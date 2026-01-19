สรุปข่าวเช้า

- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีใหม่กับประเทศในยุโรปและสหราชอาณาจักร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2026 ในอัตรา 10% และจะเพิ่มเป็น 25% ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน หากสหรัฐฯ ไม่ได้รับความยินยอมให้ซื้อกรีนแลนด์
- รายชื่อประเทศที่ถูกเก็บภาษีประกอบด้วย เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร สวีเดน เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ โดยโครงการนี้ถูกนำเสนอว่าเป็นการเรียกร้องที่มีแรงจูงใจด้านความมั่นคงของชาติ
- ยุโรปและสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการตอบโต้ทันที พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าพร้อมเจรจาก่อนที่ภาษีจะมีผลบังคับใช้จริง
- สหภาพยุโรปกำลังเตรียมกลับมาใช้แพ็กเกจภาษีตอบโต้มูลค่า 93,000 ล้านยูโรกับสินค้าสหรัฐฯ ซึ่งถูกระงับเมื่อปีที่แล้ว และอาจกลับมาโดยอัตโนมัติในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ หากการเจรจาล้มเหลว
- ผู้นำสหภาพยุโรปกำลังเดินหน้าไปสู่การประชุมสุดยอดฉุกเฉินเพื่อประสานการตอบสนองอย่างเป็นเอกภาพและแสดงการสนับสนุนต่อเดนมาร์กและกรีนแลนด์
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันหยุดมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
- ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นในช่วงแรก แต่กลับคืนกำไรทั้งหมดเมื่อเทียบกับ EUR, GBP, AUD และ NZD สะท้อนความสงสัยของตลาดเกี่ยวกับการบังคับใช้ภาษีจริง
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เปิดด้วยช่องว่างด้านลบและยังคงถูกกดดัน สะท้อนความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และการค้า
- ฟิวเจอร์สหุ้นยุโรปก็ปรับตัวลงมากกว่า 1.00%
- ราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ 4,670 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาทองคำขาวฟื้นตัวขึ้น 4.70% ไปอยู่ที่ 93.300 ดอลลาร์สหรัฐ
- คำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นลดลง 11% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายน มากกว่าการคาดการณ์เกือบสองเท่า สะท้อนแรงขับเคลื่อนการลงทุนที่อ่อนแอ
- การเติบโต GDP ของจีนชะลอลงเหลือ 4.5% ต่อปีในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นระดับช้าที่สุดนับตั้งแต่เศรษฐกิจกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง แม้การเติบโตทั้งปี 2025 จะทำได้ตามเป้าหมาย 5%
- การส่งออกที่แข็งแกร่งชดเชยความต้องการภายในประเทศที่อ่อนแอ แต่ยอดค้าปลีก (0.9% ต่อปี) และการลงทุน (-3.8% ต่อปี) กลับน่าผิดหวัง
- ราคาบ้านใหม่ในจีนลดลง 0.4% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และ 2.7% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนธันวาคม เป็นการลดลงรายปีที่รุนแรงที่สุดในรอบ 5 เดือน การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ยังคงติดลบอย่างลึก (-17.2% ต่อปี) ส่งผลกดดันความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง
- สกุลเงินดิจิทัลกำลังปรับตัวลงแรงขึ้น โดยถูกกดดันจากเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงความล่าช้าในกระบวนการกำกับดูแลของสหรัฐฯ ต่อภาคตลาด รวมถึง Clarity Act
