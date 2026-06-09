Market Wrap: ฝั่ง “กระทิง” กลับมาคึกคักอีกครั้งในตลาดยุโรป 💥

ดัชนียุโรปปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดย STOXX 600 เพิ่มขึ้นราว 0.5%, DAX บวก 0.85% แตะ 24,782 จุด และ Euro STOXX 50 เพิ่มขึ้น 1.0% แรงหนุนหลักมาจากกลุ่มธนาคาร หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย โดยอิหร่านและอิสราเอลยุติการโจมตีกันชั่วคราว ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกดีขึ้น แม้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังปิดอยู่
ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ที่ ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมวันพฤหัสบดีนี้ แต่โฟกัสหลักยังอยู่ที่แนวโน้มนโยบายการเงินในระยะต่อไป มากกว่าตัวการตัดสินใจเอง
ด้านราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง โดย WTI ลดลง 2.44% อยู่ที่ 89.02 ดอลลาร์ ขณะที่ Brent (OIL) ลดลง 2.01% อยู่ที่ 92.25 ดอลลาร์ สะท้อนการคลายตัวของความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์
ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ดัชนีดอลลาร์ (USD Index) ลดลง 0.20%, คู่เงิน EUR/USD ปรับขึ้นสู่ระดับ 1.1566 และ USD/PLN ลดลง 0.29% มาอยู่ที่ 3.66
The financial sector is leading the gains on the Euro STOXX 50 with a rise of +1.43%, pulling Italian banks and UBS along with it. Consumer Staples (+1.61%), Communications (+0.91%) and Industrials (+0.64%) are also performing well. At the other end of the spectrum, Technology (-0.14%), Energy (-0.10%) and Materials (-0.02%) are performing the worst.
Company information
- UBS ปรับตัวขึ้นราว 2% และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 หลัง Reuters รายงานว่าสมาชิกรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์กำลังพิจารณาผ่อนคลายข้อกำหนดด้านเงินกองทุนของธนาคาร โดยข้อเสนอใหม่จะกำหนดให้บริษัทย่อยในต่างประเทศต้องมีเงินทุน CET1 รองรับเพียง 70–80% แทนข้อกำหนดเดิมของรัฐบาลที่ 100% ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการเพิ่มทุนจากประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ เหลือราว 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์
- ด้าน GSK ร่วงกว่า 2% กลายเป็นหุ้นที่กดดันดัชนี FTSE 100 มากที่สุด หลังประกาศเข้าซื้อบริษัทไบโอเทคสหรัฐ Nuvalent มูลค่า 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์ (หรือ 9.4 พันล้านดอลลาร์หลังหักเงินสด) คิดเป็นพรีเมียมสูงกว่าราคาปิดล่าสุดถึง 40%
- ขณะที่ Intesa Sanpaolo (+2.99%) และ UniCredit (+2.11%) ปรับตัวขึ้น จากกระแสการควบรวมในภาคธนาคารอิตาลี หลัง Monte dei Paschi di Siena (MPS) ได้รับข้อเสนอซื้อกิจการจากทั้ง Intesa และ Banco BPM พร้อมกันนี้ Intesa ยังประกาศขายสาขาของ MPS จำนวน 635 แห่ง รวมถึงแบรนด์ ให้กับบริษัทประกัน Unipol ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านการแข่งขันจากหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้หุ้น MPS บวก 2.5%, BPER Banca เพิ่มขึ้น 4.2% และ Unipol พุ่ง 5.9%
- ด้าน Infineon Technologies (IFX.DE) เพิ่มขึ้น 2.70% และให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีแล้วกว่า 115.6% ตอกย้ำสถานะหุ้นที่มี Relative Strength แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม Euro STOXX 50 ท่ามกลางการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยียุโรปหลังการปรับฐานครั้งใหญ่ในสัปดาห์ก่อน
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