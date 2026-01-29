อ่านเพิ่มเติม
08:46 · 29 มกราคม 2026

ราคาน้ำมันเข้าใกล้แนวต้านทางเทคนิค 🔎

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  •  ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้าน EMA200 หลังสต็อกน้ำมันดิบและเบนซิน EIA ต่ำกว่าคาด

สต็อกน้ำมันดิบ EIA – ชี้ทิศทางราคาน้ำมันวันนี้

  • Crude Oil: -2.295M เทียบกับคาดการณ์ 1.95M และก่อนหน้า 3.602M

  • Gasoline: +0.223M เทียบกับคาดการณ์ 2.55M และก่อนหน้า 5.977M

  • Distillates: +0.329M เทียบกับคาดการณ์ -0.25M และก่อนหน้า 3.348M

ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้น วันนี้ จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงสต็อกที่ต่ำกว่าที่คาดไว้มาก (รวมถึงสต็อกน้ำมันเบนซิน)

จากกราฟด้านล่าง เห็นได้ว่า OIL.WTI กำลังเข้าใกล้แนว EMA200 (เส้นสีแดง) และพยายาม พลิกกลับแนวโน้มขาลง

 

Source: xStation5

31 มกราคม 2026, 00:59

ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
31 มกราคม 2026, 00:56

EURUSD ร่วง 0.5% หลังรายงานเงินเฟ้อ PPI สหรัฐฯ กดดันตลาด 🚨
30 มกราคม 2026, 20:00

🚀 XTB Gold & Silver Cashback 2026 เริ่มแล้ว!
30 มกราคม 2026, 17:53

⏬ เงินต่ำกว่า $100 ทองคำทะลุ $5,000

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก