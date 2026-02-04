ตลาดเด่นรายวัน: SILVER 🥈

- นี่คือจุดสิ้นสุดของการปรับตัวลงหรือไม่❓
เงิน (SILVER) ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากแรงขายในสัปดาห์ที่แล้ว
ราคาปรับขึ้นราว 5% แตะ 89 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของทองคำ
โลหะยังคง ยืนเหนือแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ EMA50 ยืนยันการ ต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นบนกราฟรายวัน
ควรสังเกตว่า โซนนี้เคยเป็นจุดสำคัญที่กระตุ้นแรงซื้อหลายครั้ง
สามารถ รักษาแนวโน้มขาขึ้นได้ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา
ไส้ล่างของแท่งเทียนวันที่ 30 มกราคม และ 2 กุมภาพันธ์ ชี้ว่าแรงขายถูกดูดซับโดยผู้ซื้อ และช่วยดัน SILVER ขึ้นต่อ
แรงฟื้นตัวขับเคลื่อนโดย:
การเพิ่มตำแหน่งของ นักลงทุนรายย่อยและกองทุน
ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในตลาดโลก
แม้จะมี ความผันผวนสูงเนื่องจากความลึกของตลาดลดลง
ปัจจัยพื้นฐานของเงินยังแข็งแกร่ง
ความต้องการระยะยาวจาก ภาคโซลาร์ (photovoltaic)
การจัดหาที่จำกัด
สนับสนุนโอกาสการ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของราคา
อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า ผลตอบแทนสูงของ SILVER ในปัจจุบัน อาจทำให้นักลงทุนสถาบัน/hedging บางราย ลดการถือครองสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็นแรงกดดันให้เกิด การปรับฐานลงระยะสั้น
Source: xStation
