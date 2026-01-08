อ่านเพิ่มเติม
08:40 · 8 มกราคม 2026

ราคาทองคำเงิน (Silver) ปรับตัวลดลง 3% หลังพยายามขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📉 สัญญาณ Double Top หรือไม่?

SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

SILVER (กรอบเวลา H1)

ราคาทองคำเงินช่วงต้นปีเริ่มต้นคลื่นขาขึ้นใหม่อย่างแข็งแกร่ง ดันราคาจากราว $70 ขึ้นไปใกล้ $82 เข้าใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2025 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เมื่อวานราคาปรับตัวลง ประมาณ 5% จากจุดสูงสุดท้องถิ่นลงมาที่ $78 และยังพยายามรักษาโมเมนตัมเหนือค่า EMA50 (เส้นสีส้ม)

  • RSI ปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า 45

  • MACD แสดงสัญญาณ crossover ที่อาจเป็นขาลง

ข้อมูล CoT (Commitment of Traders) และตลาด:

  • Open interest ณ วันที่ 30 ธันวาคม อยู่ที่ 157,391 สัญญา แสดงว่าตลาดมีความเคลื่อนไหวสูงแต่ยังไม่ร้อนเกินไป

  • Managed Money (นักเก็งกำไรรายใหญ่): ถือสัญญาซื้อ (Long) 29,100 สัญญา และสัญญาขาย (Short) 15,092 สัญญา ทำให้สถานะสุทธิเป็น Long ราว +14,000 สัญญา

    • สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม กองทุนลดสัญญา Long ลง 5,926 สัญญา พร้อมกับเพิ่ม Short 1,674 สัญญา

  • Commercials (ผู้ผลิต/ผู้ค้า/ผู้แปรรูป/ผู้ใช้): ถือ Long เพียง 4,680 สัญญา และ Short 30,754 สัญญา ทำให้สถานะสุทธิเป็น Short ประมาณ 26,000 สัญญา

    • ในสัปดาห์ที่ผ่านมา Commercials ลด Long 1,153 สัญญา และเพิ่ม Short 692 สัญญา ขายเมื่อราคาปรับขึ้น

ข้อสังเกต:

  • ความแตกต่างระหว่าง Managed Money และ Commercials ชัดเจน: กองทุนยังคง net long คาดราคาขึ้น ในขณะที่ผู้ผลิต/ผู้ค้าส่วนใหญ่เน้น short

  • โครงสร้างเช่นนี้มักพบในช่วงปลายคลื่นขาขึ้นมากกว่าตอนต้นคลื่น

  • รายงาน CoT ชี้ว่าตลาดยังมีโอกาสขึ้นต่อ แต่ความเสี่ยงเริ่มเอียงไปทาง Commercials ทำให้ตลาดเสี่ยงต่อการปรับฐานหรือการย่อตัวยาว

  • การกระจุกตัวของ short สูง: 4 เทรดเดอร์รายใหญ่ควบคุม 28.4% ของ open interest ฝั่ง short

แนวทางทางเทคนิค:

  • กราฟเงินมีสัญญาณ Double Top ขาลง บริเวณ >$80 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ

  • แนวรับสำคัญอยู่ใกล้ EMA200 ในกราฟชั่วโมง ประมาณ $76 ต่อออนซ์

สรุป: ตลาดยังมีโอกาสปรับขึ้น แต่แรงขายจาก Commercials สูงและสัญญาณ Double Top ทำให้ควรระวังการปรับฐานหรือการย่อตัวระยะสั้น


Source: xStation5

9 มกราคม 2026, 17:06

