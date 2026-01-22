สรุปข่าวเช้า

ตลาดฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้น หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าได้บรรลุกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับกรีนแลนด์ และโดยรวมคือประเด็นอาร์กติกใน NATO แล้ว พร้อมทั้งยกเลิกแผนเก็บภาษีศุลกากรกับบางประเทศในยุโรป (US100, US500 เพิ่มประมาณ +0.05%)
ศาลสูงสหรัฐมีแนวโน้มจะปฏิเสธคำขอของทรัมป์ ที่ต้องการให้ลิซ่า คุกพ้นจากคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ทันที หลังจากมีความเห็นจากผู้พิพากษาหลายคนว่า “ความเป็นอิสระของธนาคารกลาง” และผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจเป็นลบ
ตลาดเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ตามแรงหนุนจากฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทที่ฟื้นตัว และความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นหลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-กรีนแลนด์คลี่คลาย
เกาหลีใต้เป็นตลาดที่ทำผลงานได้ดีที่สุด — KOSPI +0.6% ทะลุระดับสูงสุดใหม่ โดยได้แรงหนุนจากหุ้น AI เช่น Samsung และ SK Hynix (+ประมาณ 2%)
SoftBank ของญี่ปุ่นพุ่งกว่า 11% จากความคาดหวังเรื่อง AI
JP225 เพิ่มอีก 0.8% ก่อนการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้
ข้อมูลแรงงานออสเตรเลียออกมาดีกว่าคาด คาดว่าได้รับผลจากฤดูกาลช่วงวันหยุด ทำให้ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น
เดือนธันวาคม การจ้างงานเพิ่ม 65.2k ตำแหน่ง (คาด 28.3k)
ตัวเลขเดือนพฤศจิกายนถูกปรับลดจาก -21.3k เป็น -28.7k
อัตราว่างงานลดลงจาก 4.3% เหลือ 4.1% สะท้อนตลาดแรงงานที่เริ่มตึงตัว
การขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นลดลงประมาณ 52% ในปี 2025 เหลือ 2.65 ล้านล้านเยน โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่ทำสถิติสูงสุด โดยเฉพาะชิปเซมิคอนดักเตอร์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศในเอเชีย
แต่ขาดดุลกับยุโรปและจีนกลับขยายตัว
ตลาด FX
สกุลเงินแอนติโพดี (AUD, NZD) เด่นขึ้น จากความเสี่ยงในตลาดที่ดีขึ้นและข้อมูลแรงงานออสเตรเลียที่หนุนมุมมองนโยบายการเงินเข้มงวด
AUDUSD +0.65% ทะลุระดับ 0.68
NZDUSD +0.25%
เยนกลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง เป็นสกุลเงิน G10 ที่อ่อนค่าที่สุด -0.3% ทั้งต่อดอลลาร์และยูโร
EURUSD เคลื่อนไหวแถว 1.169
ทองคำปรับฐานเล็กน้อย ลง 0.1% อยู่ที่ประมาณ 4,830 ดอลลาร์ หลังความตึงเครียดสหรัฐ-ยุโรปคลี่คลาย
ขณะที่ เงิน (Silver) ฟื้นตัวขึ้น 1% อยู่ที่ 94 ดอลลาร์
ก๊าซธรรมชาติพุ่ง 5% ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4
น้ำมัน Brent และ WTI ลดลงประมาณ 0.2% สะท้อนความผันผวนที่ลดลงหลังจากปรับตัวขึ้นช่วงที่ผ่านมา
คริปโตเคอเรนซียังผันผวน
เหรียญหลักส่วนใหญ่ขึ้น
Bitcoin +0.4% ที่ 90,180 ดอลลาร์
Ethereum +0.2% ที่ 3,018 ดอลลาร์
แต่เหรียญเล็กหลายเหรียญยังเป็นลบ เช่น TRUMP -1% และ Ripple -0.5%
