ตลาดเด่น - SILVER(

🥈 ราคาซิลเวอร์ฟื้นตัวกว่า 1% ขึ้นมายืนเหนือระดับ 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้อีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ
สิ่งที่น่าสนใจคือ ซิลเวอร์ได้ถูก บรรจุอย่างเป็นทางการใน “บัญชีรายชื่อแร่ธาตุสำคัญปี 2025” ของสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐฯ (U.S. Geological Survey – USGS) ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการ ปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลหะทั่วโลกในระยะยาว
การจัดประเภทใหม่นี้อาจนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของสหรัฐฯ หรือการออกมาตรการภาษีนำเข้าใหม่ ส่งผลให้ ธนาคารโลหะมีค่า (bullion banks) ระมัดระวังมากขึ้นในการปล่อยสินค้าคงคลังท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเดือนที่แล้ว ราคาซิลเวอร์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 54.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากภาวะอุปทานตึงตัว ขณะที่ความต้องการอุตสาหกรรมและการเก็งกำไรจากนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นในตลาดสปอตที่มีสภาพคล่องต่ำ
Daniel Ghali นักกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์อาวุโสจาก TD Securities ให้ความเห็นว่า แม้อุปทานเริ่มผ่อนคลายลงบ้าง แต่ตลาดยังคงมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานระยะสั้น
ข้อมูลจาก London Bullion Market Association (LBMA) ระบุว่า ปริมาณเงินสำรองซิลเวอร์ในคลังลอนดอนเพิ่มขึ้นแตะ 198 ล้านออนซ์ หรือเพิ่มขึ้นกว่า 111 ล้านออนซ์ภายในสองสัปดาห์ หลังราคาพุ่งแรงครั้งล่าสุด โดยแหล่งซัพพลายส่วนใหญ่มาจาก การรีไซเคิลและการเก็บสำรองส่วนตัว ไม่ได้มาจากตลาดแลกเปลี่ยนหรือกองทุน ETF
อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจเผชิญแรงกดดันรอบใหม่หาก สต็อกในเซี่ยงไฮ้และนิวยอร์กลดลงต่อเนื่อง หรือหากมี ข้อจำกัดการส่งออกและมาตรการภาษีใหม่ ที่รบกวนการค้าระหว่างประเทศของโลหะ
การที่ซิลเวอร์ถูกเพิ่มเข้าในบัญชี “แร่ธาตุสำคัญของสหรัฐฯ” ถือเป็น จุดเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว ของตลาดโลหะมีค่า
📈 แนวโน้มราคาซิลเวอร์ (กราฟรายวัน D1)
ราคาซิลเวอร์กำลังฟื้นตัวจากการปรับฐานก่อนหน้า และยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50, เส้นสีส้ม) บริเวณ 47.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งกลายเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น
ส่วนแนวต้านหลักอยู่ที่บริเวณ 52.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นจุดที่เริ่มเกิดแรงขายรอบใหญ่ครั้งล่าสุด
Source: xStation5