “สัญญาณนำ” ที่สำคัญกว่ารายได้ปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมระยะเริ่มต้นเช่นนี้
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในระดับสูงกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนว่าระดับการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ยังจำกัด และมีความไม่สม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลา
ที่มา: xStation5
จากผลลัพธ์ทั้งหมด จะเห็นภาพร่วมที่ชัดเจนของทั้งอุตสาหกรรม นั่นคือบริษัทต่าง ๆ รายงานอัตราการเติบโตของรายได้ในเชิงเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก แต่เริ่มจากฐานรายได้ที่ต่ำมากเช่นกัน ส่งผลให้ในเชิงมูลค่าที่แท้จริง (absolute terms) ธุรกิจเหล่านี้ยังถือว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
ทุกบริษัทยังคงขาดทุน และโมเดลธุรกิจยังอยู่ในระยะ “ทดลองเชิงพาณิชย์” (experimental-commercial phase) ซึ่งพึ่งพาสัญญาเฉพาะรายและโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นหลัก
ที่สำคัญ ผลประกอบการทางการเงินและคำชี้แจงของฝ่ายบริหารไม่ได้เปลี่ยนมุมมองเชิงเทคโนโลยีในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ อุตสาหกรรมยังคงตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า การทำให้ควอนตัมคอมพิวติ้งสามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ—ในความหมายของระบบที่เสถียร ขยายขนาดได้ และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย—ยังคงอยู่ห่างไกล
การวิเคราะห์หลายแหล่งและการประเมินก่อนหน้านี้ชี้ว่า การนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างแพร่หลายอย่างมีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงต้นของทศวรรษหน้าเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของตลาดในปัจจุบันสะท้อนถึง “ช่องว่าง” ระหว่างมูลค่าหุ้นกับระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยี นักลงทุนดูเหมือนจะกำหนดราคาไปในกรณีที่การยอมรับเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ขณะที่รายได้ โครงสร้างขาดทุน และลักษณะของสัญญาต่าง ๆ ล้วนบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมยังอยู่ในระยะเริ่มต้นมากกว่าช่วงการใช้งานเชิงพาณิชย์จริง
ดังนั้น สภาพแวดล้อมปัจจุบันจึงสะท้อนรูปแบบคลาสสิกของ “ภาวะความคึกคักของตลาด” ในเทคโนโลยีเกิดใหม่ ซึ่งเรื่องเล่า (narrative) เกี่ยวกับอนาคตมีอิทธิพลเหนือปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน และมูลค่าหุ้นถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังมากกว่าสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
