ราคาน้ำมันเข้าใกล้แนวต้านทางเทคนิค 🔎

- ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้าน EMA200 หลังสต็อกน้ำมันดิบและเบนซิน EIA ต่ำกว่าคาด
สต็อกน้ำมันดิบ EIA – ชี้ทิศทางราคาน้ำมันวันนี้
-
Crude Oil: -2.295M เทียบกับคาดการณ์ 1.95M และก่อนหน้า 3.602M
-
Gasoline: +0.223M เทียบกับคาดการณ์ 2.55M และก่อนหน้า 5.977M
-
Distillates: +0.329M เทียบกับคาดการณ์ -0.25M และก่อนหน้า 3.348M
ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้น วันนี้ จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงสต็อกที่ต่ำกว่าที่คาดไว้มาก (รวมถึงสต็อกน้ำมันเบนซิน)
จากกราฟด้านล่าง เห็นได้ว่า OIL.WTI กำลังเข้าใกล้แนว EMA200 (เส้นสีแดง) และพยายาม พลิกกลับแนวโน้มขาลง
Source: xStation5
