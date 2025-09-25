หุ้นกลุ่มกลาโหมนำตลาดยุโรป 📈 Rheinmetall ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล

วันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหมโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยหุ้นกลาโหมปรับตัวขึ้นกว้างขวางทั่วกระดานยุโรปและกลายเป็นผู้นำตลาดในแทบทุกตลาดหลักทรัพย์
-
นอร์เวย์: หุ้น Kongsberg Gruppen ปรับตัวขึ้น
-
สวีเดน: SAAB บวกเกือบ 4%
-
เยอรมนี: RENK Group และ Hensoldt พุ่งแรง ขณะที่ Rheinmetall กลับไปทดสอบระดับสูงสุดเมื่อต้นปี
-
สหราชอาณาจักร: BAE Systems และ Rolls-Royce เคลื่อนไหวบวก
-
อิตาลี: Fincantieri กระโดดกว่า 5% ส่วน Leonardo ขยับขึ้นเกือบ 3%
แรงหนุนมาจากเหตุการณ์โดรนในยุโรป ผนวกกับถ้อยแถลงของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่กล่าวว่ายูเครนสามารถยึดดินแดนที่รัสเซียยึดไปกลับคืนได้หากยังคงได้รับการสนับสนุนจาก NATO อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการยกระดับความขัดแย้งแบบ “ไฮบริด” ในยุโรปตะวันออก ทั้งหมดนี้ส่งสัญญาณว่า บริษัทกลาโหมจะมีโอกาสคว้าสัญญามูลค่ามหาศาลอีกหลายปีข้างหน้า
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
หลังจากการปรับฐานเกือบ 30% หุ้นของ Rheinmetall ผู้รับเหมาด้านกลาโหมรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ได้ดีดกลับขึ้นมาและทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บริเวณ 2,000 ยูโร/หุ้น
Source: xStation5