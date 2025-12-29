⏬Silver การปรับฐานชั่วคราว หรือ ฟองสบู่แตก?

- เงินพุ่งแรงต่อเนื่อง – ปรับตัวลงหลัง COMEX ปรับขึ้นมาร์จิ้น
- ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เงิน (Silver) ปรับตัวขึ้นอย่างมหาศาล พุ่งกว่า 30% ในเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นมากกว่า 160% ตั้งแต่ต้นปี
- ในช่วงการซื้อขายวันศุกร์ ขณะที่ตลาดหลักส่วนใหญ่ทั่วโลกปิดทำการ ราคาที่ COMEX แตะระดับ ใกล้สูงสุดเกือบ $84 ต่อออนซ์
- ขณะนี้เกิดการ ปรับฐานลงสู่ ~$75 ต่อออนซ์ โดยแรงกดดันมาจาก การปรับขึ้นมาร์จิ้นอย่างเข้มงวดของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์หลัก
ตลาด เงิน (Silver) ถูกกำหนดโดย ภาวะขาดดุลเชิงโครงสร้างเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากความต้องการที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การบริโภคที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะจาก ภาคโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic) พบกับอุปทานที่ตอบสนองได้จำกัด เนื่องจากเงินยังคงถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงหลายปี และปริมาณรีไซเคิลเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ปัจจัยสำคัญอีกประการคือ เงินส่วนใหญ่ผลิตเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมืองทอง ทองแดง สังกะสี และตะกั่ว นอกจากนี้ การเริ่มโครงการเหมืองใหม่มักต้องใช้เวลานานกว่า 10 ปี และต้องลงทุนมหาศาล ทำให้อุปทานโลกแทบไม่เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 15 ปีที่ผ่านมา
ขาดดุลต่อเนื่อง: สิ่งที่เปลี่ยนไปในตลาดเงิน
การไหลเข้าของนักลงทุนไปยัง สินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven) ร่วมกับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ผลักดันให้ โลหะมีค่า ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาที่เพิ่มขึ้นดึงดูดกลุ่มนักลงทุนวงกว้าง รวมถึงนักลงทุนรายย่อย
ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา การเข้าถึงเงินทางกายภาพในตลาดเอเชียตึงตัว พร้อมกันนั้น การไหลเข้าของเงินทุนใน ETF เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเข้าร่วมของนักลงทุนสถาบันมากขึ้น และเงินทุนเก็งกำไรเริ่มเน้นไปที่ อนุพันธ์ ETF มากกว่าสัญญาฟิวเจอร์สโดยตรง
ความต้องการ ETF ที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้เกิด แรงกดดันทางกายภาพจริง (physical squeeze) เนื่องจากอุปสงค์อุตสาหกรรมยังคงแข็งแกร่ง ราคาจึงเกิด การปรับราคาอย่างรุนแรง แม้เงินทุนใน ETF จะสร้างความผันผวนสูง แต่ตัวกระตุ้นโดยตรงของการปรับฐานในวันนี้ดูเหมือนมาจาก การแทรกแซงด้านกฎระเบียบในตลาดฟิวเจอร์ส
The value of silver held in ETFs has approached $70bn. This is more than double the peaks seen in 2011 and 2020. However, the physical volume of metal held by these funds remains below historic highs. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
การแทรกแซงด้านกฎระเบียบ: เหมือนช่วงปี 2011 และ 1980?
ความร้อนแรงของราคาล่าสุดทำให้ COMEX ปรับขึ้น มาร์จิ้นสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สเงิน
-
การปรับครั้งแรก +10% เกิดขึ้นเมื่อ 12 ธันวาคม
-
การปรับเข้มข้นครั้งต่อมา +25% มีผลตั้งแต่ 26 ธันวาคม (และเริ่มใช้วันนี้ 29 ธันวาคม) ทำให้มาร์จิ้นต่อสัญญาเพิ่มจาก $20,000 → $25,000
CME Group อธิบายว่าการปรับขึ้นเพื่อให้มาร์จิ้นสอดคล้องกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงของคู่สัญญา
แม้มาร์จิ้นสูงขึ้นจะจำกัดการเก็งกำไร แต่ ไม่เปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานทางกายภาพ ของตลาด แม้จะลดสภาพคล่องในตลาดฟิวเจอร์ส ขณะเดียวกัน นักลงทุนเริ่มเลือก การส่งมอบทางกายภาพเมื่อครบกำหนดสัญญา ซึ่งดึงสต็อกจากตลาดคล้ายเหตุการณ์ใน ทศวรรษ 1980
บทเรียนจากอดีต:
-
2011: เงินแตะ ~$50 ต่อออนซ์ เทียบเท่าสถิติยุค 1980 ขึ้นแรงจากดอกเบี้ยต่ำ, QE ของ Fed, และความต้องการลงทุนสูง การปรับราคารวดเร็วทำให้เกิดการปรับมาร์จิ้นหลายครั้ง และต้นทุนการถือครองเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ทำให้นักลงทุนออกจากตลาดและเริ่มตลาดหมียาวนานจนถึงปี 2020
