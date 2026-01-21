Renault กลับเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีกครั้ง — เปิดเกมใหม่เพื่อหนุนผลประกอบการ
- ตามที่ผู้บริหาร Renault Group ประกาศ บริษัทจะกลับมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของยุโรปอีกครั้ง
- อุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรปเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวยมาหลายปี และ Renault ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
- แม้ว่า Renault จะทำผลงานได้ดีกว่าผู้ผลิตยุโรปรายอื่น ๆ อยู่บ้าง
- ในปี 2024 บริษัทรายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.6% และรายได้ 56 พันล้านยูโร
- แต่คาดการณ์ปี 2025 ชี้ให้เห็นการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัว และกำไรที่ลดลงเล็กน้อย
- สถานการณ์อุตสาหกรรมที่ยากลำบากนี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างชัดเจน — แล้วผู้บริหารกำลังหาทาง “ทำให้มูลค่าหุ้นและผลประกอบการหลุดจากภาวะชะงักงัน” หรือไม่?
- พอร์ตสินค้าของ Renault มีความหลากหลายสูงอยู่แล้ว
- ผลิตรถยนต์นั่งในแทบทุกเซกเมนต์ รถพาณิชย์ รถบรรทุก รวมถึงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
- และขณะนี้ “โดรนแบรนด์ Chorus” ถูกคาดว่าจะเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
- รายละเอียดของสัญญายังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ว่าน่าจะมีความสำคัญต่อกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส
- โดรนชุดแรกคาดส่งมอบให้กองทัพฝรั่งเศสกลางปี 2026
- หากบริษัททำตามเป้าหมายได้ อาจได้สัญญาระยะ 10 ปี มูลค่าประมาณ 1 พันล้านยูโร
- การวางแผนเบื้องต้นระบุเป้าการผลิตที่ 600 ลำต่อเดือน
- หรือประมาณ 7,000 ลำต่อปี
- หากสัญญามูลค่า 1 พันล้านยูโร จะเท่ากับราคาต่อหน่วยประมาณ 13,000–14,000 ยูโร
- จากมุมมองรายได้ตัวเลขนี้อาจไม่โดดเด่นนัก
- แต่เนื่องจากระบบอาวุธมักมีอัตรากำไรสูงกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ 3–4 เท่า
- สัญญานี้จึงอาจช่วยยกระดับผลกำไรของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- การกระจายธุรกิจเช่นนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยุโรปและเศรษฐกิจในวงกว้าง
RNO.FR (D1)
The company's valuations have been through a difficult period, recently defending the €30 level again. The news of its expansion alone has fueled a rise of over 4%. Is this just a temporary rebound, or could it prove to be a trend reversal? Source: xStation5
