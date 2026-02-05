📉 Silver ตก! ราคาหลุด 80 ดอลลาร์ ⏬

- 🔻 การเทขายหนักในตลาดโลหะมีค่า
ดิ่งกว่า 10% หลุด 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
-
การปรับตัวลงครั้งนี้เป็น การแก้ไขรุนแรง หลังจากการวิ่งทำสถิติสูงสุดในปี 2025
-
การลดลงไม่ใช่สัญญาณว่า อุปสงค์–อุปทานเสียสมดุล แต่เกิดจาก การขายบังคับของตำแหน่งเก็งกำไรที่ใช้เลเวอเรจสูง และถูกเร่งด้วย ความต้องการมาร์จิ้นที่สูงขึ้น รวมถึง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
สาเหตุทันทีของแรงขาย
-
ตลาดตอบสนองต่อ การตัดสินใจของ CME ทำให้ผู้เก็งกำไรระยะสั้นที่ถือ Long จากจุดสูงสุดกว่า 120 ดอลลาร์ ถูกกดดันหนัก
-
การหลุด 80 ดอลลาร์ในวันนี้ พร้อมกับการดีดตัวเล็ก ๆ หลังแรงขายแรก เป็น รูปแบบคลาสสิกของการทำกำไรและลดเลเวอเรจเกินขนาด
ปัจจัยมหภาค (Macro) สนับสนุนแรงกดดัน
-
การแต่งตั้งประธาน Fed คนใหม่ ลดแรงดึงดูดของโลหะมีค่า และทำให้ดอลลาร์แข็งค่า
-
ส่วนหนึ่งของกำไร Silver ก่อนหน้านี้ (+200% y/y ใน 2025) เกิดจาก ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยอย่างรุนแรง
-
การปรับคาดการณ์นี้ทำให้เกิด การหมุนเงินเข้าสู่หุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่ทำผลประกอบการแข็งแกร่ง
แนวโน้มตลาด
-
หลังการปรับตัวลงรุนแรง ตลาดเงินยัง มีความผันผวนสูง
-
ในสัปดาห์–เดือนข้างหน้า คาดว่าจะเกิด ความผันผวนสุดขีด และอาจมีทั้ง การปรับตัวลดลงต่อเนื่องหรือดีดตัวแรง ได้ทุกเมื่อ
Source: xStation5
