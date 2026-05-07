Silver สงครามยังเป็นตัวแปร แต่จังหวะที่ได้เปรียบคือรอย่อกลับ DZ 4H
ที่มา: xStation
- Silver หรือ XAG/USD ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้บริเวณ 77.84 หลังตลาดตอบรับความหวังว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจเริ่มผ่อนคลายลง หากการเจรจามีความคืบหน้า ตลาดจะเริ่มลดความกังวลเรื่อง supply shock ในฝั่งพลังงาน โดยเฉพาะความเสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันมีโอกาสลดลง และทำให้ Bond Yield กับ US Dollar อ่อนแรงลงได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนโลหะเงิน
- แต่ประเด็นสำคัญคือ สงครามยังไม่ได้จบจริง ความเสี่ยงในตะวันออกกลางยังเป็นตัวแปรที่ตลาดต้องจับตา เพราะหากการเจรจาล้มเหลว หรือสถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ราคาน้ำมันอาจดีดตัวขึ้นทันที จากความกังวลเรื่องเส้นทางขนส่งพลังงานและ supply ที่อาจถูกรบกวน เมื่อราคาน้ำมันขึ้น เงินเฟ้อก็มีโอกาสกลับมากดดันตลาด และอาจทำให้ Fed ลดดอกเบี้ยได้ยากขึ้น
- ดังนั้น Silver จึงกำลังถูกดึงด้วย 2 แรงพร้อมกัน ด้านหนึ่งคือแรงหนุนจากความหวังดีลสหรัฐฯ–อิหร่าน ที่ช่วยลดแรงกดดันจากดอลลาร์และ Bond Yield แต่อีกด้านหนึ่งคือความเสี่ยงสงครามที่ยังพร้อมกลับมากดดัน sentiment ได้ตลอด ทำให้การเคลื่อนไหวของ Silver ช่วงนี้อาจไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรง แต่มีโอกาสแกว่งแรงตามข่าวและ liquidity
- สิ่งที่น่าสนใจคือ การขึ้นของ Silver รอบนี้ไม่ได้มาจากมุมสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว เพราะ Silver มีความเป็นสินทรัพย์อุตสาหกรรมสูงกว่าทองคำ โดยเฉพาะในกลุ่มโซลาร์เซลล์ อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานสะอาด ดังนั้นเมื่อ sentiment ตลาดดีขึ้น Silver จึงสามารถได้แรงหนุนทั้งจากฝั่งโลหะมีค่า และฝั่งความคาดหวังการเติบโตของอุตสาหกรรม
- อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับมาดูโครงสร้างราคาในกรอบ 4H จะเห็นว่าราคากำลังขึ้นมาชนบริเวณสำคัญแถว 77.84 ซึ่งเป็นโซนที่ต้องระวัง เพราะราคาเริ่มเข้าสู่พื้นที่ด้านบนของโครงสร้าง และใกล้บริเวณที่สามารถเกิดแรงขายทำกำไรหรือแรง reject ได้ง่าย ภาพนี้จึงยังไม่ใช่จุดที่เหมาะกับการไล่ buy แต่เป็นจุดที่ควรรอดูว่าราคาจะพักตัวและสร้างโครงสร้างอย่างไรต่อ
มุมมองกราฟ 4H
จากภาพประกอบ Silver ขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ 77.84 และมีโอกาสที่จะเกิดการพักตัวลงมาก่อน หากราคายังไม่สามารถยืนเหนือโซนนี้ได้อย่างแข็งแรง ภาพที่น่าสนใจคือการรอให้ราคาย่อกลับลงมาเพื่อสร้าง swing liquidity ระหว่างทาง ก่อนจะมีการกวาด liquidity และค่อยหา confirm เข้าเทรดในโซนที่ได้เปรียบกว่า
โซนที่ต้องจับตาคือ demand zone 4H บริเวณ 73.204 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราคาเคยมีแรงตอบสนอง และเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดแรงซื้อกลับได้ หากราคาย่อลงมาแตะโซนนี้แบบมีโครงสร้าง ไม่ใช่ลงแรงแบบเสียทรง
แผนการเทรดจากโครงสร้างราคา
ในมุมโครงสร้าง เราไม่ควรตีความว่า “ข่าวดีลมาแล้วต้อง buy ทันที” เพราะตลาดอาจใช้ข่าวเป็นตัวพาราคาไปกวาด liquidity ก่อนเลือกทางจริง โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีความเสี่ยงสงครามค้างอยู่ ราคาสามารถ spike ได้ทั้งสองฝั่งจาก headline ระยะสั้น
แผนที่ได้เปรียบกว่าคือรอให้ราคาย่อกลับมา สร้าง liquidity กวาด liquidity และหา confirm เข้าเทรดที่ demand zone 4H บริเวณ 73.204 โดยใช้โครงสร้างราคาและ Stochastic เป็นตัวช่วยยืนยัน หากราคาเคารพโซนนี้และกลับมาทำโครงสร้างขึ้น ภาพ bullish ยังมีโอกาสไปต่อ แต่ถ้าหลุด 71.235 ต้องระวังว่าตลาดอาจพักฐานลึกกว่าที่คาด
สรุปมุมมอง
Silver ยังได้รับแรงหนุนจากความหวังดีลสหรัฐฯ–อิหร่าน ดอลลาร์ที่อ่อนลง และ Bond Yield ที่ลดแรงกดดัน แต่สงครามยังเป็นตัวแปรสำคัญ เพราะถ้าความตึงเครียดกลับมา น้ำมันอาจพุ่ง เงินเฟ้ออาจกลับมากดดัน และตลาดอาจแกว่งแรงขึ้นทันที
ในเชิงโครงสร้าง กรอบ 4H กำลังบอกว่าราคาอยู่ใกล้โซนต้านสำคัญบริเวณ 77.84 จึงยังไม่เหมาะกับการไล่ buy แผนที่น่าสนใจกว่าคือรอให้ราคาย่อกลับมา สร้าง liquidity กวาด liquidity และค่อย confirm ที่ DZ 4H บริเวณ 73.204 พร้อมดู Stochastic ประกอบ เพื่อให้จังหวะเข้าเทรดมี risk/reward ที่ดีกว่าเดิม.Zing Choosuwan
XTB Director Analyst - TH
References
FXStreet: Silver Price Forecast: XAG/USD rises to near $78.00 due to potential US-Iran agreement
https://www.fxstreet.com/news/silver-price-forecast-xag-usd-rises-to-near-7800-due-to-potential-us-iran-agreement-202605070236
Reuters: Gold gains as dollar weakens; investors focus on US-Iran peace deal prospects
https://www.reuters.com/world/india/gold-steady-markets-focus-potential-us-iran-peace-deal-2026-05-07/
Reuters: Stocks and bonds rally after Axios reports US-Iran closing in on deal
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/stocks-bonds-rally-after-axios-reports-us-iran-closing-deal-2026-05-06/
