เวเนซุเอลา: การเปลี่ยนแปลงอำนาจอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร?

  • สหรัฐอเมริกาอาจมองหาการเปลี่ยนแปลงอำนาจในเวเนซุเอลา ทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับเวเนซุเอลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอาจรวมถึงการแทรกแซงทางทหาร
  • การปรากฏตัวของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS General Ford บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่สำคัญ
  • Chevron เตรียมขยายกิจการในเวเนซุเอลา โดยมีข้อตกลงเชิงกลยุทธ์อยู่เบื้องหลัง
  • ด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เวเนซุเอลาอาจกลับมาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดน้ำมันอีกครั้ง

สัญญาณบนฟ้าและพื้นดิน

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ — นิโคลัส มาดูโร และ โดนัลด์ ทรัมป์ สิ่งที่น่ากังวลคือความตึงเครียดนี้มาพร้อมกับการส่งกำลังทหารของสหรัฐฯ ไปยังทะเลแคริบเบียน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในรอบหลายสิบปี ทำให้เกิดคำถามว่าผลลัพธ์ของเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไรและจะส่งผลต่อตลาดอย่างไร

เวเนซุเอลาเป็นหนึ่งในประเทศสังคมนิยมไม่กี่แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้สหรัฐฯ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซีย จีน อิหร่าน และคิวบา มาดูโรเกือบถูกปลดออกจากตำแหน่งในปี 2020 ผ่านปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ แต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้น มีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าทรัมป์อาจพยายามอีกครั้ง คราวนี้เลือกใช้ทางออกทางทหาร

ข้อเท็จจริงสำคัญ

  1. ตามรายงานของ Reuters รัฐบาลมาดูโรเคยเสนอข้อเสนอทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐฯ อย่างมาก แต่สหรัฐฯ ปฏิเสธโดยไม่พยายามเจรจา

  2. สหรัฐฯ ส่งเรือ เครื่องบิน และขีปนาวุธจำนวนมากไปประจำในฐานและท่าเรือรอบเวเนซุเอลา มากพอที่จะทำลายกองกำลังติดอาวุธของประเทศขนาดกลาง การรวมกำลังนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่ทรัมป์เคยกล่าวอ้างเกี่ยวกับแก๊งค้ายา

แม้ว่าจะยังอาจเป็นเพียงการแสดงกำลังและเตรียมพร้อม แต่ก็สะท้อนถึงความตั้งใจและความสามารถทางทหารของสหรัฐฯ ที่แท้จริง

มาตรการปฏิบัติการ

ในไม่ช้า กลุ่มปฏิบัติการของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS General Ford จะเข้าร่วมกองกำลังปัจจุบัน

  • เนื่องจากระบบหมุนเวียนและบำรุงรักษาเรือบรรทุกเครื่องบินซับซ้อน ทำให้ USS General Ford มีเวลาประมาณ 15–20 วันในการดำเนินการต่อเวเนซุเอลาก่อนกลับฐาน

  • คาดว่าจะสามารถดำเนินปฏิบัติการระหว่าง 8–10 พฤศจิกายน และอาจขยายสูงสุดได้ถึง 22–30 พฤศจิกายน

  • เป้าหมายอาจรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและการรวมกำลังของกองกำลัง เพื่อให้ฝ่ายต่อต้านมาดูโรเข้ายึดอำนาจและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่เป็นมิตรกับสหรัฐฯ

ผลลัพธ์เมื่อสถานการณ์สงบ

หากสหรัฐฯ ตัดสินใจโจมตีเวเนซุเอลา การดำเนินการน่าจะรวดเร็วและนำไปสู่การสิ้นสุดของรัฐบาลปัจจุบัน การดำเนินงานยาวนานพร้อมการสูญเสียทางทหารจะเป็นหายนะสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ

  • กองทัพเวเนซุเอลามีจำนวนมาก แต่ขาดอุปกรณ์ การฝึกอบรม และการบังคับบัญชาที่เหมาะสม

  • ความจงรักภักดีของนายทหารอาจไม่มั่นคง

  • ฉากฐานคาดการณ์ความสำเร็จของสหรัฐฯ จะรวดเร็ว แต่เสถียรภาพระยะยาวในภูมิภาคยังคงไม่แน่นอน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและตลาด

