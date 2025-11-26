SanDisk (SNDK.US) เข้าร่วมดัชนี S&P 500
แม้ SanDisk จะเข้าร่วมดัชนี S&P 500 แล้ว แต่หุ้นยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นระยะสั้นได้มากนัก เนื่องจากนักลงทุนเฝ้ารอการเข้าดัชนีนี้มาหลายสัปดาห์
- SanDisk เป็นบริษัทเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลที่เชี่ยวชาญใน flash memory, SSD (solid-state drives) และโซลูชันจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง ใช้ใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์, ฮาร์ดแวร์องค์กร และศูนย์ข้อมูล AI หลังจากแยกตัวจาก Western Digital SanDisk ได้สร้างตัวเองเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำและจัดเก็บข้อมูลแบบ pure-play ซึ่งได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเติบโตของ AI workloads
- SanDisk จะเข้าดัชนี S&P 500 ในวันศุกร์นี้ แทน Interpublic Group ที่ถูกซื้อกิจการโดย Omnicom
- หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นมากกว่า 500% นับตั้งแต่แยกตัวจาก Western Digital ในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่โดดเด่นที่สุดของปี 2025
- ความต้องการหน่วยความจำสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นแรงผลักดันให้หุ้น SanDisk ปรับตัวขึ้น เพราะโมเดล AI ที่มีข้อมูลจำนวนมากต้องการ storage ความเร็วสูงจำนวนมหาศาล
- การเข้าดัชนี S&P 500 มักทำให้ กองทุนสถาบันต้องซื้อหุ้นตามดัชนี เพิ่มความต้องการและความสนใจจากนักวิเคราะห์ รวมถึงเพิ่มการมองเห็นในระดับสถาบัน
- ปัจจุบัน SanDisk มีมูลค่าตลาด มากกว่า 33 พันล้านดอลลาร์ ใหญ่กว่าหลายบริษัทสมาชิก S&P 500 ที่มีมายาวนาน บริษัทย้ายมาจาก S&P 600 small-cap index ซึ่งจะถูกแทนที่โดย PTC Therapeutics
- แม้การปรับตัวลงในระยะสั้นจากการขายหุ้นกลุ่มเทคฯ จะกดดันหุ้น — เช่น ร่วง 3% เช้านี้หลังจากปรับขึ้น 13% เมื่อวาน — แต่แนวโน้มระยะยาวของ SanDisk ยังคงโดดเด่น
- บริษัทที่เพิ่งเข้าดัชนี S&P 500 ล่าสุด เช่น Solstice Advance Materials และ Qnity แสดงให้เห็นว่า การแยกกิจการ (spinoffs) กำลังกลายเป็นทางลัดสำหรับการเข้าดัชนีอย่างรวดเร็ว
- นักลงทุนมักให้ความสนใจเมื่อบริษัทถูกเพิ่มเข้าดัชนี S&P 500 เพราะ กองทุนดัชนีต้องซื้อหุ้นนั้น เพิ่มความต้องการ หุ้นจะได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์และสถาบันมากขึ้น พร้อมทั้งยืนยันขนาดธุรกิจ กำไร และความสำคัญในตลาดโดยรวม
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ SanDisk — จาก spinoff ในเดือนกุมภาพันธ์สู่สมาชิกดัชนีมูลค่า 33 พันล้านดอลลาร์ — แสดงให้เห็นว่า บูม AI กำลังสร้างผู้ชนะใหม่ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์และหน่วยความจำ
Source: xStation5
