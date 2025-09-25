อ่านเพิ่มเติม

หุ้นกลุ่มกลาโหมนำตลาดยุโรป 📈 Rheinmetall ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล

08:10 25 กันยายน 2025

วันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหมโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยหุ้นกลาโหมปรับตัวขึ้นกว้างขวางทั่วกระดานยุโรปและกลายเป็นผู้นำตลาดในแทบทุกตลาดหลักทรัพย์

  • นอร์เวย์: หุ้น Kongsberg Gruppen ปรับตัวขึ้น

  • สวีเดน: SAAB บวกเกือบ 4%

  • เยอรมนี: RENK Group และ Hensoldt พุ่งแรง ขณะที่ Rheinmetall กลับไปทดสอบระดับสูงสุดเมื่อต้นปี

  • สหราชอาณาจักร: BAE Systems และ Rolls-Royce เคลื่อนไหวบวก

  • อิตาลี: Fincantieri กระโดดกว่า 5% ส่วน Leonardo ขยับขึ้นเกือบ 3%

แรงหนุนมาจากเหตุการณ์โดรนในยุโรป ผนวกกับถ้อยแถลงของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่กล่าวว่ายูเครนสามารถยึดดินแดนที่รัสเซียยึดไปกลับคืนได้หากยังคงได้รับการสนับสนุนจาก NATO อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการยกระดับความขัดแย้งแบบ “ไฮบริด” ในยุโรปตะวันออก ทั้งหมดนี้ส่งสัญญาณว่า บริษัทกลาโหมจะมีโอกาสคว้าสัญญามูลค่ามหาศาลอีกหลายปีข้างหน้า

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

หลังจากการปรับฐานเกือบ 30% หุ้นของ Rheinmetall ผู้รับเหมาด้านกลาโหมรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ได้ดีดกลับขึ้นมาและทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บริเวณ 2,000 ยูโร/หุ้น

 

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก