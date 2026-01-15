อ่านเพิ่มเติม
08:26 · 15 มกราคม 2026

สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวลดลง 1% ท่ามกลางถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

เจ้าหน้าที่ Federal Reserve เน้นย้ำวันนี้ว่าเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าที่พึงพอใจ แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีความแข็งแกร่ง และมีสัญญาณความอ่อนแรงในบางกลุ่มของตลาดแรงงาน

ความเชื่อมั่นของตลาดถูกกดดันเพิ่มเติมจากตัวเลขยอดค้าปลีกและ PPI ที่ออกมาสูงกว่าคาด ทั้งสองตัวเลขส่งสัญญาณว่าความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใกล้ๆ นี้ลดลง

คีย์คอมเมนต์สำคัญ:

  • Neel Kashkari: เงินเฟ้อยังคงสูง แม้ทิศทางจะดีขึ้น และระบุถึง “การฟื้นตัวแบบ K-shaped” ซึ่งกลุ่มสังคมต่างกันมีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน พร้อมตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนตัว

  • Raphael Bostic: เงินเฟ้อยังคงเป็น “ความท้าทายหลัก” และสูงกว่าตัวเลขเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ

  • Stephen Miran: การปลดล็อกกฎระเบียบจะช่วยสนับสนุนการเติบโตและประสิทธิภาพโดยไม่ก่อแรงกดดันเงินเฟ้อ ทำให้ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้

โทนรวมของถ้อยแถลงวันนี้สะท้อนว่า Fed ไม่รีบร้อนที่จะปรับลดต้นทุนการกู้ยืม ซึ่งยิ่งกดดันการขายบน Wall Street แม้เศรษฐกิจแข็งแกร่งจะสนับสนุนกำไรบริษัท แต่ภาคธนาคารยังไม่น่าประทับใจ หลังจาก JPMorgan รายงานกำไรต่ำกว่าคาดเมื่อวาน วันนี้ Bank of America และ Citigroup ก็ออกมาผิดหวัง หุ้นปรับลดลงมากกว่า 5% และ 4% ตามลำดับ

มุมมองเชิงเทคนิค: US500

US500 ทำการเบรกดาวน์จากช่องแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนวันนี้ ปรับตัวลดลงกว่า 1% จากระดับ 7,000 จุด ปัจจุบันสัญญาอยู่ต่ำกว่า ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 6,930

แนวรับสำคัญ อยู่เหนือ 6,900 จุด ซึ่งได้รับการหนุนจาก Fibonacci 50% ของคลื่นแรงล่าสุด และช่วงของการปรับฐานก่อนหน้าในแนวโน้มขาขึ้นใหญ่

 

 

