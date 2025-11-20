รายงานการประชุมเฟดจะยืนยันการหยุดผ่อนคลายเพิ่มเติมหรือไม่? 🔎

รายงานบันทึกการประชุมเฟด (วันที่ 28–29 ตุลาคม) ที่กำลังจะเผยแพร่ มีแนวโน้มจะแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก FOMC ต่อการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้เฟดจะลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนตุลาคม แต่บันทึกการประชุมอาจเผยว่า มีผู้เข้าร่วมหลายคนเห็นว่า “ควรรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม” — มากกว่าในเดือนกันยายนที่มีเพียง “ไม่กี่คน” ขณะลงคะแนน มีเพียง Miran ที่สนับสนุนการลดดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน และ Schmid ลงคะแนนให้คงดอกเบี้ยไว้
พาวเวลเองได้กล่าวถึง “จำนวนผู้สนับสนุนการหยุดลดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น” และถ้อยแถลงล่าสุดของเจ้าหน้าที่เฟดก็ยิ่งตอกย้ำมุมมองนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีสมาชิกบางรายที่ยังสนับสนุนการลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 9–10 ธันวาคม และ Bloomberg Economics คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยครั้งนั้น ผู้กำหนดนโยบายกำลังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในตลาดแรงงานมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในบริบทนี้ ข้อมูล NFP ที่ล่าช้า — ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีและศุกร์นี้ (ตัวเลขเดือนกันยายน) — จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง
นโยบายงบดุลจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลัก วันที่ 1 ธันวาคม เฟดจะยุติมาตรการลดงบดุล (Quantitative Tightening) ดังนั้นตลาดจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับวันที่จะเริ่มการซื้อสินทรัพย์เพื่อบริหารสภาพคลัง ซึ่งน่าจะเป็นการซื้อบิลรัฐบาลสหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2026
ตลาดกำลังตั้งท่าระมัดระวังก่อนบันทึกการประชุม อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของราคาวันนี้น่าจะได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการ Nvidia ที่จะประกาศ และรายงานตลาดแรงงานที่ล่าช้า ขณะเขียนรายงานนี้ ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.21% แตะ 4,116 ดอลลาร์ต่อออนซ์
