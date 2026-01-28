ผู้รับเหมาด้านกลาโหมรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เผยผลประกอบการ 📈 หุ้น RTX Corp ตอบรับทันที

RTX Corp. (RTX.US) ผู้รับเหมาด้านกลาโหมรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และอดีต Raytheon รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ดีกว่าคาด และยืนยันว่าโมเมนตัมเชิงบวกยังต่อเนื่องเข้าสู่ปี 2026 ทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าประมาณการของ Wall Street สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นของทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหม
ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวที่สำคัญที่สุดของบริษัทคือโครงการ “Golden Dome” อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนด้านการดำเนินโครงการ ทั้งแรงเสียดทานทางการเมืองกับแคนาดา และการหารือที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ อาจทำให้ตลาดยังไม่ให้ valuation premium จากโครงการนี้ในระยะใกล้
ขณะเดียวกัน RTX ยังถูกอดีตประธานาธิบดี Donald Trump พาดพิงว่าเป็นบริษัทที่ “ปรับตัวตามแนวทางใหม่ของทำเนียบขาวได้น้อยที่สุด” โดยแนวทางดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันให้ผู้รับเหมาด้านกลาโหมต้องเร่งลงทุนในโรงงานภายในประเทศ และขยายกำลังการผลิตให้เร็วขึ้น
ผลประกอบการ Q4 ปี 2025
-
รายได้: 24.2 พันล้านดอลลาร์ (+12% YoY) สูงกว่าคาดการณ์ตลาดอย่างชัดเจน (คาดราว 22.7 พันล้านดอลลาร์)
-
Adjusted EPS: 1.55 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด (ราว 1.47 ดอลลาร์)
-
การเติบโต EPS YoY: +1% สะท้อนว่าการเติบโตมาจากปริมาณ (volume) มากกว่ามาร์จิ้น
-
กระแสเงินสด:
-
Free Cash Flow: 3.2 พันล้านดอลลาร์
-
Operating Cash Flow: 4.2 พันล้านดอลลาร์
ถือเป็นไฮไลต์สำคัญของงบไตรมาสนี้
-
ทุกกลุ่มธุรกิจหลักมีส่วนช่วยต่อผลประกอบการ:
-
Collins Aerospace
-
Pratt & Whitney
-
Raytheon
อย่างไรก็ตาม GAAP EPS อยู่ที่ 1.19 ดอลลาร์ ถูกกดดันจากรายการบัญชีการเข้าซื้อกิจการและค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้าง
หัวใจสำคัญของ story ในสายตาตลาดยังคงเป็น backlog โดย RTX รายงานยอดคำสั่งซื้อคงค้างสูงถึง 268 พันล้านดอลลาร์
-
เชิงพาณิชย์: 161 พันล้านดอลลาร์
-
ด้านกลาโหม: 107 พันล้านดอลลาร์
ภาพรวมทั้งปี 2025
การฟื้นตัวของกระแสเงินสดบ่งชี้ว่า RTX กำลังก้าวพ้นช่วง “แก้ปัญหาการดำเนินงาน” ในปีก่อนหน้า
-
รายได้: 88.6 พันล้านดอลลาร์ (+10% YoY)
-
Adjusted EPS: 6.29 ดอลลาร์ (+10% YoY)
-
Free Cash Flow: 7.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.4 พันล้านดอลลาร์ YoY
แนวโน้มปี 2026
Guidance ปี 2026 ดูค่อนข้างอนุรักษ์นิยม แต่มีความน่าเชื่อถือสูง และยังเปิดโอกาสให้ปรับเพิ่มในอนาคต
-
รายได้: 92–93 พันล้านดอลลาร์ (เติบโตเชิง organic 5–6%)
-
Adjusted EPS: 6.60–6.80 ดอลลาร์
-
Free Cash Flow: 8.25–8.75 พันล้านดอลลาร์
ช่องว่างระหว่างการเติบโตรายได้ใน Q4 (+12%) กับการเติบโตของ Adjusted EPS (+1%) สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนและ/หรือการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิต ในปี 2026 ตลาดจะจับตา operating leverage อย่างใกล้ชิด
โดยสรุป RTX เข้าสู่ปี 2026 ด้วยโมเมนตัมเชิงบวก backlog ขนาดใหญ่ และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ประเด็นหลักในไตรมาสถัดไปจะอยู่ที่ มาร์จิ้นและการดำเนินงานจริง มากกว่าการรับคำสั่งซื้อใหม่เพียงอย่างเดียว
