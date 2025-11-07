US Open: US100 ร่วง 1% ท่ามกลางแรงขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์

แนวโน้มตลาดหุ้นสหรัฐฯ – US100 อ่อนแรง ท่ามกลางแรงขายหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์
ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้ค่อนข้างอ่อนแรง ดัชนี Nasdaq 100 (US100) ฟิวเจอร์สร่วงกว่า 1%
หุ้น Meta, Broadcom, Nvidia, Amazon และ Alphabet ร่วง สะท้อนแรงขายในกลุ่ม BigTech
CEO Nvidia, Jensen Huang ชี้ว่า จีนใกล้แซงสหรัฐฯ ในด้าน AI ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น แม้ฤดูกาลผลประกอบการจะประสบความสำเร็จ
ข่าวเศรษฐกิจและนโยบายสำคัญ:
Austan Goolsbee (Chicago Fed) ชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อาจลดลงในระยะกลาง แต่ยังไม่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เนื่องจากขาดข้อมูลเงินเฟ้อช่วงการปิดทำการของรัฐบาล
รายงาน Challenger ชี้ให้เห็นการเลิกจ้างงานมากที่สุดตั้งแต่ปี 2003 ลดกว่า 153,000 ตำแหน่ง สะท้อนแรงงานสหรัฐฯ อาจชะลอตัว
Goldman Sachs คาดว่าศาลสูงสุดสหรัฐฯ จะตัดสินเรื่องภาษีนำเข้าในเดือนมกราคม 2026
Wells Fargo ระบุว่าบริษัทที่ได้รับผลกระทบหนักจากภาษีนำเข้า เช่น Caterpillar, Nike, Five Below, Best Buy และ Gap Inc. อาจได้ประโยชน์หากศาลมีคำตัดสินเชิงบวก
Technical View – US100 (D1):
วันนี้ US100 ใกล้ทดสอบ EMA50 (เส้นสีส้ม) ประมาณ 25,000 จุด
Source: xStation5
ภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Overview)
หุ้นเทคโนโลยี – ตั้งแต่บริษัทซอฟต์แวร์อย่าง Oracle และ Salesforce ไปจนถึงผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น Nvidia และ AMD ร่วงลงอย่างรุนแรงในวันนี้
กลุ่มพลังงาน – ปรับตัวได้ดีกว่าเล็กน้อย ได้รับแรงหนุนจาก ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
Source: xStation5
ข่าวบริษัท (Company News)
Acadia Healthcare (ACHC.US) ร่วง 10% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 อ่อนกว่าคาด EBITDA ปรับแล้วต่ำกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์ และแนวทางกำไรทั้งปีต่ำกว่าที่ Wall Street คาด
Albemarle (ALB.US) ปรับขึ้น 3% หลังรายงานยอดขายและ EBITDA ปรับแล้วไตรมาส 3 เกินคาดการณ์
Becton Dickinson (BDX.US) ร่วง 8% หลังประกาศแนวทางปี 2026 ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า “ไม่น่าประทับใจ” เสี่ยงทำให้นักลงทุนผิดหวัง
Biogen (BIIB.US) ปรับขึ้น 1.6% หลังนักวิเคราะห์ Stifel ปรับเรตหุ้นจาก Hold เป็น Buy เนื่องจากโอกาสความเสี่ยง-ผลตอบแทนดีขึ้นและตัวกระตุ้นคลินิกในอนาคต
Celsius Holdings (CELH.US) ร่วง 15% แม้ว่ารายได้ไตรมาส 3 จะเกินคาด นักลงทุนมองผลประกอบการยังไม่ถึงความคาดหวังที่สูงของฝั่ง Buy-side
Coherent Corp (COHR.US) ปรับขึ้น 13% หลังผลประกอบการและแนวโน้มแสดงความต้องการชิป AI แข็งแกร่ง
Datadog (DDOG.US) พุ่ง 21% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 เกินคาดและปรับคาดการณ์รายได้ทั้งปีเพิ่ม
Fastly (FSLY.US) ขึ้น 22% หลังผลประกอบการไตรมาส 3 เกินคาดและปรับแนวโน้มรายได้ทั้งปีเพิ่ม
Figma (FIG.US) ปรับขึ้น 5% หลังเพิ่มแนวทางรายได้ทั้งปีเหนือค่าประเมินนักวิเคราะห์เฉลี่ย
IonQ (IONQ.US) ขึ้น 4% หลังรายงานผลไตรมาส 3 เกินคาด สะท้อนความก้าวหน้าเชิงพาณิชย์ใน Quantum Computing
Planet Fitness (PLNT.US) พุ่ง 14% หลังปรับแนวทางกำไรต่อหุ้นทั้งปีเพิ่ม แสดงถึงความต้องการในธุรกิจฟิตเนสที่แข็งแรง
Porch Group (PRCH.US) ร่วง 20% หลังรายได้ไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาด และปรับแนวทางทั้งปีลดลง สะท้อนมุมมองธุรกิจที่ระมัดระวัง
Sprout Social (SPT.US) ขึ้น 5% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 เกินคาดและปรับแนวทางกำไรทั้งปีเพิ่ม
Tapestry (TPR.US) – Technical Outlook (D1) หุ้นร่วงเกือบ 8% หลังปรับแนวทาง EPS ทั้งปีสูงกว่าคาด แต่ต่ำกว่าความคาดหวังตลาด การร่วงหยุดที่แนวรับสำคัญ EMA200 ประมาณ $94 หากยืนได้ มีโอกาสฟื้นตัวไป $110 ต่อหุ้น
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