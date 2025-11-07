ข่าวเด่นวันนี้

- เซสชันยุโรปวันนี้เป็นช่วงที่นักลงทุนขายครองตลาด ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลงเกือบ 1.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรปรับตัวลดลงกว่า 0.4% หลังจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษส่งสัญญาณค่อนข้าง “ผ่อนคลาย” โดยคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4% มีสมาชิก 5 คนลงมติให้คงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ 4 คนลงมติสนับสนุนการลด 25 จุดฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหมายเดิมที่คาดว่าจะออกมาเป็น 6–3 Breeden, Ramsden, Dhingra และ Taylor ลงคะแนนสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย ผลการโหวตก่อนหน้านี้คือ 7–2 คู่สกุลเงิน GBPUSD ปรับตัวลดลงหลังการตัดสินใจนี้
- ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norgesbank) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4% ตามความคาดหมายของตลาด ธนาคารกลางนอร์เวย์มองว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในปีหน้า แต่ในระยะสั้นนโยบายต้องยังคงเข้มงวด ธนาคารไม่มีความรีบเร่งในการลดอัตราดอกเบี้ย ด้านเศรษฐกิจมหภาค ผลผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนีวันนี้ออกมาที่ 1.3% ต่อเดือน เทียบกับที่คาด 3% และ -4.3% ก่อนหน้า ส่วนปีต่อปี (ปรับฤดูกาล) อยู่ที่ -1% เทียบกับคาดการณ์ 0.1% และ -4.2% ก่อนหน้า
- หุ้น Deutsche Boerse ปรับตัวลดลงเกือบ 5% วันนี้ หลังจากที่มีการสอบสวนเรื่องการผูกขาดทางการค้าจากคณะกรรมาธิการยุโรป หุ้นของ Deutsche Börse อยู่ภายใต้แรงกดดันมาระยะหนึ่ง ลดลงเกือบ 30% จากจุดสูงสุดตลอดกาล — ถือเป็นหนึ่งในการลดลงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท การปรับโทษที่อาจเกิดขึ้นถึง 10% ของรายได้ต่อปี อาจมีมูลค่าราว 700 ล้านยูโร ซึ่งสามารถลดกำไรสุทธิได้ประมาณ 200 ล้านยูโร โดยสมมติว่าบริษัทรักษาอัตรากำไรสุทธิประมาณ 30% ขณะที่ Maersk ของเดนมาร์กรายงานกำไรสูงกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่รายได้ของ Commerzbank ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย ส่วนยอดขายของ AstraZeneca สูงกว่าความคาดหมาย
- ในสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลจาก Challenger วันนี้ระบุว่ามีการปลดพนักงาน 153,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน — มากที่สุดตั้งแต่ปี 2003 ดัชนี US100 ปรับตัวลดลงมากกว่า 1.5% ขณะที่ US30 ลดลงกว่า 0.8% หุ้น Nvidia ยังคงลดลงกว่า 2% หลังจากคำกล่าวของ CEO Jensen Huang ว่าจีนกำลังใกล้จะแซงสหรัฐฯ ในด้านการพัฒนา AI อย่างไรก็ตาม Alphabet และ Apple กลับมาปรับตัวขึ้น
- คู่สกุลเงิน EURUSD ปรับตัวขึ้นวันนี้จาก 1.15 ไปใกล้ 1.155 ท่ามกลางความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองคำและเงินปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ตามคำกล่าวของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Johnson วันนี้ว่า “(...) ผมมีความมองโลกไม่ค่อยสดใสเกี่ยวกับการสิ้นสุดของการปิดรัฐบาล” การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยาวนานกดดันเศรษฐกิจ เพิ่มความไม่แน่นอนต่อตลาด ฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ปรับตัวลดลงหลังแตะระดับแนวต้านสำคัญใกล้ EMA200
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงวันนี้ หลังซาอุดีอาระเบียลดราคาส่งออกน้ำมันดิบไปยังเอเชียสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน และท่ามกลางการผลิตเพิ่มขึ้นของ OPEC จากการสำรวจของ Bloomberg ระบุว่า OPEC เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนตุลาคมขึ้น 50,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 29.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน การเพิ่มขึ้นจากซาอุดีอาระเบีย อิรัก UAE และคูเวต ถูกชดเชยบางส่วนจากการลดลงของลิเบียและเวเนซุเอลา ซึ่งรวมกันลดการผลิตประมาณ 120,000 บาร์เรลต่อวัน สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนถึงอุปทานน้ำมันส่วนเกินในปี 2026 ราคาน้ำมันลดลงเกือบ 1% วันนี้อยู่ราว 63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติก็ลดลงหลังรายงานคลังเก็บ EIA แสดงการเพิ่มขึ้น 33 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบกับคาด 31 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และ 74 พันล้านก่อนหน้า
- ฟิวเจอร์สกาแฟบน ICE ปรับตัวลดลงวันนี้ แม้สต็อกกาแฟยังลดลงต่อเนื่อง และปริมาณฝนในพื้นที่ปลูกอาราบิกาหลักของบราซิล (Minas Gerais) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากพายุไต้ฝุ่นในพื้นที่ปลูกโรบัสตาของเวียดนามเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน ขณะที่สต็อกกาแฟ ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือนที่ประมาณ 430,000 กระสอบ (60 กก.ต่อกระสอบ) อย่างไรก็ตาม มีความคาดหวังบวกบ้างจากรายงานของ Reuters ว่าผู้ค้าได้ส่งมอบกาแฟอาราบิกาประมาณ 150,000 กระสอบไปยังยุโรป ลดความกังวลเกี่ยวกับราคาสูงและสต็อกต่ำ
- สกุลเงินดิจิทัลอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดย Bitcoin ปรับตัวกลับมาที่ราว 101,000 ดอลลาร์ หลังจากมีเงินไหลออกจาก ETF กว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 6 วันที่ผ่านมา K33 Research ชี้ว่าระดับ 90,000 ดอลลาร์อาจเป็นแนวรับสำคัญ (ราคาเฉลี่ยการถือครอง ETF ของสหรัฐฯ) ขณะที่ช่องว่างราคาฟิวเจอร์ส CME อยู่ใกล้ 92,000 ดอลลาร์ — ระดับที่ BTC ฟื้นตัวในเดือนเมษายน สกุลเงินดิจิทัลพยายามฟื้นตัวหลังการขาย แต่โครงการส่วนใหญ่ยังลดลงพร้อมกับ Ethereum และ Bitcoin
- สมาชิกคณะบริหารของ Donald Trump แจ้งต่อรัฐสภาในวันพุธว่าสหรัฐฯ ยังไม่มีแผนโจมตีพื้นที่เวเนซุเอลาในขณะนี้ และไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการบรรยายสรุปของทำเนียบขาว ตั้งแต่เดือนกันยายน กองทัพสหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีเรือสงสัยลักลอบค้ายาเสพติดในทะเลแคริบเบียนและแปซิฟิกตะวันออก 16 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 67 คน กองกำลังสหรัฐฯ ปัจจุบันประจำการในภูมิภาคแคริบเบียน รวมถึงกลุ่มโจมตีของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ford ด้วย
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉
BREAKING: ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Johnson เตือนความเสี่ยงการปิดรัฐบาลยาวขึ้น