ราคาน้ำมันร่วง: ความหวังใหม่ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม เริ่มต้นขึ้นในตลาดการเงินด้วยการร่วงลงอย่างหนักของราคาน้ำมัน การเปิดตัวที่แข็งแกร่งของฟิวเจอร์สวอลล์สตรีท และการปรับตัวขึ้นของตลาดโลหะมีค่า สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องจากวัน Memorial Day ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ มีสัญญาณบ่งชี้ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านใกล้จะเกิดขึ้นมากแล้ว แม้ว่า Trump จะยอมรับเองว่าอาจต้องใช้เวลาอีกไม่กี่วันก็ตาม แม้ในความเป็นจริงจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ตลาดยังคงขับเคลื่อนด้วยความหวัง และตอบสนองต่อความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้งอย่างชัดเจน
ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงเกือบ 5% มาอยู่ใกล้ระดับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมัน WTI ปรับตัวลงมากกว่าเล็กน้อย โดยซื้อขายอยู่ราว 91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในทางกลับกัน ราคาทองคำปรับตัวขึ้น 1% มาอยู่ที่ 4,550 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน (Silver) เพิ่มขึ้นแรงถึง 2.5% โดยเคลื่อนไหวเหนือระดับ 77 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนฟิวเจอร์ส S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ใกล้ระดับ 7,559 จุด เพิ่มขึ้นเกือบ 1% ก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการ
น้ำมันดิบกำลังปรับตัวลงประมาณ 5% ในช่วงต้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน อย่างไรก็ตาม แม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความคาดหวังเชิงบวก แต่ดูเหมือนว่าระดับแนวรับระยะสั้นอาจอยู่บริเวณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และหากอุปทานกลับเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ อาจเห็นระดับ 75–80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ ที่มา: xStation5
โครงสร้างของข้อตกลง: สิ่งที่กำลังอยู่บนโต๊ะเจรจาจริงคืออะไร?
กรอบข้อตกลงทางเทคนิคที่รั่วไหลออกสู่สื่อไม่ได้หมายถึงสันติภาพที่ยั่งยืน แต่เป็นเพียงการ “หยุดชั่วคราว” ของวิกฤตเท่านั้น ร่างที่กำลังหารือกันระบุถึงการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกเปิดอีกครั้งแบบมีเงื่อนไขสำหรับการขนส่งน้ำมันเชิงพาณิชย์ และอิหร่านจะได้รับอนุญาตให้ขายน้ำมันดิบของตนได้ชั่วคราว
แลกกับสิ่งนี้ เตหะรานตกลง “ในหลักการ” ที่จะจัดการกับคลังสำรองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูง อย่างไรก็ตาม รายละเอียดสำคัญยังไม่ชัดเจน เช่น กรอบเวลาที่แน่นอน และการระงับการเสริมสมรรถนะอย่างถาวรจะถูกเลื่อนไปเจรจาในอนาคตที่ยังไม่กำหนด นอกจากนี้ ข้อตกลงยังรวมถึงการลดความตึงเครียดของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอน ซึ่งปะทุขึ้นเมื่อประมาณ 3 เดือนก่อน หลังการโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่อเตหะราน
แม้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ จะกล่าวว่า “มีความมั่นใจสูงมาก” ว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ แต่ความตึงเครียดทางการเมืองภายในทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้การเจรจาล่มได้ทุกเมื่อ
ข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินที่ถูกอายัด
อิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดสินทรัพย์ทางการเงินโดยทันที ในขณะที่ฝ่ายบริหารของโดนัลด์ ทรัมป์ระบุชัดว่ากรอบข้อตกลงนี้ “ไม่รวม” การปล่อยเงินดังกล่าว ด้านสำนักข่าว Tasnim ของอิหร่านเตือนว่าเรื่องนี้อาจทำให้ร่างข้อตกลงทั้งหมดถูกยกเลิกได้
การขาดเงื่อนไขสำคัญ
กรอบที่กำลังพัฒนาไม่ได้รวมการห้ามพัฒนาอาวุธขีปนาวุธของอิหร่าน หรือการห้ามเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบถาวร ซึ่งเป็นสองเป้าหมายหลักของทรัมป์ ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในกลุ่มสายเหยี่ยวของสหรัฐฯ ประธานคณะกรรมาธิการกองทัพวุฒิสภา โรเจอร์ วิคเกอร์ ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้เป็น “หายนะ” ที่ลบล้างความสำเร็จทางทหารของปฏิบัติการ “Epic Fury” ขณะเดียวกัน ทรัมป์ยังย้ำว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์
แรงกดดันจากอิสราเอล
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ได้ย้ำกับทรัมป์ในการสนทนาส่วนตัวว่า ข้อตกลงสุดท้ายต้องกำจัดภัยคุกคามนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข
ความจริงด้านโลจิสติกส์: ทำไมน้ำมันต้องใช้เวลาฟื้นตัวหลายเดือน
แม้ในกรณีที่ดีที่สุดซึ่งมีการลงนามข้อตกลงภายในไม่กี่วัน การฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานที่ถูกกระทบยังต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรืออาจเป็นปี ตลาดฟิวเจอร์สตอบสนองทันที แต่โครงสร้างพื้นฐานจริงทำงานคนละระบบโดยสิ้นเชิง
ความขัดแย้งทางทหารทำให้การไหลของน้ำมันราว 14 ล้านบาร์เรลต่อวันหยุดชะงัก ช่องแคบฮอร์มุซเคยรองรับเกือบ 20% ของการขนส่งน้ำมันและเชื้อเพลิงโลก รวมถึง 20% ของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แม้ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเพิ่มกำลังการส่งผ่านท่อเลี่ยงช่องแคบอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยอุปทานที่หายไปได้
จนถึงตอนนี้ สงครามได้ทำให้การไหลของน้ำมันสะดุดไปมากกว่า 1 พันล้านบาร์เรล
การคาดการณ์ที่สำคัญจาก CEO ของ ADNOC ระบุว่า แม้สงครามจะยุติทันที การฟื้นตัวของปริมาณการผลิตเพียง 80% ของระดับก่อนสงครามต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน และการกลับสู่ระดับเต็มอาจต้องรอถึงช่วงครึ่งแรกหรือครึ่งหลังของปี 2027 เป็นอย่างเร็ว อย่างไรก็ตาม ในยุค 1990 การฟื้นตัวของ OPEC เคยเกิดขึ้นรวดเร็ว และการร่วงของราคาน้ำมันในตอนนั้นก็เกิดขึ้นเร็วเช่นกัน
ปริมาณการผลิตน้ำมันของ OPEC ลดลงสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ปี 1990 ในขณะนั้น การฟื้นตัวของการผลิตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการผลิตน้ำมันของกลุ่มตลอดช่วงทศวรรษดังกล่าว ที่มา: Bloomberg Finance LP
คาดการณ์ราคา: Brent จะบอกลาระดับ 100 ดอลลาร์อย่างถาวรหรือไม่?
การไหลออกของเงินทุนจากสัญญาน้ำมันดิบในปัจจุบันอาจเกิดขึ้นเร็วเกินไป หากในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าความคาดหวังเชิงบวกของสหรัฐฯ ถูกต้อง ราคาน้ำมัน Brent อาจกลับขึ้นไปเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้อย่างง่ายดาย
ปัญหาเชิงโครงสร้างหลักของตลาดยังคงเป็นการลดลงอย่างรุนแรงของปริมาณสำรองทั่วโลก ประเทศผู้บริโภคได้ดึงน้ำมันออกจากคลังสำรองในอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์เพื่อพยุงเศรษฐกิจไม่ให้เข้าสู่ภาวะชะงักงัน เพียงในเดือนมีนาคมและเมษายน ปริมาณสำรองลดลงไปอีกหลายร้อยล้านบาร์เรล โลกกำลังเผชิญความจำเป็นในการเติมคลังสำรองเหล่านี้กลับเข้าไปใหม่
หากการขนส่งทางเรือกลับมาเดินหน้าได้จริงในเดือนมิถุนายน สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) คาดการณ์ว่าราคาน้ำมัน Brent เฉลี่ยจะอยู่ที่ 89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายในสิ้นปีนี้ และลดลงเหลือประมาณ 79 ดอลลาร์ในปี 2027 อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์อิสระ เช่น Hamad Hussain จาก Capital Economics มองว่าคาดการณ์นี้ยังค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเกินไป โดยระบุว่าความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานจะฟื้นตัวอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อถึงช่วงปลายปี 2027 เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องตลอดช่วง 12 เดือนข้างหน้าเป็นส่วนใหญ่
ราคาน้ำมันดิบเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ์ในปี 1990 และ 2022 อย่างไรก็ตาม ดังที่ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็น เส้นทางในอนาคตของราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนและอาจไม่ราบรื่นไปอีกหลายเดือนข้างหน้า ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
สำหรับผู้บริโภคปลายทาง อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ ราคาที่สถานีบริการน้ำมันอาจปรับตัวลดลงช้ากว่าราคาน้ำมันในตลาดการเงินอย่างมาก จนกว่าน้ำมันราคาถูก
โครงสร้างราคาฟิวเจอร์สในปัจจุบันแทบจะสอดคล้องกับระดับเดียวกับเมื่อหนึ่งเดือนก่อน ในทางกลับกัน เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน ระดับราคายังสูงกว่านี้อยู่หลายดอลลาร์ถึงหลักสิบดอลลาร์
การปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของส่วนต่างราคาตามสัญญา (calendar spreads) เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และตลาดกำลังอยู่ในโหมด “สมดุล” สำหรับเดือนเมษายน 2027 ซึ่งคาดว่าราคาน้ำมันจะซื้อขายอยู่ที่ระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ที่มา: Bloomberg Finance LP
