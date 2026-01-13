SILVER พุ่งแรง: ⏫

🇨🇳 พรีเมียมในจีนพุ่งอีกครั้ง
ราคาซิลเวอร์ในจีนยังคงสูงกว่าตลาดโลกอย่างชัดเจน สะท้อน ความต้องการจริงจากจีนที่แข็งแกร่ง
ความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ COMEX Open Interest ที่อาจลดลงจากการปรับพอร์ตดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ยังไม่เกิดขึ้น
📊 อัตราทองคำต่อเงิน (Gold-to-Silver Ratio):
ปัจจุบันใกล้ ค่าเฉลี่ยประวัติศาสตร์ประมาณ 50–53 จุด
แม้อัตรานี้เคยต่ำกว่าในช่วงตลาดขาขึ้นของโลหะมีค่า แต่ แรงดึงสู่ค่าเฉลี่ยยังเป็นแรงสำคัญ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ปีของอัตรานี้อยู่เหนือ 80 จุด ซึ่งสูงกว่าค่า ณ ปัจจุบันที่ 54 จุด อย่างมาก
Technical Outlook
📈 ซิลเวอร์พุ่งเหนือ $80 อย่างชัดเจน
ราคาซิลเวอร์วันนี้ ทะลุเหนือระดับ $80 อย่างเด็ดขาด
ทำลายทั้ง จุดสูงสุดต้นเดือนมกราคม และ ระดับสูงสุดตลอดกาลของเดือนธันวาคม
ตลาดกำลัง ทดสอบโซน $85
🛡️ แนวรับ:
อยู่ที่ $84
การเคลื่อนไหวของแท่งเทียน 2 แท่งล่าสุดแสดงให้เห็น แรงซื้อทันที
