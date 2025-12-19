อ่านเพิ่มเติม
สงครามเย็นชิปโลก

เหตุการณ์ที่สามารถเปลี่ยน ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ความก้าวหน้าของจีนในการพัฒนา เทคโนโลยี EUV Lithography ของตนเอง ถือเป็นหนึ่งในนั้น แม้โครงการยังอยู่ในช่วง ทดสอบและต้นแบบ แต่ผลกระทบต่อโลกเทคโนโลยีเกินกว่ารอบตลาดและรายได้บริษัทในระยะสั้น

  • ความสำคัญของ EUV: เครื่อง EUV แต่ละเครื่องมีมูลค่าราว 250 ล้าน USD และจำเป็นสำหรับการผลิตชิประดับ <7 นาโนเมตร ใช้โดย Nvidia, AMD, TSMC, Intel, Samsung

  • โมโนโพลีของตะวันตก: การที่ตะวันตกครอบงำเทคโนโลยีนี้สร้าง “สงครามเย็นทางเทคโนโลยี” การที่จีนสามารถพัฒนา EUV ได้เองอาจเปลี่ยน ซัพพลายเชนโลก ลดการพึ่งพาตะวันตก และสนับสนุน AI, การทหาร และเศรษฐกิจโดยรวม

โครงการรัฐของจีน:

  • หลายปีที่ผ่านมา จีนดำเนิน โปรแกรมรัฐนำแบบครบวงจร เพื่อบรรลุความเป็นอิสระจากเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ตะวันตก

  • ครอบคลุมการสร้าง เครื่อง Lithography รุ่นใหม่, การพัฒนาความสามารถภายในประเทศใน เลนส์ความแม่นยำ, ซอฟต์แวร์ออกแบบ, วัสดุสำคัญ, และกระบวนการผลิต

  • ความมุ่งมั่นด้านการเงินและสถาบันสูง แสดงว่าไม่ใช่โครงการทดลอง แต่เป็น ส่วนสำคัญของกลยุทธ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ระยะยาว

ผลกระทบต่อเทคโนโลยีโลก:

  • จีนยังตามหลังผู้นำโลกอยู่หลายปี แต่สามารถสร้างความสามารถเพียงพอ ลดผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร ลดการพึ่งพาผู้ผลิตตะวันตก และสร้างข้อเสนอแข่งขันในตลาดที่สาม

  • บริษัทตะวันตกที่ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ ASML, TSMC, Nvidia, Intel, AMD, Apple, Samsung, Microsoft เนื่องจากตลาดจีนถูกจำกัด, ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น, และขาดแคลนชิ้นส่วน

  • บริษัทจีน เช่น SMIC, Huawei และผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ อาจได้ประโยชน์จาก การพึ่งพาตนเองที่มากขึ้น, การสนับสนุนรัฐ, และลดการพึ่งพาตะวันตก

ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์:

  • การแข่งขันเทคโนโลยีใกล้เคียงกับ ความขัดแย้งระบบระยะยาว การเข้าถึงชิปขั้นสูงกำหนด ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและการทหาร

  • อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงไม่ใช่แค่การสร้างนวัตกรรมเพื่อกำไร แต่เป็น เครื่องมือของนโยบายรัฐ

ข้อคิดสำหรับนักลงทุน:

  • ต้องปรับมุมมองจากแค่ ผลการดำเนินงานระยะสั้น มาสู่การพิจารณา ความทนทานต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

  • โครงการขนาดใหญ่ของจีนไม่จำเป็นต้องสำเร็จเต็มที่เพื่อมี อิทธิพลต่อมูลค่าบริษัทและกลยุทธ์ธุรกิจ

  • ในระยะยาว กระบวนการนี้อาจเป็น ความเสี่ยงที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดสำหรับนักลงทุน เมื่อถูกตลาดรับรู้เต็มที่

 

