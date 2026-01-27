ตลาดเด่นรายวัน: SILVER กลับมาพุ่งอีกครั้ง 📈 เบี้ยพรีเมียมเซี่ยงไฮ้บ่งชี้ความต้องการสูง

- ทรัมป์กลับมาขู่ขึ้นภาษี → ดันความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เพิ่ม
- ราคาซิลเวอร์จีนพุ่งเกิน $125 สะท้อนความต้องการจริงแรง
- ตลาดฟิวเจอร์สบาง ทำให้การเก็งกำไรเร่งแรงและผันผวนสูง
- ทรัมป์กลับมาขู่ขึ้นภาษี → ดันความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เพิ่ม
- ราคาซิลเวอร์จีนพุ่งเกิน $125 สะท้อนความต้องการจริงแรง
- ตลาดฟิวเจอร์สบาง ทำให้การเก็งกำไรเร่งแรงและผันผวนสูง
สัญญาซิลเวอร์ฟิวเจอร์สกลับมาทำกำไรแบบไดนามิกอีกครั้ง โดยพุ่งขึ้นอีก 6.5% ขึ้นเหนือระดับ 110 ดอลลาร์ แม้มีสัญญาณ “ธงแดง” ทางเทคนิคจากเมื่อวาน (inverted hammer) เหล่าโลหะมีค่าได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางการค้าที่กลับมารุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันความต้องการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากจีนยังช่วยหนุนให้ราคาทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
Source: xStation5
อะไรเป็นแรงขับเคลื่อน SILVER วันนี้?
- การกลับมาของภาษีของทรัมป์:
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์กลับมาใช้แนวทาง “แส้กับแครอท” โดยออกคำขู่ปรับภาษีใหม่ต่อคู่ค้าของสหรัฐฯ การทวีความรุนแรงของถ้อยแถลงทางการค้าเพิ่ม “risk premium” ทางภูมิรัฐศาสตร์ และทำให้เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์จริง เช่น โลหะมีค่า แทนสกุลเงินและพันธบัตร
- คำขู่ต่อแคนาดา:
- ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและแคนาดาฟื้นตัว ทำให้ทรัมป์ขู่จะเก็บภาษี 100% กับสินค้าจากแคนาดาทั้งหมด หากแคนาดาไม่สรุปข้อตกลงการค้าฉบับเต็มกับจีน นายกรัฐมนตรีแคนาดา Mark Carney มองว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นเพียงการ “ขู่” เพื่อยกเงื่อนไขในการเจรจา FTA ระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดา
- การขึ้นภาษีกับเกาหลีใต้:
- นอกจากแคนาดาแล้ว เกาหลีใต้ก็อยู่ในเป้าของทรัมป์ด้วย เนื่องจากสภานิติบัญญัติยังไม่ให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าที่ลงนามกับสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว “ความล่าช้าทางกฎหมาย” ทำให้ทรัมป์ประกาศปรับภาษีตอบโต้ทั้งหมด (รวมถึงรถยนต์ ไม้ และยา) จาก 15% เป็น 25% แม้ว่าตลาดหุ้นเกาหลีจะยังคงปรับขึ้นได้ เพราะคาดว่าจะให้สัตยาบันในเดือนกุมภาพันธ์
- ราคาที่จีนพุ่งแรง:
- สัญญาเงินในจีนพุ่งทะลุ 125 ดอลลาร์ในวันนี้ แตกต่างจากราคาในสหรัฐฯ ที่อยู่ราว 112 ดอลลาร์ ความต่างของพรีเมียมราคาที่เซี่ยงไฮ้เมื่อเทียบกับคอมเม็กซ์สะท้อนความตึงตัวของอุปทานทั่วโลก และยืนยันว่า “ความต้องการจริง” ในจีนเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักที่ขับเคลื่อนแนวโน้มนี้ โดยข้อมูลการส่งออกของจีนชี้ว่า การส่งออกโลหะในปี 2025 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี
- การเก็งกำไรในตลาดที่บาง:
- ตลาดฟิวเจอร์สเงินมีสภาพคล่องต่ำกว่าทองมาก (มูลค่าซื้อขายรายวันในลอนดอนประมาณเล็กกว่าทอง 5 เท่า) ทำให้ตำแหน่งเก็งกำไรใหม่มีผลต่อราคาอย่างมาก นักลงทุนและเทรดเดอร์ที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือ hedge ในมุม macro ยิ่งทำให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นและเร่งให้เกิดการเบรกเอาต์ขึ้นอย่างรวดเร็ว
⏬ เงินต่ำกว่า $100 ทองคำทะลุ $5,000
BITCOIN: Kevin Warsh คือแรงกดดันสุดท้ายที่ทำให้ขาขึ้นพังหรือไม่? 🔨
ทองคำดิ่ง 5% 🚨 โลหะมีค่าปรับตัวลงเข้าสู่ช่วงปรับฐาน
สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม 2026