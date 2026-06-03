Market watch 🚩 ราคาน้ำมันพุ่ง 2% จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง; หุ้น Inditex ปรับตัวขึ้นสวนทางตลาดหุ้นยุโรปที่อ่อนแอ

ตลาดจับตา 🚩 ราคาน้ำมันพุ่งเกือบ 2% จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง; หุ้น Inditex พุ่งสวนตลาดยุโรปที่อ่อนตัว
- สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเกือบ 2% กดดัน sentiment ของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยดัชนี DE40 ของเยอรมนีลดลงราว 0.8% ขณะที่ดัชนี SPA45 ของสเปนโดดเด่นในฝั่งบวก เพิ่มขึ้น 0.8% จากแรงหนุนของหุ้น Inditex เจ้าของแบรนด์ Zara ที่พุ่งเกือบ 6%
- หลังการประกาศตัวเลข PMI ของยุโรป นักลงทุนกำลังจับตารายงานการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐฯ (12:15 GMT) และดัชนี ISM Services PMI (14:00 CET)
- ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แม้ว่าตลาดหุ้นจะลดแรงขายลงบางส่วน หลัง Donald Trump ระบุว่าการเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป
- กลุ่มธุรกิจที่อ่อนไหวต่อราคาพลังงานยังคงถูกกดดัน โดย Lufthansa และ Air France ต่างปรับตัวลงราว 2%
- หุ้นกลุ่มยานยนต์เป็นหนึ่งในกลุ่มที่อ่อนแอที่สุด โดยภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ยุโรปลดลงประมาณ 1.5% ซึ่งเป็นแรงกดดันสำคัญต่อหุ้นเยอรมนี
- ในทางกลับกัน กลุ่มค้าปลีกเป็นผู้นำตลาดฝั่งบวก เพิ่มขึ้นราว 2% และ outperform ทุก sector หลัก จากผลประกอบการแข็งแกร่งของ Inditex แม้ดัชนี Euro Stoxx 50 จะยังติดลบราว 0.35%
ตัวเลข PMI ยุโรปออกมาดีกว่าคาด
PMI รอบสุดท้ายออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด โดยเฉพาะในยูโรโซน ซึ่งทั้ง Services PMI และ Composite PMI ดีกว่าคาดอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทั้งหมดยังคงต่ำกว่าระดับ 50 จุด ซึ่งสะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะหดตัว เพียงแต่ชะลอลงน้อยกว่าที่ตลาดกังวลก่อนหน้า
- Germany Final Services PMI: 48.1 (คาด 47.8, ก่อนหน้า 47.8)
- Germany Final Composite PMI: 48.8 (คาด 48.6, ก่อนหน้า 48.6)
- Eurozone Final Composite PMI: 48.5 (คาด 47.5, ก่อนหน้า 47.5)
- Eurozone Final Services PMI: 47.7 (คาด 46.4, ก่อนหน้า 46.4)
DE40, OIL (D1)
Source: xStation5
Source: xStation5
ผลประกอบการแข็งแกร่งของ Inditex หนุนหุ้นพุ่ง
Inditex สร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวก หลังยอดขายเร่งตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังสิ้นสุดไตรมาส 1 โดยยอดขายที่คำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เพิ่มขึ้นถึง 11.5% YoY ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน ซึ่งถือว่าเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนจากระดับ 8.8% ในไตรมาสแรก
ตลาดตอบรับเชิงบวกทันที โดยหุ้นพุ่งเกือบ 6% หลังนักลงทุนมองว่าตัวเลขยอดขายล่าสุดสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของการบริโภค แม้สภาพแวดล้อมด้านการใช้จ่ายจะยังท้าทาย
ผลประกอบการไตรมาส 1 ยืนยันความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจ:
• รายได้เพิ่มขึ้น 5.8% สู่ระดับ 8.7 พันล้านยูโร
• กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.4% สู่ 1.4 พันล้านยูโร
• กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 6.9% สู่ 5.4 พันล้านยูโร
• Gross Margin เพิ่มขึ้น 67 basis points สู่ระดับ 61.2%
• EBITDA เพิ่มขึ้น 7.3% สู่ 2.6 พันล้านยูโร ซึ่งเติบโตเร็วกว่ารายได้
ฐานะการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก โดย Inditex ปิดไตรมาสด้วยเงินสดสุทธิ 10.8 พันล้านยูโร และไม่มีหนี้ทางการเงิน ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการลงทุนในอนาคตและการคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น
ด้านการบริหารสินค้าคงคลังยังคงมีประสิทธิภาพ โดย inventory เพิ่มขึ้นเพียง 1% YoY สู่ระดับ 3.81 พันล้านยูโร สะท้อนถึงการหมุนเวียนสินค้าที่ดีและความเสี่ยงด้านการลดราคาสินค้าที่จำกัด
บริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่อการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าใช้เงินลงทุน (CapEx) ราว 2.3 พันล้านยูโรในปี 2026 เพื่อปรับปรุงร้านค้า ลงทุนด้านเทคโนโลยี และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ขณะที่พื้นที่ขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นราว 5% ในปีนี้
ความเสี่ยงหลักยังคงอยู่ที่แรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้บริหารคาดว่าค่าเงินจะกระทบยอดขายปี 2026 ราว 1% แม้ momentum ทางธุรกิจโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง
ผลประกอบการของ Inditex ยังช่วยหนุน sentiment ของกลุ่มค้าปลีกแฟชั่นยุโรปโดยรวม โดยหุ้น H&M ปรับตัวขึ้นตามหลังการประกาศงบ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นยุโรปที่ยังแข็งแกร่ง
ITX.ES (D1 interval)
Source: xStation5
AUD/USD: GDP ออสเตรเลียชะลอตัว ขณะที่ตลาดจับตาทิศทางนโยบายของ RBA 🪙
สรุปข่าวเช้า 3 มิ.ย.
EUR/USD เคลื่อนไหวค่อนข้างนิ่ง แม้ Core CPI ของยูโรโซนจะออกมาร้อนกว่าคาด 📊
AI War: ความย้อนแย้งของ Nvidia ในจีน และภาพลวงตาของการแยกขาดทางเทคโนโลยี