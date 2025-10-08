อ่านเพิ่มเติม
10:26 · 8 ตุลาคม 2025

RBNZ ประกาศอัตราดอกเบี้ย: ตลาดจับตาการผ่อนคลายเพิ่มเติม หลัง GDP ช็อก

ประเด็นหลัก
NZD/USD
ฟอเร็ก
-
-
  • 50 bps Risk Rises: Significant GDP contraction boosts probability for a 50 bps RBNZ rate cut, though 25 bps is still the official consensus.

  • Dovish Outlook: Expect a strongly dovish statement to signal that rates are heading below 2.5% next year.

  • NZD Under Pressure: The Kiwi is vulnerable to further declines against the USD, especially with a surprise large cut or dovish guidance.

RBNZ – การคาดการณ์ก่อนประกาศอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะประกาศ Official Cash Rate (OCR) วันพรุ่งนี้เวลา 02:00 น. BST ตลาดคาดการณ์หนักไปทาง ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม

  • คาดการณ์หลัก: ส่วนใหญ่คาด ลดดอกเบี้ย 25 bps เหลือ 2.75% สอดคล้องกับแนวทาง RBNZ และโมเดลประเมินของธนาคารในเดือนสิงหาคม

  • ความเป็นไปได้ลด 50 bps: โอกาสเพิ่มขึ้นชัดเจน ลดลงเหลือ 2.5% สะท้อนทั้งความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์และราคาตลาด ประเมินความน่าจะเป็นราว 50%

ปัจจัยกดดัน:

  • GDP ไตรมาสล่าสุดหดตัว 0.9% QoQ ต่ำกว่าที่ RBNZ คาดถึง 3 เท่า

  • ตลาดแรงงานอ่อนแอ

  • ข้อมูลสำคัญของนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เผยแพร่รายไตรมาส ทำให้ธนาคารต้องพึ่งพาการคาดการณ์ภายในสูง

ปัจจัยสนับสนุนการลดดอกเบี้ยมากขึ้น:

  • การเปลี่ยนแปลงบุคลากร MPC: สมาชิกสายแข็งออก และมีสมาชิกใหม่อาจมีท่าที dovish

  • การเปลี่ยนผู้ว่าการ RBNZ ที่มีกำหนดในเดือนธันวาคม

สรุป: ตลาดจับตาว่า RBNZ อาจเลือกลด 25 bps ตามคาด หรือหากแรงกดดันสูง การลด 50 bps ก็มีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น

 

ความน่าจะเป็นตามราคาตลาด

ข้อมูลจากตลาดชี้ว่า มีโอกาสสูงถึง 50% ที่ RBNZ จะลดดอกเบี้ย 50 bps

ที่มา: Bloomberg Finance LP

 

RBNZ – แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและบริบทเศรษฐกิจมหภาค

  • ความเห็นส่วนใหญ่: คาด ลดดอกเบี้ย 25 bps แต่มีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากสนับสนุน ลด 50 bps
    ที่มา: Bloomberg Finance LP

บริบทเศรษฐกิจมหภาค:

  • ตลาดแรงงาน: เป็นความเสี่ยงหลัก ตัวชี้วัดการจ้างงานรายเดือนถูกปรับลดอย่างต่อเนื่อง และอัตราว่างงานเพิ่มเป็น 5.2% คาดอาจสูงถึง 5.5% ในปี 2026

  • ชั่วโมงทำงานและค่าจ้างรายสัปดาห์: ยังคงต่ำกว่าปี 2023–2024 สะท้อนชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างลึก

  • เงินเฟ้อ: คาดเร่งตัวใน Q3 แต่จะลดกลับมาที่ ใกล้เป้าหมายกลาง 2% ของ RBNZ ในปี 2026

 

The labour market poses an increasing risk, although we are simultaneously observing an inflation rebound. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

 

RBNZ – แนวโน้มระยะต่อไป

  • ท่าทีธนาคาร: คาดประกาศและแถลงการณ์ dovish แม้ลดดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย แต่สัญญาณชัดเจนว่ามีช่องทางลดเพิ่มเติม รวมถึงการประชุมพฤศจิกายน อัตราดอกเบี้ยอาจต่ำกว่า 2.5% ในปีหน้า

  • การลดดอกเบี้ย เร็วกว่าระดับ neutral (2.9%) อาจจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนช่วงคริสต์มาสและฤดูร้อนในนิวซีแลนด์

แนวโน้ม NZD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์)

  • NZD อ่อนค่าโดยรวม เทียบกับ USD มีเพียง CAD ที่ขึ้นน้อยกว่าในปีนี้

  • คู่ NZD/USD กำลังทดสอบ 50.0 Fibonacci retracement ของคลื่นขึ้นใหญ่ล่าสุด

  • หากมี การลดดอกเบี้ยใหญ่เกินคาด หรือ สัญญาณ dovish คาดว่า NZD จะอ่อนค่าต่อเนื่อง

  • อย่างไรก็ตาม หากไม่หลุดจุดต่ำวันที่ 29 กันยายน ลำดับขาลงปัจจุบันอาจถูกคุกคาม

  • สเปรดผลตอบแทนสองปี ชี้ว่าคู่สกุลนี้น่าจะอ่อนค่าในระยะสั้น

 

Source: xStation5

 

Source: Bloomberg Finance LP

10 ตุลาคม 2025, 08:42

