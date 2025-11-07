เวเนซุเอลา: การเปลี่ยนแปลงอำนาจอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร?

- สหรัฐอเมริกาอาจมองหาการเปลี่ยนแปลงอำนาจในเวเนซุเอลา ทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับเวเนซุเอลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอาจรวมถึงการแทรกแซงทางทหาร
- การปรากฏตัวของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS General Ford บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่สำคัญ
- Chevron เตรียมขยายกิจการในเวเนซุเอลา โดยมีข้อตกลงเชิงกลยุทธ์อยู่เบื้องหลัง
- ด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เวเนซุเอลาอาจกลับมาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดน้ำมันอีกครั้ง
สัญญาณบนฟ้าและพื้นดิน
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ — นิโคลัส มาดูโร และ โดนัลด์ ทรัมป์ สิ่งที่น่ากังวลคือความตึงเครียดนี้มาพร้อมกับการส่งกำลังทหารของสหรัฐฯ ไปยังทะเลแคริบเบียน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในรอบหลายสิบปี ทำให้เกิดคำถามว่าผลลัพธ์ของเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไรและจะส่งผลต่อตลาดอย่างไร
เวเนซุเอลาเป็นหนึ่งในประเทศสังคมนิยมไม่กี่แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้สหรัฐฯ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซีย จีน อิหร่าน และคิวบา มาดูโรเกือบถูกปลดออกจากตำแหน่งในปี 2020 ผ่านปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ แต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้น มีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าทรัมป์อาจพยายามอีกครั้ง คราวนี้เลือกใช้ทางออกทางทหาร
ข้อเท็จจริงสำคัญ
-
ตามรายงานของ Reuters รัฐบาลมาดูโรเคยเสนอข้อเสนอทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐฯ อย่างมาก แต่สหรัฐฯ ปฏิเสธโดยไม่พยายามเจรจา
-
สหรัฐฯ ส่งเรือ เครื่องบิน และขีปนาวุธจำนวนมากไปประจำในฐานและท่าเรือรอบเวเนซุเอลา มากพอที่จะทำลายกองกำลังติดอาวุธของประเทศขนาดกลาง การรวมกำลังนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่ทรัมป์เคยกล่าวอ้างเกี่ยวกับแก๊งค้ายา
แม้ว่าจะยังอาจเป็นเพียงการแสดงกำลังและเตรียมพร้อม แต่ก็สะท้อนถึงความตั้งใจและความสามารถทางทหารของสหรัฐฯ ที่แท้จริง
มาตรการปฏิบัติการ
ในไม่ช้า กลุ่มปฏิบัติการของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS General Ford จะเข้าร่วมกองกำลังปัจจุบัน
-
เนื่องจากระบบหมุนเวียนและบำรุงรักษาเรือบรรทุกเครื่องบินซับซ้อน ทำให้ USS General Ford มีเวลาประมาณ 15–20 วันในการดำเนินการต่อเวเนซุเอลาก่อนกลับฐาน
-
คาดว่าจะสามารถดำเนินปฏิบัติการระหว่าง 8–10 พฤศจิกายน และอาจขยายสูงสุดได้ถึง 22–30 พฤศจิกายน
-
เป้าหมายอาจรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและการรวมกำลังของกองกำลัง เพื่อให้ฝ่ายต่อต้านมาดูโรเข้ายึดอำนาจและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่เป็นมิตรกับสหรัฐฯ
ผลลัพธ์เมื่อสถานการณ์สงบ
หากสหรัฐฯ ตัดสินใจโจมตีเวเนซุเอลา การดำเนินการน่าจะรวดเร็วและนำไปสู่การสิ้นสุดของรัฐบาลปัจจุบัน การดำเนินงานยาวนานพร้อมการสูญเสียทางทหารจะเป็นหายนะสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ
-
กองทัพเวเนซุเอลามีจำนวนมาก แต่ขาดอุปกรณ์ การฝึกอบรม และการบังคับบัญชาที่เหมาะสม
-
ความจงรักภักดีของนายทหารอาจไม่มั่นคง
-
