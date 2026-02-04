อ่านเพิ่มเติม
19:15 · 4 กุมภาพันธ์ 2026

ตลาดเด่นรายวัน: SILVER 🥈

ประเด็นหลัก
  •  นี่คือจุดสิ้นสุดของการปรับตัวลงหรือไม่❓

เงิน (SILVER) ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากแรงขายในสัปดาห์ที่แล้ว

  • ราคาปรับขึ้นราว 5% แตะ 89 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของทองคำ

  • โลหะยังคง ยืนเหนือแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ EMA50 ยืนยันการ ต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นบนกราฟรายวัน

ควรสังเกตว่า โซนนี้เคยเป็นจุดสำคัญที่กระตุ้นแรงซื้อหลายครั้ง

  • สามารถ รักษาแนวโน้มขาขึ้นได้ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา

  • ไส้ล่างของแท่งเทียนวันที่ 30 มกราคม และ 2 กุมภาพันธ์ ชี้ว่าแรงขายถูกดูดซับโดยผู้ซื้อ และช่วยดัน SILVER ขึ้นต่อ

แรงฟื้นตัวขับเคลื่อนโดย:

  • การเพิ่มตำแหน่งของ นักลงทุนรายย่อยและกองทุน

  • ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในตลาดโลก

  • แม้จะมี ความผันผวนสูงเนื่องจากความลึกของตลาดลดลง

ปัจจัยพื้นฐานของเงินยังแข็งแกร่ง

  • ความต้องการระยะยาวจาก ภาคโซลาร์ (photovoltaic)

  • การจัดหาที่จำกัด

  • สนับสนุนโอกาสการ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของราคา

อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า ผลตอบแทนสูงของ SILVER ในปัจจุบัน อาจทำให้นักลงทุนสถาบัน/hedging บางราย ลดการถือครองสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็นแรงกดดันให้เกิด การปรับฐานลงระยะสั้น

 

Source: xStation

