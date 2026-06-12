  
10:35 · 12 มิถุนายน 2026

⏳ วันแห่งประวัติศาสตร์! SpaceX เตรียม IPO

วันนี้ SpaceX เตรียมเริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการบน NASDAQ และถูกคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งใน IPO ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของปีนี้

ลูกค้า XTB สามารถลงทุนใน SPCX.US ได้ตั้งแต่วันแรก และติดตามการซื้อขายแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์ม XTB

ลงทุนด้วยค่าคอมมิชชั่น 0%*

เป็นหนึ่งในนักลงทุนกลุ่มแรกที่ถือครอง SpaceX 🔗

📌 หมายเหตุ:

  • คาดว่าหุ้น SpaceX จะถูกเพิ่มเข้าสู่แพลตฟอร์ม XTB ภายใน 1–2 ชั่วโมงหลังตลาดสหรัฐฯ เปิด
  • สามารถเริ่มลงทุนผ่านหุ้นเศษส่วน (fractional shares) ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 15 USD
  • ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกเรียกเก็บค่าคอมฯ 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และ 0.5% อาจถูกเก็บสำหรับการแปลงสกุลเงิน

 

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🚀 วิเคราะห์ SpaceX ก่อนการ IPO
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