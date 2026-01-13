อ่านเพิ่มเติม
08:00 · 13 มกราคม 2026

SILVER พุ่งแรง: ⏫

-
-
🇨🇳 พรีเมียมในจีนพุ่งอีกครั้ง

  • ราคาซิลเวอร์ในจีนยังคงสูงกว่าตลาดโลกอย่างชัดเจน สะท้อน ความต้องการจริงจากจีนที่แข็งแกร่ง

  • ความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ COMEX Open Interest ที่อาจลดลงจากการปรับพอร์ตดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ยังไม่เกิดขึ้น

📊 อัตราทองคำต่อเงิน (Gold-to-Silver Ratio):

  • ปัจจุบันใกล้ ค่าเฉลี่ยประวัติศาสตร์ประมาณ 50–53 จุด

  • แม้อัตรานี้เคยต่ำกว่าในช่วงตลาดขาขึ้นของโลหะมีค่า แต่ แรงดึงสู่ค่าเฉลี่ยยังเป็นแรงสำคัญ

  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ปีของอัตรานี้อยู่เหนือ 80 จุด ซึ่งสูงกว่าค่า ณ ปัจจุบันที่ 54 จุด อย่างมาก

Technical Outlook

 

📈 ซิลเวอร์พุ่งเหนือ $80 อย่างชัดเจน

  • ราคาซิลเวอร์วันนี้ ทะลุเหนือระดับ $80 อย่างเด็ดขาด

  • ทำลายทั้ง จุดสูงสุดต้นเดือนมกราคม และ ระดับสูงสุดตลอดกาลของเดือนธันวาคม

  • ตลาดกำลัง ทดสอบโซน $85

🛡️ แนวรับ:

  • อยู่ที่ $84

  • การเคลื่อนไหวของแท่งเทียน 2 แท่งล่าสุดแสดงให้เห็น แรงซื้อทันที

12 มกราคม 2026, 22:02

