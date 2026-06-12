⏳ วันแห่งประวัติศาสตร์! SpaceX เตรียม IPO

วันนี้ SpaceX เตรียมเริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการบน NASDAQ และถูกคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งใน IPO ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของปีนี้
ลูกค้า XTB สามารถลงทุนใน SPCX.US ได้ตั้งแต่วันแรก และติดตามการซื้อขายแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์ม XTB
ลงทุนด้วยค่าคอมมิชชั่น 0%*
เป็นหนึ่งในนักลงทุนกลุ่มแรกที่ถือครอง SpaceX 🔗
📌 หมายเหตุ:
- คาดว่าหุ้น SpaceX จะถูกเพิ่มเข้าสู่แพลตฟอร์ม XTB ภายใน 1–2 ชั่วโมงหลังตลาดสหรัฐฯ เปิด
- สามารถเริ่มลงทุนผ่านหุ้นเศษส่วน (fractional shares) ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 15 USD
- ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกเรียกเก็บค่าคอมฯ 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และ 0.5% อาจถูกเก็บสำหรับการแปลงสกุลเงิน
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🚀 วิเคราะห์ SpaceX ก่อนการ IPO