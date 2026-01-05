สามตลาดเด่นรายสัปดาห์

สัปดาห์นี้คาดว่าตลาดการเงินจะมีความเคลื่อนไหวคึกคัก โดยเฉพาะ ตลาดเงิน (FX) และสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจาก สหรัฐฯ จีน และยุโรป เช่น PMI, CPI และรายงานแรงงานสหรัฐฯ อาจกำหนดโทนของการซื้อขาย
EUR/USD
-
รายงานแรงงานสหรัฐฯ จะเป็นตัวชี้สำคัญในสัปดาห์หน้า
-
FOMC ชี้ว่าตลาดแรงงานมีความเสี่ยงสูงกว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ PCE (2.8% y/y)
-
ความคาดหมายเกี่ยวกับ ADP (วันพุธ) และ NFP (วันศุกร์) อาจสร้างความผันผวนให้ EUR/USD
-
นักลงทุนควรจับตาผลลัพธ์ที่อาจ “เหนือความคาดหมาย” ของตัวเลขแรงงาน
ข้าวสาลี (Wheat)
-
ราคาปรับตัวลงหลังข่าวความคืบหน้าการเจรจาระหว่าง Trump – Zelensky
-
Premium ทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงเล็กน้อย ตลาดคาดการณ์การส่งออกจากยูเครนอาจถูกลง
-
เชิงเทคนิค:
-
ราคากำลังอยู่ใกล้จุดต่ำสุดท้องถิ่น
-
RSI 32.1 → ใกล้ระดับ oversold
-
CoT: กองทุนเก็งกำไรยัง net-short ในขณะที่ผู้ผลิตเริ่มปรับไป long
-
-
ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การเมืองยังสูง ทำให้ตลาดข้าวสาลีและสินค้าเกษตรอื่น ๆ น่าสนใจในช่วงต้นปี
แพลตตินัม (Platinum)
-
สิ้นปี 2025 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนสูง โดยแพลตตินัมเคลื่อนไหวเด่น
-
สัปดาห์ก่อน ราคาปรับลดลงหลัง COMEX ประกาศ margin เพิ่มขึ้น
-
ปัจจุบันยังไม่มีการเก็งกำไรเกินขนาด
-
การเพิ่ม margin อาจผลักบางผู้เล่นออกจากตลาด
-
คาดว่าตลาดแพลตตินัมในปี 2026 จะเข้าสู่ สมดุลมากขึ้น หลังจากที่เกิดการปรับตัวขึ้นแรง
ตลาดรายวัน: CHN.cash (07.01.2026) หุ้นจีนปรับขึ้นชนกำแพง 📉 🇨🇳
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัว❓🇺🇸
BREAKING: DE40 รีบาวด์ แม้ยอดค้าปลีกเยอรมนีลดลงสวนทางคาด 🇩🇪
สรุปข่าวเช้า