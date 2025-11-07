อ่านเพิ่มเติม
7 พฤศจิกายน 2025

Rheinmetall หลังประกาศผลประกอบการ: นักลงทุนตอบรับยอดขายพุ่งและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

Rheinmetall
หุ้น
RHM.DE, Rheinmetall AG
  • Rheinmetall – ผลประกอบการล่าสุด:

  • บริษัทชั้นนำของเยอรมนีในอุตสาหกรรมอาวุธประกาศผลประกอบการที่สร้างความประทับใจแก่นักลงทุนและสร้างความมั่นใจให้ตลาด

  • ยอดขายและรายได้เติบโตอย่างมากในแทบทุกภาคธุรกิจ

  • คำสั่งซื้อคงค้างยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการลงทุนจำนวนมาก

  • ตลาดสินค้า ภาคพลเรือน ยังคงอ่อนตัว

  • บริษัทนำเสนอ แนวโน้มบวกสำหรับไตรมาส 4

กลุ่มบริษัทเยอรมัน Rheinmetall ประกาศผลประกอบการวันนี้ ผู้ผลิตอาวุธยุโรปได้เห็นการเติบโตอย่างน่าทึ่งทั้งใน รายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ ในไตรมาสที่ผ่านมา

ด้วยแรงหนุนจาก การเพิ่มงบประมาณทางทหารอย่างมหาศาลของหลายประเทศยุโรป มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจึงทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง ความคาดหวังของนักลงทุนสูงขึ้น ทำให้ตัวชี้วัดมูลค่าตลาดเหลือพื้นที่ให้ผิดพลาดหรือผิดหวังเพียงเล็กน้อย

หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นประมาณ 3% ในช่วงเปิดตลาดหลังการประกาศผล แสดงให้เห็นว่า Rheinmetall ผ่านการทดสอบความคาดหวังของตลาดอีกครั้ง
กลุ่ม Rheinmetall กำลังสร้าง การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบได้ยากในตลาดหุ้นยุโรป โดยเฉพาะในหมู่บริษัทอุตสาหกรรม

 

  • ยอดขายในยุโรปของ Rheinmetall เพิ่มขึ้นเป็น 7.5 พันล้านยูโร เทียบกับ 6.2 พันล้านยูโร ในปีก่อน เติบโต 20%
    กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 835 ล้านยูโร เพิ่มจาก 705 ล้านยูโร เมื่อปีก่อน คิดเป็นการเติบโต 18%

    คำสั่งซื้อคงค้างที่น่าประทับใจก็สร้างความประหลาดใจเชิงบวก เพิ่มขึ้นเป็น 64 พันล้านยูโร เติบโตเพิ่ม 12 พันล้านยูโร ในปีนี้

    นอกจากตัวเลขในอดีตแล้ว เป้าหมายและแนวโน้มของบริษัท ก็สำคัญ
    ฝ่ายบริหารยืนยันเป้าหมายสิ้นปี ซึ่งรวมถึง:

  • การเติบโตยอดขายรวม 25–30%

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) ในระดับ 15.5%

นอกจากนี้ยังควรพิจารณาผลการดำเนินงานใน แต่ละหน่วยธุรกิจของ Rheinmetall

  • กลุ่มยานยนต์ภาคพื้นดิน (Land Vehicle): เป็นแกนหลักของรายได้บริษัท สร้างรายได้ 3.2 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อน และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 346 ล้านยูโร

  • กลุ่มอาวุธและกระสุน (Weapons & Ammunition): รายได้เพิ่มขึ้น 30% สู่กว่า 2 พันล้านยูโร ขณะเดียวกัน อัตรากำไรจากการดำเนินงาน พุ่งขึ้นเป็น 22% แม้จะเผชิญกับ “ต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้น”

  • กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Systems): เติบโตเป็นสถิติใหม่ รายได้เพิ่มเป็น 1.46 พันล้านยูโร เติบโต 41% จากปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกข้อมูลเป็นบวก

  • กลุ่มเครื่องยนต์และระบบพลังงาน (Engines & Power Systems): รายได้ลดลงจาก 1.54 พันล้านยูโร เป็น 1.45 พันล้านยูโร

  • บริษัทตัดสินใจแยก Power Systems ออกเป็นกลุ่มย่อยเฉพาะ เพื่อรวบรวมรายได้จากตลาดพลเรือน

  • กลุ่มนี้ยังเผชิญแรงกดดันจาก ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดและผู้บริโภค

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องจับตามอง:

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานรวม ลดลงจาก 11.3% เป็น 11.1%

  • กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ลดลง 912 ล้านยูโร กลายเป็น -813 ล้านยูโร

บริษัทระบุชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจาก การลงทุนและการขยายกิจการอย่างเข้มข้นในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก

  • การลงทุนรวมถึง สายการผลิตตัวถัง F-35 และ โรงงานกระสุน “Niedersachsen”

สรุปแล้ว การประชุมผลประกอบการสร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุน

  • รายงานการเงินยืนยันการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง

  • ความคิดเห็นจากฝ่ายบริหารช่วยบรรเทาความกังวลเชิงลบ

  • ตลาดมองว่าการลงทุนขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่รับได้ โดยเฉพาะเมื่อคำสั่งซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  • อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถทำ อัตรากำไรจากการดำเนินงานตามเป้าหมาย ภายในสิ้นปีงบประมาณ อาจทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สัญลักษณ์หุ้น: RHE.DE (D1)

Source: xStation5

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