  • เวเนซุเอลามีน้ำมันสำรองใหญ่ที่สุดในโลก

  • Chevron ยังคงส่งออกน้ำมันเวเนซุเอลาไปสหรัฐฯ และรักษาความสามารถในการผลิต

  • Chevron และ Valero ทำข้อตกลงเพิ่มการส่งมอบน้ำมันเวเนซุเอลา โดย Valero เป็นโรงกลั่นในอ่าวเม็กซิโกที่เชี่ยวชาญการกลั่นน้ำมันหนัก

เหตุผลเชิงภูมิรัฐศาสตร์:

  • การควบคุมน้ำมันเวเนซุเอลาช่วยสหรัฐฯ ตัดจีนจากแหล่งทรัพยากรสำคัญ และกดดันงบประมาณของรัสเซียและอิหร่าน

  • รัฐบาลทรัมป์ต้องรักษาราคาน้ำมันสูงพอ (~50–60 ดอลลาร์) เพื่อสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ

ทรัพยากรอื่น: เวเนซุเอลายังมี โคลทัน (Coltan) ซึ่งประกอบด้วยโคบอลต์และแทนทาลัม ใช้ในอวกาศ กองทัพ และอุตสาหกรรมยานยนต์

สถานการณ์น้ำมัน

  • การผลิตน้ำมันปัจจุบัน: 0.9–1.0 ล้านบาร์เรล/วัน

  • ส่งออกส่วนใหญ่ไปจีน คิดเป็น <1% ของการผลิตโลก

  • หากเกิดการโจมตีและรัฐประหาร การผลิตอาจลดลง 25–50% ในระยะสั้น

  • ส่งผลให้ราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้น 5–8% ชั่วคราว แต่ไม่มีเหตุผลพื้นฐานรองรับ

  • สิ่งสำคัญกว่าคือ ผลกระทบระยะยาวต่ออุปทาน การลงทุน และการเมืองภูมิภาค

 

สถานการณ์รอบคอบ (Cautious Scenario)

  • การฟื้นฟูความสามารถในการผลิตน้ำมันเวเนซุเอลาเป็นไปอย่างช้า ๆ

  • คาดว่าภายใน 5 ปี การผลิตจะเพิ่มขึ้นเพียง ประมาณ 50% จากระดับปัจจุบัน

  • ศูนย์วิเคราะห์และหน่วยงานรัฐคาดการณ์ ปริมาณน้ำมันล้นตลาดเป็นสถิติในอนาคต ทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงโดยไม่ขึ้นกับเวเนซุเอลา

สถานการณ์พื้นฐาน (Base Scenario)

  • การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ช่วยให้น้ำมันเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

  • ราคาน้ำมันมีแนวโน้ม ต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สถานการณ์เชิงบวก (Optimistic Scenario)

  • การจัดสรรทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการขยายอุตสาหกรรมน้ำมันอย่างรวดเร็ว

  • การผลิตสูงสุดในเวเนซุเอลา: 4.5–5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (เพิ่มขึ้น 5 เท่าจากปัจจุบัน)

  • ส่งผลกระทบเชิงกลยุทธ์ต่อผู้ส่งออกรายใหญ่

ผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ

รัสเซีย

  • ต้องการน้ำมัน Ural (ราคาต่ำกว่า Brent 10–12 ดอลลาร์) อยู่ที่ ขั้นต่ำ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

  • ราคาน้ำมัน Brent < 60 ดอลลาร์ ต่อเนื่อง 2–3 ไตรมาส = วิกฤตเศรษฐกิจร้ายแรง

อิหร่าน

  • เผชิญภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่หลายปีแล้ว

  • ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง = ความล่มสลายของรัฐหรือการสลายตัวของ “แกนความต้านทาน”

จีน

  • เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ = ได้ประโยชน์จากน้ำมันราคาถูก

  • แต่จะถูกแยกตัวจากสหรัฐฯ ในด้านทรัพยากรที่จำเป็น

  • การแข่งขันรุนแรง = สหรัฐฯ มีโอกาสมากขึ้นในการตัดจีนออกจากทรัพยากรสำคัญ

บทสรุปเชิงกลยุทธ์

  • เวเนซุเอลาเป็นการเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยงสูง คล้ายเกมโป๊กเกอร์

  • หากสามารถดำเนินตาม Base หรือ Optimistic Scenario ได้ สหรัฐฯ สามารถ ปรับสมดุลอำนาจโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ

  • อย่างไรก็ตาม ยังมี ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงมากมาย ที่ต้องพิจารณา

หุ้นที่เกี่ยวข้อง: CVX.US (Chevron)

 

Source: xStation5

Kamil Szczepański
XTB Financial Markets Analyst 


 

7 พฤศจิกายน 2025, 08:28

