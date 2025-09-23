อ่านเพิ่มเติม

Samsung พุ่งขึ้นจากข่าวการจับมือเป็นพันธมิตรกับ Nvidia

08:26 23 กันยายน 2025

หุ้น Samsung Electronics ในตลาดลอนดอนปรับตัวขึ้นเกือบ 5% แตะระดับที่ไม่เห็นมานาน การพุ่งขึ้นครั้งนี้ได้แรงหนุนหลักจากรายงานว่า บริษัทได้รับการอนุมัติจาก Nvidia ให้ใช้ชิปหน่วยความจำขั้นสูง HBM3E ในตัวเร่งปัญญาประดิษฐ์ (AI accelerators) ซึ่งถือเป็นจังหวะสำคัญสำหรับผู้นำเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ที่พยายามเสริมความแข็งแกร่งในตลาดหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า หน่วยความจำ HBM3E ของ Samsung ผ่านการทดสอบคุณภาพที่เข้มงวดของ Nvidia สำเร็จ ถือเป็นการเปิดทางสู่ความร่วมมือกับหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมชิป AI และเพิ่มโอกาสแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง SK Hynix และ Micron ของสหรัฐฯ โดย Samsung มีแผนเริ่มส่งมอบชิประดับสูงเหล่านี้ให้ Nvidia ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2025 ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงที่ความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI เพิ่มสูงขึ้น

ด้วยการรับรองนี้ Samsung กลายเป็นผู้จัดหาหน่วยความจำ HBM3E รายที่สามอย่างเป็นทางการให้กับ Nvidia ซึ่งอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งอย่างมากในตลาดหน่วยความจำ AI ระดับโลก หลังจากต้องเผชิญความล่าช้าและความพยายามที่ล้มเหลวหลายครั้ง การได้รับการรับรองครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเทคโนโลยีล่าสุดของบริษัทได้มาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรม

นักลงทุนตอบรับข่าวนี้อย่างคึกคัก ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ Samsung ยังมีความก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ เช่น การผลิตชิปให้กับ Tesla ซึ่งยิ่งตอกย้ำบทบาทของตนในฐานะผู้เล่นรายสำคัญในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ แม้ว่าคำสั่งซื้อ HBM3E ชุดแรกจาก Nvidia อาจไม่มากนัก แต่การได้รับอนุมัติครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปิดประตูสู่สัญญาขนาดใหญ่และความร่วมมือเพิ่มเติมในอนาคต

นักวิเคราะห์เน้นว่า ความสำเร็จในการได้รับการรับรองจาก Nvidia ของ Samsung ไม่เพียงเป็นชัยชนะด้านเทคโนโลยี แต่ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรม และเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมโครงการใหม่ ๆ เช่น HBM4

 

Source: xStation5

หุ้น:
