Rheinmetall หลังประกาศผลประกอบการ: นักลงทุนตอบรับยอดขายพุ่งและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

Rheinmetall – ผลประกอบการล่าสุด:
บริษัทชั้นนำของเยอรมนีในอุตสาหกรรมอาวุธประกาศผลประกอบการที่สร้างความประทับใจแก่นักลงทุนและสร้างความมั่นใจให้ตลาด
ยอดขายและรายได้เติบโตอย่างมากในแทบทุกภาคธุรกิจ
คำสั่งซื้อคงค้างยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการลงทุนจำนวนมาก
ตลาดสินค้า ภาคพลเรือน ยังคงอ่อนตัว
บริษัทนำเสนอ แนวโน้มบวกสำหรับไตรมาส 4
กลุ่มบริษัทเยอรมัน Rheinmetall ประกาศผลประกอบการวันนี้ ผู้ผลิตอาวุธยุโรปได้เห็นการเติบโตอย่างน่าทึ่งทั้งใน รายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ ในไตรมาสที่ผ่านมา
ด้วยแรงหนุนจาก การเพิ่มงบประมาณทางทหารอย่างมหาศาลของหลายประเทศยุโรป มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจึงทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง ความคาดหวังของนักลงทุนสูงขึ้น ทำให้ตัวชี้วัดมูลค่าตลาดเหลือพื้นที่ให้ผิดพลาดหรือผิดหวังเพียงเล็กน้อย
หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นประมาณ 3% ในช่วงเปิดตลาดหลังการประกาศผล แสดงให้เห็นว่า Rheinmetall ผ่านการทดสอบความคาดหวังของตลาดอีกครั้ง
กลุ่ม Rheinmetall กำลังสร้าง การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบได้ยากในตลาดหุ้นยุโรป โดยเฉพาะในหมู่บริษัทอุตสาหกรรม
ยอดขายในยุโรปของ Rheinmetall เพิ่มขึ้นเป็น 7.5 พันล้านยูโร เทียบกับ 6.2 พันล้านยูโร ในปีก่อน เติบโต 20%
กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 835 ล้านยูโร เพิ่มจาก 705 ล้านยูโร เมื่อปีก่อน คิดเป็นการเติบโต 18%
คำสั่งซื้อคงค้างที่น่าประทับใจก็สร้างความประหลาดใจเชิงบวก เพิ่มขึ้นเป็น 64 พันล้านยูโร เติบโตเพิ่ม 12 พันล้านยูโร ในปีนี้
นอกจากตัวเลขในอดีตแล้ว เป้าหมายและแนวโน้มของบริษัท ก็สำคัญ
ฝ่ายบริหารยืนยันเป้าหมายสิ้นปี ซึ่งรวมถึง:
การเติบโตยอดขายรวม 25–30%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) ในระดับ 15.5%
นอกจากนี้ยังควรพิจารณาผลการดำเนินงานใน แต่ละหน่วยธุรกิจของ Rheinmetall
กลุ่มยานยนต์ภาคพื้นดิน (Land Vehicle): เป็นแกนหลักของรายได้บริษัท สร้างรายได้ 3.2 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อน และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 346 ล้านยูโร
กลุ่มอาวุธและกระสุน (Weapons & Ammunition): รายได้เพิ่มขึ้น 30% สู่กว่า 2 พันล้านยูโร ขณะเดียวกัน อัตรากำไรจากการดำเนินงาน พุ่งขึ้นเป็น 22% แม้จะเผชิญกับ “ต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้น”
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Systems): เติบโตเป็นสถิติใหม่ รายได้เพิ่มเป็น 1.46 พันล้านยูโร เติบโต 41% จากปีก่อน
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกข้อมูลเป็นบวก
กลุ่มเครื่องยนต์และระบบพลังงาน (Engines & Power Systems): รายได้ลดลงจาก 1.54 พันล้านยูโร เป็น 1.45 พันล้านยูโร
บริษัทตัดสินใจแยก Power Systems ออกเป็นกลุ่มย่อยเฉพาะ เพื่อรวบรวมรายได้จากตลาดพลเรือน
กลุ่มนี้ยังเผชิญแรงกดดันจาก ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดและผู้บริโภค
ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องจับตามอง:
อัตรากำไรจากการดำเนินงานรวม ลดลงจาก 11.3% เป็น 11.1%
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ลดลง 912 ล้านยูโร กลายเป็น -813 ล้านยูโร
บริษัทระบุชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจาก การลงทุนและการขยายกิจการอย่างเข้มข้นในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก
การลงทุนรวมถึง สายการผลิตตัวถัง F-35 และ โรงงานกระสุน “Niedersachsen”
สรุปแล้ว การประชุมผลประกอบการสร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุน
รายงานการเงินยืนยันการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง
ความคิดเห็นจากฝ่ายบริหารช่วยบรรเทาความกังวลเชิงลบ
ตลาดมองว่าการลงทุนขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่รับได้ โดยเฉพาะเมื่อคำสั่งซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถทำ อัตรากำไรจากการดำเนินงานตามเป้าหมาย ภายในสิ้นปีงบประมาณ อาจทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
สัญลักษณ์หุ้น: RHE.DE (D1)
Source: xStation5
