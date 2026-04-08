08:23 · 8 เมษายน 2026

หน่วยความจำร้อนแรง: Samsung Electronics สร้างสถิติใหม่ในไตรมาสด้วยพลัง AI

Samsung Electronics คาดการณ์ว่าไตรมาส 1 ปี 2026 จะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยทั้งกำไรและรายได้มีแนวโน้มพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากความต้องการหน่วยความจำที่ใช้ในเทคโนโลยี AI และโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ

ในฐานะหนึ่งในผู้จัดหาหน่วยความจำหลักสำหรับการฝึกโมเดล AI และการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัทกำลังได้รับประโยชน์เต็มที่จากกระแส AI boom ซึ่งคาดว่าจะผลักดันผลประกอบการไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 1/2026

  • กำไรจากการดำเนินงานคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 57.2 ล้านล้านวอน (ราว 38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นมากกว่า 8 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2025 ที่อยู่ที่ 6.69 ล้านล้านวอน
  • รายได้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 133 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้นราว 70% และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่รายได้ต่อไตรมาสทะลุ 100 ล้านล้านวอน
  • ธุรกิจหน่วยความจำ (รวมถึง DRAM, NAND และ HBM) คาดว่าจะคิดเป็นประมาณ 40% ของรายได้ทั้งหมด

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก

แรงหนุนสำคัญมาจากความต้องการ HBM (High-Bandwidth Memory) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งถูกใช้งานในชิปของ NVIDIA, AMD และตัวเร่งประมวลผลอื่น ๆ สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI

การสร้างดาต้าเซ็นเตอร์และการพัฒนาโมเดล AI ต้องใช้หน่วยความจำจำนวนมหาศาล ส่งผลให้เกิดภาวะตึงตัวด้านอุปทาน และผลักดันราคาชิปให้ปรับตัวสูงขึ้น โดยแนวโน้มราคาหน่วยความจำสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ยังคงมีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่อง

Samsung ถือว่าได้ “แปลงกระแส AI” ให้กลายเป็นกำไรในงบดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้ธุรกิจหน่วยความจำกลายเป็นแหล่งรายได้หลัก

ปฏิกิริยาตลาด

ตลาดตอบรับทันทีหลังการประกาศคาดการณ์ โดยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการซื้อขาย และยังคงมีโมเมนตัมเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง

ตัวเลขคาดการณ์ของ Samsung สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้อย่างมาก ซึ่งในตลาดเรียกว่า “super surprise”

มุมมองการลงทุน

จากมุมมองของตลาด ผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้สะท้อนให้เห็นว่า Samsung เป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์หลักจากกระแส AI ระดับโลก โดยเฉพาะผ่านธุรกิจ DRAM และ HBM สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังควรระวังความเสี่ยง เช่น

  • ความตึงเครียดในภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญต่อซัพพลายเชน
  • ความเสี่ยงการยกระดับความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย
  • สถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

สรุป

Samsung Electronics ไม่เพียงแต่ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้านหน่วยความจำ แต่ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ชนะหลักของยุค AI

ด้วยความต้องการ DRAM และ HBM ที่แข็งแกร่ง คาดว่ารายได้และกำไรจะยังคงเติบโตในระดับสูงในไตรมาสต่อ ๆ ไป

แม้จะมีความเสี่ยงเชิงวัฏจักรและภูมิรัฐศาสตร์ แต่ Samsung ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าสนใจในตลาดเอเชีย สำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสจากการเติบโตของ AI และดาต้าเซ็นเตอร์

 

Source: xStation5

