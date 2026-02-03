สรุปเช้า: ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นเอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
ดัชนีหลักของจีนปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ฟิวเจอร์ส Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นกว่า 1% ใกล้ปิดตลาด (ตลาดหุ้นจริงพุ่งขึ้นมากกว่า 3%)
หุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
การปรับตัวขึ้นของญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากกลุ่มการเงินและเทคโนโลยี
Mizuho Financial Group ปรับตัวขึ้น 5% หลังรายงานผลประกอบการที่สดใส ปรับคาดการณ์กำไรสูงขึ้น และประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่
ตลาดวอลล์สตรีท (สหรัฐฯ)
ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อย
US100 เพิ่มขึ้น 0.4%
US500 ขยับขึ้น 0.25%
หุ้น Palantir พุ่งขึ้น 5% หลังปิดตลาด
รายได้พุ่งขึ้น 70% เมื่อเทียบปีต่อปีแตะ 1.4 พันล้านดอลลาร์
EPS อยู่ที่ 0.25 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดไว้ 0.23 ดอลลาร์
หุ้น Nvidia ร่วงเกือบ 3% หลังปิดตลาด
แรงกดดันมาจาก CEO ของ OpenAI ที่กล่าวว่ากำลังพิจารณาสถาปัตยกรรมชิปทางเลือก
ตลาดอัตราดอกเบี้ยและสกุลเงิน
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3.85%
AUDUSD ปรับตัวขึ้นกว่า 1% ฟื้นตัวจากช่วงที่โลหะมีค่าอ่อนตัว
ผู้ว่าการ RBA Michele Bullock ระบุว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่ง
RBA ปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสิ้นปีขึ้นเป็น 4.2% โดยอ้างถึงการคาดการณ์เงินเฟ้อสูง
โลหะมีค่า
เงิน (Silver) พุ่งกว่า 8% แตะ 85 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ทองคำ (Gold) ขยับขึ้น 5% อยู่ใกล้ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์
Goldman Sachs ระบุว่าทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความต้องการเชิงโครงสร้าง ทำหน้าที่เป็น "เครื่องป้องกันเชิงกลยุทธ์" สำหรับนักลงทุนสถาบันและธนาคารกลาง
ตลาดพลังงาน
Brent ซื้อขายต่ำกว่า 66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
WTI อยู่ต่ำกว่า 62 ดอลลาร์
ตลาดสนใจประเด็น ข้อตกลงการค้าสหรัฐ-อินเดีย และ การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐ มากกว่าความตึงเครียดกับอิหร่าน
พรีเมียมทางภูมิรัฐศาสตร์อาจหายไป หากอิหร่านเริ่มเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐได้โดยราบรื่น
ข้อตกลงการค้าสหรัฐ-อินเดีย
อัตราภาษีสินค้าจากอินเดียจะลดเหลือ 18% จาก 50% ปัจจุบัน
อินเดียจะลดข้อจำกัดสำหรับสินค้าสหรัฐ
หุ้นอินเดียปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังข่าวนี้
อินเดียจะยุติการซื้อปริมาณน้ำมันรัสเซีย และเพิ่มการนำเข้าน้ำมันจากสหรัฐแทน
สถานการณ์ในสหรัฐฯ
Donald Trump เรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งรัดร่างงบประมาณเพื่อยุติการปิดทำการบางส่วนของรัฐบาล
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งเดิมมีกำหนดเผยแพร่วันศุกร์นี้ คาดว่าจะเลื่อนออกไป
AUDUSD erased all downward moves related with the metals sell-off. Source: xStation5
