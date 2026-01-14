อ่านเพิ่มเติม
16:43 · 14 มกราคม 2026

หุ้น Saab พุ่งแรง รับแรงหนุนจากการเพิ่มงบประมาณกลาโหมในสแกนดิเนเวีย 📈

หุ้นของบริษัทรับจ้างผลิตอาวุธสัญชาติสวีเดน Saab AB (SAABB.SE) กำลังปรับตัวสูงขึ้นและซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 700 โครนสวีเดนต่อหุ้น ความกังวลใหญ่ที่สุดของนักลงทุนขาขึ้นในตอนนี้คือ มูลค่าหุ้น: หลังจากที่หุ้นได้รับการปรับราคาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง Saab ถูกตีมูลค่าเหมือนบริษัทเทคโนโลยีเติบโตสูงมากกว่าบริษัทด้านการป้องกันแบบดั้งเดิม

Saab สร้างรายได้ประมาณ 40% ในสวีเดน และความต้องการสินค้าของบริษัทอาจเร่งตัวขึ้นทั่วภูมิภาคนอร์ดิก เนื่องจากแต่ละประเทศให้ความสำคัญกับ ห่วงโซ่อุปทานที่สั้นและปลอดภัยมากขึ้น และตอบสนองต่อ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้น — ทั้งจากรัสเซียและความไม่แน่นอนในการพึ่งพาอุปกรณ์ของสหรัฐฯ ท่ามกลางความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอาร์กติก ภายใต้รัฐบาลของ Donald Trump

ในขณะเดียวกัน ธุรกิจอากาศยานของ Saab — คิดเป็นประมาณ หนึ่งในสี่ของธุรกิจทั้งหมด — ยังคงเผชิญกับ แรงกดดันด้านกำไรขั้นต้น: เครื่องบินของบริษัทแข่งขันกับคู่แข่งต่างชาติที่แข็งแกร่ง มีรุ่นเครื่องบินรบเจเนอเรชัน 5 ครบชุด และมีแนวโน้มว่า งบประมาณการป้องกันหลักจะค่อย ๆ ถูกโอนไปยังเทคโนโลยีโดรนมากขึ้น

หุ้น SAAB (กรอบเวลา D1)


Source: xStation5

มูลค่าหุ้น Saab ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ กำไรสุทธิ — แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นชัดเจน (ในไตรมาส 1 และ 2 ปี 2025 เพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่เริ่มทรงตัวในไตรมาส 3) — ไม่ได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาหุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่า นักลงทุนกำลังตีมูลค่าหุ้นบนสมมติฐานการขยายตัวในอนาคตอย่างเข้มข้นมากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงที่หุ้นอาจ มีราคาสูงเกินไป

  • อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) ขณะนี้ใกล้ 10

  • อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย (P/S) อยู่เหนือ 5

  • ผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROIC) ยังคงสูงกว่า ค่าใช้จ่ายทุน (WACC) แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นตามจำนวนพนักงานที่เพิ่มเร็ว และ การก่อหนี้ก็สูงขึ้นด้วย

ความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดสำหรับหุ้น Saab คือ การเกิดสัญญาหยุดยิงหรือข้อตกลงสันติภาพในยูเครน ซึ่งอาจ ลดความคาดหวังการเติบโตระยะยาวของภาคอาวุธ และชะลอการไหลเข้าของเงินทุน — แม้ว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะยังคงสูงในเชิงโครงสร้าง

ที่สำคัญ อัตรากำไรสุทธิของ Saab ลดลงตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2025 และ ไม่ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

