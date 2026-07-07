SpaceX เปิดตัวใน Nasdaq 100 ขณะที่เงินปอนด์โดดเด่น

- เงินปอนด์ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง และความเสี่ยงทางการเมืองที่คลี่คลาย
- การโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอาจช่วยพยุงราคาน้ำมัน
- การเทขายดัชนี Kospi สะท้อนความกังวลต่อธีมการลงทุน AI ที่ยังคงอยู่
- การเข้าจดทะเบียนของ SK Hynix ใน Nasdaq เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของกระแส AI
- SpaceX เปิดตัวใน Nasdaq 100 จะช่วยจุดประกายความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นได้หรือไม่?
- ยุโรปกำลังกลายเป็นตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมในฐานะ "Anti-AI Trade"
- เงินปอนด์ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง และความเสี่ยงทางการเมืองที่คลี่คลาย
- การโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอาจช่วยพยุงราคาน้ำมัน
- การเทขายดัชนี Kospi สะท้อนความกังวลต่อธีมการลงทุน AI ที่ยังคงอยู่
- การเข้าจดทะเบียนของ SK Hynix ใน Nasdaq เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของกระแส AI
- SpaceX เปิดตัวใน Nasdaq 100 จะช่วยจุดประกายความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นได้หรือไม่?
- ยุโรปกำลังกลายเป็นตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมในฐานะ "Anti-AI Trade"
เงินปอนด์ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง และความเสี่ยงทางการเมืองที่คลี่คลาย
การฟื้นตัวของเงินปอนด์ส่งผลให้ GBP/USD ปรับตัวขึ้น 0.8% ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.34 ดอลลาร์เล็กน้อย หลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนช่วยลดแรงหนุนของดอลลาร์
อีกปัจจัยสำคัญคือการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (Gilt Yield) แม้อาจดูสวนทางกับความคาดหมาย แต่การที่ Bond Yield อายุ 2 ปีลดลงถึง 21 จุดเบสิสในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา กลับช่วยสนับสนุนทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจและฐานะการคลังของสหราชอาณาจักร
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ประกอบกับการลดลงของค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางการเมือง ก่อนที่ Andy Burnham จะมีโอกาสสูงในการก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไป ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินปอนด์
หาก Andy Burnham ขึ้นดำรงตำแหน่งและไม่ได้ดำเนินนโยบายเอนเอียงไปทางซ้ายอย่างที่หลายฝ่ายเคยกังวล ซึ่งปัจจุบันดูมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลง เงินปอนด์ก็อาจมีโอกาสแข็งค่าต่อไป ในเวลานี้สเตอร์ลิงยังคงทรงตัวแข็งแกร่ง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นยังคงปรับลดลง
การโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอาจช่วยพยุงราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังเกิดเหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อเช้าวันอังคาร
ก่อนเกิดเหตุ ปริมาณเรือที่ผ่านช่องแคบเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30-60 ลำต่อวัน ซึ่งช่วยกดดันให้ราคาน้ำมันปรับลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม หลังมีรายงานเหตุการณ์ล่าสุด ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น โดยน้ำมันดิบ Brent ซื้อขายต่ำกว่าระดับ 72.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพียงเล็กน้อย เพิ่มขึ้นราว 1.25%
แม้การปรับขึ้นจะยังไม่รุนแรง แต่ก็เป็นเครื่องเตือนว่าความเสี่ยงจากการโจมตีเพิ่มเติมยังคงมีอยู่ และอาจจำกัดการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน โดยระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญของ Brent ในระยะนี้
การเทขาย Kospi สะท้อนความกังวลต่อธีม AI ที่ยังไม่จางหาย
แม้หุ้นสหรัฐจะเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างแข็งแกร่ง แต่บรรยากาศดังกล่าวไม่ได้ส่งต่อมายังตลาดเอเชีย โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้และ Nikkei ของญี่ปุ่นต่างเผชิญแรงขายหนัก
Kospi ปิดลดลงเกือบ 5% นำโดย Samsung ที่ร่วง 6.9% และ SK Hynix ที่ลดลง 6% แม้ Samsung จะรายงานกำไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นถึง 19 เท่า ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่แข็งแกร่งกลับยิ่งกระตุ้นความกังวลของนักลงทุนว่า การเติบโตของยอดขายชิป AI อาจไม่สามารถรักษาระดับได้ในระยะยาว
