RBNZ ประกาศอัตราดอกเบี้ย: ตลาดจับตาการผ่อนคลายเพิ่มเติม หลัง GDP ช็อก

50 bps Risk Rises: Significant GDP contraction boosts probability for a 50 bps RBNZ rate cut, though 25 bps is still the official consensus.
Dovish Outlook: Expect a strongly dovish statement to signal that rates are heading below 2.5% next year.
NZD Under Pressure: The Kiwi is vulnerable to further declines against the USD, especially with a surprise large cut or dovish guidance.
RBNZ – การคาดการณ์ก่อนประกาศอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะประกาศ Official Cash Rate (OCR) วันพรุ่งนี้เวลา 02:00 น. BST ตลาดคาดการณ์หนักไปทาง ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
-
คาดการณ์หลัก: ส่วนใหญ่คาด ลดดอกเบี้ย 25 bps เหลือ 2.75% สอดคล้องกับแนวทาง RBNZ และโมเดลประเมินของธนาคารในเดือนสิงหาคม
-
ความเป็นไปได้ลด 50 bps: โอกาสเพิ่มขึ้นชัดเจน ลดลงเหลือ 2.5% สะท้อนทั้งความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์และราคาตลาด ประเมินความน่าจะเป็นราว 50%
ปัจจัยกดดัน:
-
GDP ไตรมาสล่าสุดหดตัว 0.9% QoQ ต่ำกว่าที่ RBNZ คาดถึง 3 เท่า
-
ตลาดแรงงานอ่อนแอ
-
ข้อมูลสำคัญของนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เผยแพร่รายไตรมาส ทำให้ธนาคารต้องพึ่งพาการคาดการณ์ภายในสูง
ปัจจัยสนับสนุนการลดดอกเบี้ยมากขึ้น:
-
การเปลี่ยนแปลงบุคลากร MPC: สมาชิกสายแข็งออก และมีสมาชิกใหม่อาจมีท่าที dovish
-
การเปลี่ยนผู้ว่าการ RBNZ ที่มีกำหนดในเดือนธันวาคม
สรุป: ตลาดจับตาว่า RBNZ อาจเลือกลด 25 bps ตามคาด หรือหากแรงกดดันสูง การลด 50 bps ก็มีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น
ความน่าจะเป็นตามราคาตลาด
ข้อมูลจากตลาดชี้ว่า มีโอกาสสูงถึง 50% ที่ RBNZ จะลดดอกเบี้ย 50 bps
ที่มา: Bloomberg Finance LP
RBNZ – แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและบริบทเศรษฐกิจมหภาค
-
ความเห็นส่วนใหญ่: คาด ลดดอกเบี้ย 25 bps แต่มีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากสนับสนุน ลด 50 bps
ที่มา: Bloomberg Finance LP
บริบทเศรษฐกิจมหภาค:
-
ตลาดแรงงาน: เป็นความเสี่ยงหลัก ตัวชี้วัดการจ้างงานรายเดือนถูกปรับลดอย่างต่อเนื่อง และอัตราว่างงานเพิ่มเป็น 5.2% คาดอาจสูงถึง 5.5% ในปี 2026
-
ชั่วโมงทำงานและค่าจ้างรายสัปดาห์: ยังคงต่ำกว่าปี 2023–2024 สะท้อนชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างลึก
-
เงินเฟ้อ: คาดเร่งตัวใน Q3 แต่จะลดกลับมาที่ ใกล้เป้าหมายกลาง 2% ของ RBNZ ในปี 2026
The labour market poses an increasing risk, although we are simultaneously observing an inflation rebound. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
RBNZ – แนวโน้มระยะต่อไป
-
ท่าทีธนาคาร: คาดประกาศและแถลงการณ์ dovish แม้ลดดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย แต่สัญญาณชัดเจนว่ามีช่องทางลดเพิ่มเติม รวมถึงการประชุมพฤศจิกายน อัตราดอกเบี้ยอาจต่ำกว่า 2.5% ในปีหน้า
-
การลดดอกเบี้ย เร็วกว่าระดับ neutral (2.9%) อาจจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนช่วงคริสต์มาสและฤดูร้อนในนิวซีแลนด์
แนวโน้ม NZD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์)
-
NZD อ่อนค่าโดยรวม เทียบกับ USD มีเพียง CAD ที่ขึ้นน้อยกว่าในปีนี้
-
คู่ NZD/USD กำลังทดสอบ 50.0 Fibonacci retracement ของคลื่นขึ้นใหญ่ล่าสุด
-
หากมี การลดดอกเบี้ยใหญ่เกินคาด หรือ สัญญาณ dovish คาดว่า NZD จะอ่อนค่าต่อเนื่อง
-
อย่างไรก็ตาม หากไม่หลุดจุดต่ำวันที่ 29 กันยายน ลำดับขาลงปัจจุบันอาจถูกคุกคาม
-
สเปรดผลตอบแทนสองปี ชี้ว่าคู่สกุลนี้น่าจะอ่อนค่าในระยะสั้น
Source: xStation5
Source: Bloomberg Finance LP
