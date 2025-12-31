อ่านเพิ่มเติม
09:20 · 31 ธันวาคม 2025

Silver พุ่ง 3% 📈 นักลงทุนเข้าซื้อหลังจากราคาปรับลดลง

SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

เงิน (Silver) ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากการปรับตัวลงครั้งใหญ่เมื่อวานนี้

ราคาปรับลดจากเกือบ $84 ต่อออนซ์ ลงมาอยู่ที่ประมาณ $70.5 ขณะนี้โลหะมีค่าซื้อขายอยู่ใกล้ $74 โดย RSI รายชั่วโมง ปรับขึ้นเหนือ 50 บ่งชี้ว่าความกดดันขายระยะสั้นอาจเริ่มลดลง ราคากำลังเคลื่อนไหวในกรอบ Fibonacci retracement 23.6% – 38.2% ของการปรับตัวขึ้นล่าสุด

  • หากราคากลับขึ้นเหนือ $75.6 อาจเปิดทางสู่ $78 ต่อออนซ์ ซึ่งเคยเกิดปฏิกิริยาราคาสำคัญ

  • เงินกำลังซื้อขายใกล้ EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม) ซึ่งอาจสร้างความผันผวนรอบระดับนี้ได้ทั้งขึ้นและลง

  • ในด้านลบ หากราคาต่ำกว่า $73 อาจสัญญาณถึงความพยายามทดสอบพื้นที่ $70 อีกครั้ง

Source: xStation5

