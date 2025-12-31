อ่านเพิ่มเติม
15:32 · 31 ธันวาคม 2025

ตลาดรายวัน: silver (31.12.2025)

SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

🌟 ราคาทองคำเงิน (Silver) ลดลงอีกครั้ง หลังจากฟื้นตัวชั่วคราวเมื่อวานนี้ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 72.130 USD ลดลง 5.30% กำลังทดสอบทั้ง Fibonacci retracement 23.6% ของแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด และ 50-period SMA บน H4

การปรับตัวลงเป็นการต่อเนื่องจากการขายเมื่อวันจันทร์ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มหลักประกัน (margin requirement) — การปรับเพิ่ม maintenance margin ของ COMEX ทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วสูงสุดถึง 15% จากจุดสูงสุดถึงต่ำสุด

แม้ความผันผวนจะสูง แต่ ตำแหน่งเก็งกำไรยังค่อนข้างจำกัด ในขณะที่ อุปสงค์และอุปทานยังแสดงความไม่ยืดหยุ่นสูง

  • อุปสงค์เชิงโครงสร้าง จาก โซลาร์เซลล์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงแข็งแกร่ง

  • การประเมินชี้ว่า การทำลายอุปสงค์อย่างมีนัยสำคัญในภาคพลังงานแสงอาทิตย์ จะเกิดขึ้นได้ที่ ราคาสูงกว่า ~130 USD/oz

  • ด้านอุปทาน การเติบโตในการผลิตมีข้อจำกัด เนื่องจากเงินส่วนใหญ่เป็น ผลพลอยได้จากการขุดโลหะอื่น และการ รีไซเคิลเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

จากมุมมองตลาดโดยรวม ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวยังสนับสนุนราคา อย่างไรก็ตาม คลื่นขาขึ้นล่าสุดชันมาก จึงเปิดโอกาสให้เกิด การปรับฐานระยะสั้นลึกขึ้น พร้อมกับ การทดสอบระดับเทคนิคสำคัญอีกครั้ง

  • การตัดสินใจของ จีนในการควบคุมการส่งออก — ทำให้เงินกลายเป็น commodities กลยุทธ์ — เพิ่มความสนใจในตลาด physical และช่วยหนุนราคาขาขึ้นก่อนหน้า โดยผู้ซื้อในเอเชียยอมจ่าย premium สูงกว่าราคาสปอต

  • ที่ระดับปัจจุบันใกล้ แนวรับสำคัญ การฟื้นตัวของ momentum ขาขึ้นต้องการ ราคาปิดรายวันเหนือ Fibonacci 23.6%

  • หากไม่สามารถรักษาพื้นที่นี้ไว้ — โดยเฉพาะเมื่อ ทดสอบ 50-SMA บน H4 — อาจเป็นสัญญาณ การกลับตัวของแนวโน้มระยะสั้น

 