ฉากฐานคาดการณ์ความสำเร็จของสหรัฐฯ จะรวดเร็ว แต่เสถียรภาพระยะยาวในภูมิภาคยังคงไม่แน่นอน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและตลาด
-
เวเนซุเอลามีน้ำมันสำรองใหญ่ที่สุดในโลก
-
Chevron ยังคงส่งออกน้ำมันเวเนซุเอลาไปสหรัฐฯ และรักษาความสามารถในการผลิต
-
Chevron และ Valero ทำข้อตกลงเพิ่มการส่งมอบน้ำมันเวเนซุเอลา โดย Valero เป็นโรงกลั่นในอ่าวเม็กซิโกที่เชี่ยวชาญการกลั่นน้ำมันหนัก
เหตุผลเชิงภูมิรัฐศาสตร์:
-
การควบคุมน้ำมันเวเนซุเอลาช่วยสหรัฐฯ ตัดจีนจากแหล่งทรัพยากรสำคัญ และกดดันงบประมาณของรัสเซียและอิหร่าน
-
รัฐบาลทรัมป์ต้องรักษาราคาน้ำมันสูงพอ (~50–60 ดอลลาร์) เพื่อสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ
ทรัพยากรอื่น: เวเนซุเอลายังมี โคลทัน (Coltan) ซึ่งประกอบด้วยโคบอลต์และแทนทาลัม ใช้ในอวกาศ กองทัพ และอุตสาหกรรมยานยนต์
สถานการณ์น้ำมัน
-
การผลิตน้ำมันปัจจุบัน: 0.9–1.0 ล้านบาร์เรล/วัน
-
ส่งออกส่วนใหญ่ไปจีน คิดเป็น <1% ของการผลิตโลก
-
หากเกิดการโจมตีและรัฐประหาร การผลิตอาจลดลง 25–50% ในระยะสั้น
-
ส่งผลให้ราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้น 5–8% ชั่วคราว แต่ไม่มีเหตุผลพื้นฐานรองรับ
-
สิ่งสำคัญกว่าคือ ผลกระทบระยะยาวต่ออุปทาน การลงทุน และการเมืองภูมิภาค
สถานการณ์รอบคอบ (Cautious Scenario)
-
การฟื้นฟูความสามารถในการผลิตน้ำมันเวเนซุเอลาเป็นไปอย่างช้า ๆ
-
คาดว่าภายใน 5 ปี การผลิตจะเพิ่มขึ้นเพียง ประมาณ 50% จากระดับปัจจุบัน
-
ศูนย์วิเคราะห์และหน่วยงานรัฐคาดการณ์ ปริมาณน้ำมันล้นตลาดเป็นสถิติในอนาคต ทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงโดยไม่ขึ้นกับเวเนซุเอลา
สถานการณ์พื้นฐาน (Base Scenario)
-
การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
-
ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ช่วยให้น้ำมันเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
-
ราคาน้ำมันมีแนวโน้ม ต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สถานการณ์เชิงบวก (Optimistic Scenario)
-
การจัดสรรทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการขยายอุตสาหกรรมน้ำมันอย่างรวดเร็ว
-
การผลิตสูงสุดในเวเนซุเอลา: 4.5–5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (เพิ่มขึ้น 5 เท่าจากปัจจุบัน)
-
ส่งผลกระทบเชิงกลยุทธ์ต่อผู้ส่งออกรายใหญ่
ผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ
รัสเซีย
-
ต้องการน้ำมัน Ural (ราคาต่ำกว่า Brent 10–12 ดอลลาร์) อยู่ที่ ขั้นต่ำ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
-
ราคาน้ำมัน Brent < 60 ดอลลาร์ ต่อเนื่อง 2–3 ไตรมาส = วิกฤตเศรษฐกิจร้ายแรง
อิหร่าน
-
เผชิญภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่หลายปีแล้ว
-
ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง = ความล่มสลายของรัฐหรือการสลายตัวของ “แกนความต้านทาน”
จีน
-
เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ = ได้ประโยชน์จากน้ำมันราคาถูก
-
แต่จะถูกแยกตัวจากสหรัฐฯ ในด้านทรัพยากรที่จำเป็น
-
การแข่งขันรุนแรง = สหรัฐฯ มีโอกาสมากขึ้นในการตัดจีนออกจากทรัพยากรสำคัญ
บทสรุปเชิงกลยุทธ์
-
เวเนซุเอลาเป็นการเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยงสูง คล้ายเกมโป๊กเกอร์
-
หากสามารถดำเนินตาม Base หรือ Optimistic Scenario ได้ สหรัฐฯ สามารถ ปรับสมดุลอำนาจโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ
-
อย่างไรก็ตาม ยังมี ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงมากมาย ที่ต้องพิจารณา
หุ้นที่เกี่ยวข้อง: CVX.US (Chevron)
Source: xStation5
Kamil Szczepański
XTB Financial Markets Analyst