แม้ปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมชิปยังแข็งแกร่ง แต่แรงขายทำกำไรได้ชะลอโมเมนตัมของตลาด และเพิ่มความผันผวนทั้งในเอเชียและสหรัฐ
นักลงทุนรายย่อยยังถือครองสถานะขนาดใหญ่ใน Kospi และหลายส่วนมีการใช้ Leverage ดังนั้นตลาดจะจับตาว่าจะมีแรงซื้อเมื่อราคาปรับฐานหรือไม่ในช่วงหลายวันข้างหน้า
ข้อมูลล่าสุดชี้ว่ามูลค่าการกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นของนักลงทุนรายย่อยลดลงเพียงเล็กน้อย เหลือ 29.8 ล้านล้านวอน ซึ่งสะท้อนว่าอุปสงค์ยังไม่ได้หายไปอย่างรวดเร็ว และอาจได้เห็นนักลงทุนรายย่อยกลับเข้ามาพยุงตลาดอีกครั้ง
การเข้าจดทะเบียนของ SK Hynix ใน Nasdaq เป็นอีกบททดสอบของธีม AI
นอกจากแรงกดดันในตลาดหุ้นแล้ว SK Hynix ยังเปิดตัวการเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq ในสัปดาห์นี้ โดยคาดว่าจะกำหนดราคาหุ้นในวันพฤหัสบดี และเริ่มซื้อขายในวันศุกร์
บริษัทตั้งเป้าระดมทุนราว 28,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ดีลนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญของกระแส AI เช่นกัน
ราคาหุ้น SK Hynix ร่วงลงถึง 15% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าบริษัทจำเป็นต้องระดมทุนจำนวนมากไปเพื่ออะไร
ในมุมหนึ่ง การเข้าจดทะเบียนในสหรัฐอาจมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมูลค่าบริษัทให้ใกล้เคียงคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Micron แต่คำถามสำคัญคือ หลัง IPO แล้ว หากกระแส AI เริ่มชะลอตัว SK Hynix จะยังสามารถรักษาการเติบโตของราคาหุ้นไว้ได้หรือไม่
SpaceX เปิดตัวใน Nasdaq 100 จะช่วยหนุนความเชื่อมั่นได้หรือไม่?
SK Hynix ไม่ใช่บริษัทเดียวที่เปิดตัวใน Nasdaq สัปดาห์นี้ เพราะ SpaceX จะเข้าร่วมดัชนี Nasdaq 100 ในวันนี้เช่นกัน
หลังการเสนอขายหุ้น IPO เมื่อเดือนที่ผ่านมา บริษัทมีมูลค่าตลาดประมาณ 2.11 ล้านล้านดอลลาร์ กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดอันดับ 8 ของโลก
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นยังเคลื่อนไหวผันผวน และยังต่ำกว่าราคาปิดในวันแรกที่เข้าตลาด
กองทุนที่อิงดัชนี (Passive Funds) จำเป็นต้องเข้าซื้อหุ้น SpaceX เพื่อปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับ Nasdaq 100 ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาหุ้นในระยะสั้น แต่แรงซื้อดังกล่าวมีแนวโน้มจะค่อย ๆ ลดลงในช่วงปลายเดือน และอาจทำให้ราคาหุ้นเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง
ยุโรปกำลังกลายเป็นตลาดหุ้น "Anti-AI Trade" ที่นักลงทุนชื่นชอบ
ในอีกด้านหนึ่ง ตลาดหุ้นยุโรปยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังได้รับความนิยมในฐานะตลาดที่ได้รับประโยชน์จากการโยกย้ายเงินลงทุนออกจากหุ้นเทคโนโลยี
เมื่อธีม AI เริ่มเผชิญคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างกำไรในอนาคต นักลงทุนทั่วโลกจึงเริ่มหมุนเงินเข้าสู่ตลาดที่มีสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีน้อยกว่า ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดหุ้นยุโรป
ดัชนี Euro Stoxx Banks กลายเป็นดัชนีที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดของโลกในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา โดยปรับตัวขึ้นถึง 12%
ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นอิตาลี, DAX ของเยอรมนี, FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร และ CAC ของฝรั่งเศส ต่างให้ผลตอบแทนเหนือกว่า Nasdaq ในช่วงเดือนที่ผ่านมา รวมถึงทำผลงานดีกว่า Dow Jones ซึ่งเพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อวันจันทร์
ทิศทางการหมุนเวียนเงินลงทุนนี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่นั้น อาจขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงฤดูกาลประกาศงบ
อย่างไรก็ตาม แม้ Samsung จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งอย่างมาก แต่ราคาหุ้นกลับถูกเทขายในวันอังคาร ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอาจเผชิญแรงกดดันในลักษณะเดียวกัน และสะท้อนว่าการโยกย้ายเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยีอาจยังดำเนินต่อไปได้อีกระยะ
กราฟที่ 1: ดัชนี Kospi ปรับตัวลงอีกครั้งในวันอังคาร
ที่มา: XTB
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