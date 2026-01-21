อ่านเพิ่มเติม
Renault กลับเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีกครั้ง

Renault กลับเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีกครั้ง — เปิดเกมใหม่เพื่อหนุนผลประกอบการ

  • ตามที่ผู้บริหาร Renault Group ประกาศ บริษัทจะกลับมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของยุโรปอีกครั้ง
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรปเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวยมาหลายปี และ Renault ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
  • แม้ว่า Renault จะทำผลงานได้ดีกว่าผู้ผลิตยุโรปรายอื่น ๆ อยู่บ้าง
  • ในปี 2024 บริษัทรายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.6% และรายได้ 56 พันล้านยูโร
  • แต่คาดการณ์ปี 2025 ชี้ให้เห็นการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัว และกำไรที่ลดลงเล็กน้อย
  • สถานการณ์อุตสาหกรรมที่ยากลำบากนี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างชัดเจน — แล้วผู้บริหารกำลังหาทาง “ทำให้มูลค่าหุ้นและผลประกอบการหลุดจากภาวะชะงักงัน” หรือไม่?
  • พอร์ตสินค้าของ Renault มีความหลากหลายสูงอยู่แล้ว
  • ผลิตรถยนต์นั่งในแทบทุกเซกเมนต์ รถพาณิชย์ รถบรรทุก รวมถึงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
  • และขณะนี้ “โดรนแบรนด์ Chorus” ถูกคาดว่าจะเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
  • รายละเอียดของสัญญายังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ว่าน่าจะมีความสำคัญต่อกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส
  • โดรนชุดแรกคาดส่งมอบให้กองทัพฝรั่งเศสกลางปี 2026
  • หากบริษัททำตามเป้าหมายได้ อาจได้สัญญาระยะ 10 ปี มูลค่าประมาณ 1 พันล้านยูโร
  • การวางแผนเบื้องต้นระบุเป้าการผลิตที่ 600 ลำต่อเดือน
  • หรือประมาณ 7,000 ลำต่อปี
  • หากสัญญามูลค่า 1 พันล้านยูโร จะเท่ากับราคาต่อหน่วยประมาณ 13,000–14,000 ยูโร
  • จากมุมมองรายได้ตัวเลขนี้อาจไม่โดดเด่นนัก
  • แต่เนื่องจากระบบอาวุธมักมีอัตรากำไรสูงกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ 3–4 เท่า
  • สัญญานี้จึงอาจช่วยยกระดับผลกำไรของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  • การกระจายธุรกิจเช่นนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยุโรปและเศรษฐกิจในวงกว้าง

RNO.FR (D1)

 

