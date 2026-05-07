16:03 · 7 พฤษภาคม 2026

Silver พุ่งขึ้น 3% 📈 โมเมนตัมขาขึ้นในตลาดโลหะมีค่ากลับมาแล้ว?

Silver ปรับตัวขึ้นกว่า 3% และกำลังเข้าใกล้ระดับ $80 ต่อออนซ์

นับจากจุดต่ำสุดบริเวณ $62 ต่อออนซ์ ราคาได้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 25% แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง และข้อมูลเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ เงิน (Silver) ยังสามารถทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA50 (เส้นสีส้ม) ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงเทคนิคที่สำคัญของโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น

เมื่อพิจารณา Silver ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (H1) จะเห็นรูปแบบกราฟลักษณะ “สามเหลี่ยม” (triangle formation) โดยภาพรวมของสถานการณ์พื้นฐานยังชี้ไปที่โอกาสการ “เบรกขึ้น” (upside breakout)

การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้อาจกำลังเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม โซน $80 ยังคงอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ เช่นเดียวกับบริเวณ $82–$83 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดล่าสุดของราคาในระยะสั้น

