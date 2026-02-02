อ่านเพิ่มเติม
08:24 · 2 กุมภาพันธ์ 2026

ฟองสบู่โลหะมีค่าระเบิดแล้วหรือ ❓ SILVER ดิ่งกว่า 33% ในวันเดียว 🚨

ทองคำและเงินเผชิญ แรงขายรุนแรงสุดในประวัติศาสตร์การซื้อขายสมัยใหม่ โดยทองคำร่วงกว่า 12% ปิดที่ $4,716/oz ส่วนเงินยิ่งหนักกว่าดิ่งถึง 34 ปิดที่ $76.5/oz ซึ่งเป็นการปรับตัวรายวันที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์นี้ แม้จะเกินช่วงวิกฤติ Hunt brothers ในปี 1980 ตลาดสูญเสียมูลค่ากว่า $10 ล้านล้านใน 24 ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นว่า ฟองสบู่เก็งกำไรที่เกิดจากตลาดกระทิงหลายเดือนที่ผ่านมาได้แตกแล้ว โดยมีปัจจัยเร่งจากความกลัวเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางการเมือง และการซื้อขนาดใหญ่ของธนาคารกลาง

แม้ราคาจะปรับตัวลงแรง ระดับปัจจุบันยังสูงเกินประวัติศาสตร์ – ทองคำ $4,716 ยังคงสูงอย่างเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์มองว่ามี แนวรับทางเทคนิคที่ต่ำกว่า $4,000 ซึ่งนักลงทุนระยะยาวและ “strong hands” อาจเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรเมื่อราคาปรับตัวลง

ตลาดกำลังรอตัวเร่งสำคัญหลายอย่าง: การตัดสินใจของ Trump เกี่ยวกับอิหร่าน, คำตัดสินของศาลสูงสุดเกี่ยวกับภาษีศุลกากร, และคำพูดสาธารณะครั้งแรกของ Kevin Warsh ในฐานะประธาน Fed คนใหม่ ซึ่งอาจส่งสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินใหม่

Source: xStation

SILVER กำลังทดสอบแนวรับระยะยาวที่ทำเครื่องหมายด้วยค่า EMA 50 วัน

 

Source: xStation

