Marvell Technology ถูก Nvidia ชี้ว่าอาจก้าวขึ้นเป็น “ยักษ์ใหญ่รายต่อไป” ของอุตสาหกรรมชิป!

Marvell Technology กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของบริษัท หลังจาก Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia ออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่า Marvell อาจกลายเป็น “บริษัทเซมิคอนดักเตอร์มูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์รายถัดไป”
ตลาดตอบสนองอย่างรุนแรงด้วยความตื่นตัวทันที โดยหุ้น Marvell พุ่งขึ้นมากกว่า 20% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ลบข้อกังวลเดิม ๆ และเพิ่มมูลค่าตลาดหลายหมื่นล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม แต่สะท้อนถึงความร่วมมือที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่าง Marvell และ Nvidia ซึ่งไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์เชิงคู่ค้าแบบทั่วไปอีกต่อไป
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 Marvell และ Nvidia ได้ประกาศความร่วมมือด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบปรับแต่ง (custom AI infrastructure) โดยรวมถึงการผสานชิปซิลิคอนเฉพาะของ Marvell เข้ากับเทคโนโลยีของ Nvidia ส่งผลให้ Marvell มีบทบาทสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สามารถขยายขนาดได้สำหรับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมด
นอกจากนี้ การลงทุนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ของ Nvidia ใน Marvell เมื่อเดือนมีนาคม 2026 ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นระยะยาวต่อความสำเร็จของพันธมิตรอย่างชัดเจน
ในทางปฏิบัติ Marvell ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ผลิตชิปเครือข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่ออีกต่อไป แต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็น “เสาหลักเชิงกลยุทธ์” ในระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์ บริษัทกำลังพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญ เช่น custom ASIC, silicon photonics, ระบบเครือข่ายขั้นสูง และอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อแบบออปติคัล ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาคอขวดของการลงทุน AI ระลอกถัดไป
ผ่านการผสานกับแพลตฟอร์มของ Nvidia ทำให้ Marvell มีอำนาจต่อรองมากขึ้นกับลูกค้ากลุ่ม hyperscaler ที่กำลังสร้างชิปและศูนย์ข้อมูลของตนเอง พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการมองเห็นรายได้ในระยะยาว
จากมุมมองตลาด นี่คือตัวอย่างชัดเจนของการ “re-rating” หรือการที่ตลาดปรับมูลค่าหุ้นขึ้นล่วงหน้าก่อนการเติบโตจริงจะเกิดขึ้น Marvell กำลังถูกประเมินค่าใหม่จากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ทั่วไป ไปสู่ผู้เล่นสำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลก
หากนักลงทุนเชื่อว่า Marvell จะกลายเป็นผู้เล่นโครงสร้างพื้นฐาน AI รายใหญ่จริง มูลค่าหุ้นในปัจจุบันอาจยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ อย่างน้อยในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ข่าวดีส่วนใหญ่ถูกสะท้อนในราคาไปแล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนและแรงขายทำกำไรในระยะถัดไป
Source: xStation5
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