-
1980: COMEX แทรกแซงเพื่อหยุดการเก็งกำไรโดย Hunt brothers ในยุคนั้นการถือทองคำโดยบุคคลทั่วไปผิดกฎหมาย ทำให้เงินกลายเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ COMEX ไม่เพียงแต่ปรับมาร์จิ้น แต่ยังจำกัดจำนวนตำแหน่งที่นักลงทุนแต่ละคนถือ
แม้สถานการณ์ปัจจุบันคล้ายอดีต แต่ตลาดปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจากภาวะขาดดุลเชิงโครงสร้าง และแรงสนับสนุนทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่
ข้อจำกัดการส่งออกของจีน
แม้เม็กซิโกยังคงเป็นผู้ผลิตหลัก แต่จีนถือเป็น ศูนย์กลางเงินสำคัญที่สุดในโลก ปัจจุบันจีนเป็นผู้ผลิตเงินอันดับสองของโลก แซงหน้าปีรู, ชิลี และโปแลนด์
การผลิตเงินโลกและปริมาณสำรองที่ประเมินโดย USGS
เนื่องจากจีนมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะ ผู้กลั่นและผู้ส่งออกเงิน การประกาศ จำกัดการส่งออก จึงเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาพุ่งขึ้น
-
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2026 ผู้ส่งออกจะต้องมี ใบอนุญาตพิเศษจากกระทรวงพาณิชย์จีน
-
นอกจากนี้ ผู้ส่งออกต้องแสดง กำลังการผลิตปีละอย่างน้อย 80 ล้านตัน และมี วงเงินเครดิตขั้นต่ำ $30 ล้าน
มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อ จำกัดการไหลออกของโลหะ
Elon Musk ระบุผ่าน X ว่าการตัดสินใจของจีนเป็นเรื่องน่ากังวล เนื่องจากเงินเป็นองค์ประกอบสำคัญใน กระบวนการอุตสาหกรรมหลายประเภท
นอกจากนี้ USGS ยังได้เพิ่ม เงินและทองแดง ลงในรายการ วัตถุดิบสำคัญของสหรัฐฯ ในปีนี้ด้วย
Premium ราคาสูงสุดที่ตลาดเซี่ยงไฮ้พุ่งแตะ $8 ต่อออนซ์
ราคาพรีเมียมที่ Shanghai Gold Exchange ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงแตะ $8 ต่อออนซ์ ซึ่งสูงเกินระดับปกติ ประวัติศาสตร์ชี้ว่า ระดับ $4–$5 มักเป็นสัญญาณว่าตลาดอยู่ในภาวะ overbought (ซื้อเกิน)
ยังมีโอกาสขาขึ้นอีกไหม?
อัตราส่วนทองต่อเงิน (Gold-to-Silver Ratio) ยังคงเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินมูลค่าเงิน
-
ตลอดปีนี้ อัตราส่วนเคยอยู่ใกล้ 100
-
ปัจจุบันกำลังเข้าใกล้ ค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 53
แม้จุดสูงสุดในอดีตปี 1980 และ 2011 อัตราส่วนลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก แต่ อัตราการลดลงปัจจุบัน ทำให้เกิดคำถามว่าอัตราส่วนจะลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยได้อีกมากแค่ไหนในระยะสั้น
หากอัตราส่วนกลับไปยัง 35–40 เหมือนปี 2011 และราคาทองอยู่ที่ $4,500 จะสอดคล้องกับมูลค่าเงินที่ $112–$128 ต่อออนซ์
The gold-to-silver ratio approaches its long-term average of 53. Source: Bloomberg Finance LP
แนวโน้มระยะสั้นและความเสี่ยงการปรับฐานของเงิน (Silver)
ค่า Moving Averages ชี้ว่าแรงซื้อระยะสั้นอาจใกล้ หมดแรง (short-term exhaustion) แม้ว่าราคายังไม่ถึงระดับ overbought เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 1 ปีและ 5 ปี
-
สำหรับค่าเฉลี่ย 1 ปี การเบี่ยงเบนสุดขีดจะอยู่ที่ 4–5 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
-
สำหรับค่าเฉลี่ย 5 ปี การเบี่ยงเบนสุดขีดจะอยู่ราว 7.5
อย่างไรก็ตาม ในมุมมองระยะยาว ราคาปัจจุบัน ถือว่าสูงกว่าช่วงปี 2011
ความเสี่ยงการปรับฐานเพิ่มเติม
การปรับฐานลึกอาจเกิดขึ้น หากพบปัจจัยเหล่านี้:
-
Open interest ลดลง หลังจากการปรับขึ้นมาร์จิ้น
-
เงินทุนไหลออกจาก ETF
-
ความเชื่อมั่นตลาดโดยรวมอ่อนตัว
จากประวัติศาสตร์ การปรับฐานของเงินมัก ยาวนาน ยกเว้นปี 1980 ที่ราคาลดเกือบ 80% ในเวลาอันสั้น
-
หากใช้ค่าเฉลี่ยการปรับฐานในอดีตราว 60% ราคาจะลงไปอยู่ประมาณ $35 ต่อออนซ์
A 60% price retracement would imply a level of approximately $35 per ounce. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Technical Outlook
The metal is trading down nearly 4% today, though intraday volatility saw steeper declines. From today's peak, the retracement totals nearly 10%. The market is currently testing the 23.6% Fibonacci retracement of the latest bullish leg. To maintain the current upward momentum, the price should ideally hold above $60 per ounce, with critical short-term support established at $65.
