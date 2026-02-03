อ่านเพิ่มเติม
15:48 · 3 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปเช้า: ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย

-
-
Open account Download free app

ตลาดหุ้นเอเชีย

  • ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน

  • ดัชนีหลักของจีนปรับตัวลดลงเล็กน้อย

  • ฟิวเจอร์ส Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นกว่า 1% ใกล้ปิดตลาด (ตลาดหุ้นจริงพุ่งขึ้นมากกว่า 3%)

  • หุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

  • การปรับตัวขึ้นของญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากกลุ่มการเงินและเทคโนโลยี

    • Mizuho Financial Group ปรับตัวขึ้น 5% หลังรายงานผลประกอบการที่สดใส ปรับคาดการณ์กำไรสูงขึ้น และประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่

ตลาดวอลล์สตรีท (สหรัฐฯ)

  • ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อย

    • US100 เพิ่มขึ้น 0.4%

    • US500 ขยับขึ้น 0.25%

  • หุ้น Palantir พุ่งขึ้น 5% หลังปิดตลาด

    • รายได้พุ่งขึ้น 70% เมื่อเทียบปีต่อปีแตะ 1.4 พันล้านดอลลาร์

    • EPS อยู่ที่ 0.25 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดไว้ 0.23 ดอลลาร์

  • หุ้น Nvidia ร่วงเกือบ 3% หลังปิดตลาด

    • แรงกดดันมาจาก CEO ของ OpenAI ที่กล่าวว่ากำลังพิจารณาสถาปัตยกรรมชิปทางเลือก

ตลาดอัตราดอกเบี้ยและสกุลเงิน

  • ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3.85%

  • AUDUSD ปรับตัวขึ้นกว่า 1% ฟื้นตัวจากช่วงที่โลหะมีค่าอ่อนตัว

  • ผู้ว่าการ RBA Michele Bullock ระบุว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่ง

  • RBA ปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสิ้นปีขึ้นเป็น 4.2% โดยอ้างถึงการคาดการณ์เงินเฟ้อสูง

โลหะมีค่า

  • เงิน (Silver) พุ่งกว่า 8% แตะ 85 ดอลลาร์ต่อออนซ์

  • ทองคำ (Gold) ขยับขึ้น 5% อยู่ใกล้ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์

  • Goldman Sachs ระบุว่าทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความต้องการเชิงโครงสร้าง ทำหน้าที่เป็น "เครื่องป้องกันเชิงกลยุทธ์" สำหรับนักลงทุนสถาบันและธนาคารกลาง

ตลาดพลังงาน

  • Brent ซื้อขายต่ำกว่า 66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

  • WTI อยู่ต่ำกว่า 62 ดอลลาร์

  • ตลาดสนใจประเด็น ข้อตกลงการค้าสหรัฐ-อินเดีย และ การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐ มากกว่าความตึงเครียดกับอิหร่าน

  • พรีเมียมทางภูมิรัฐศาสตร์อาจหายไป หากอิหร่านเริ่มเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐได้โดยราบรื่น

ข้อตกลงการค้าสหรัฐ-อินเดีย

  • อัตราภาษีสินค้าจากอินเดียจะลดเหลือ 18% จาก 50% ปัจจุบัน

  • อินเดียจะลดข้อจำกัดสำหรับสินค้าสหรัฐ

  • หุ้นอินเดียปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังข่าวนี้

  • อินเดียจะยุติการซื้อปริมาณน้ำมันรัสเซีย และเพิ่มการนำเข้าน้ำมันจากสหรัฐแทน

สถานการณ์ในสหรัฐฯ

  • Donald Trump เรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งรัดร่างงบประมาณเพื่อยุติการปิดทำการบางส่วนของรัฐบาล

  • รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งเดิมมีกำหนดเผยแพร่วันศุกร์นี้ คาดว่าจะเลื่อนออกไป

 

AUDUSD erased all downward moves related with the metals sell-off. Source: xStation5

5 กุมภาพันธ์ 2026, 08:06

ข่าวเด่นวันนี้
5 กุมภาพันธ์ 2026, 01:17

Tech Sell-Off เร่งตัว❗️ US100 ร่วง 2% 📉
5 กุมภาพันธ์ 2026, 01:15

ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้น หลังทรัมป์ . สี จิ้นผิง โทรศัพท์หารือ 💸
5 กุมภาพันธ์ 2026, 01:14

อินเดีย: สมรภูมิใหม่ของสงครามการค้า?
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก