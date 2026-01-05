อ่านเพิ่มเติม
5 มกราคม 2026

สามตลาดเด่นรายสัปดาห์

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
WHEAT
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
PLATINUM
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

สัปดาห์นี้คาดว่าตลาดการเงินจะมีความเคลื่อนไหวคึกคัก โดยเฉพาะ ตลาดเงิน (FX) และสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจาก สหรัฐฯ จีน และยุโรป เช่น PMI, CPI และรายงานแรงงานสหรัฐฯ อาจกำหนดโทนของการซื้อขาย

EUR/USD

  • รายงานแรงงานสหรัฐฯ จะเป็นตัวชี้สำคัญในสัปดาห์หน้า

  • FOMC ชี้ว่าตลาดแรงงานมีความเสี่ยงสูงกว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ PCE (2.8% y/y)

  • ความคาดหมายเกี่ยวกับ ADP (วันพุธ) และ NFP (วันศุกร์) อาจสร้างความผันผวนให้ EUR/USD

  • นักลงทุนควรจับตาผลลัพธ์ที่อาจ “เหนือความคาดหมาย” ของตัวเลขแรงงาน

ข้าวสาลี (Wheat)

  • ราคาปรับตัวลงหลังข่าวความคืบหน้าการเจรจาระหว่าง Trump – Zelensky

  • Premium ทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงเล็กน้อย ตลาดคาดการณ์การส่งออกจากยูเครนอาจถูกลง

  • เชิงเทคนิค:

    • ราคากำลังอยู่ใกล้จุดต่ำสุดท้องถิ่น

    • RSI 32.1 → ใกล้ระดับ oversold

    • CoT: กองทุนเก็งกำไรยัง net-short ในขณะที่ผู้ผลิตเริ่มปรับไป long

  • ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การเมืองยังสูง ทำให้ตลาดข้าวสาลีและสินค้าเกษตรอื่น ๆ น่าสนใจในช่วงต้นปี

แพลตตินัม (Platinum)

  • สิ้นปี 2025 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนสูง โดยแพลตตินัมเคลื่อนไหวเด่น

  • สัปดาห์ก่อน ราคาปรับลดลงหลัง COMEX ประกาศ margin เพิ่มขึ้น

  • ปัจจุบันยังไม่มีการเก็งกำไรเกินขนาด

  • การเพิ่ม margin อาจผลักบางผู้เล่นออกจากตลาด

  • คาดว่าตลาดแพลตตินัมในปี 2026 จะเข้าสู่ สมดุลมากขึ้น หลังจากที่เกิดการปรับตัวขึ้นแรง

 

